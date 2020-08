Hôm nay, hơn 800 nghìn thí sinh trong cả nước bước vào đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bộ GD&ĐT cho biết, đề thi đợt 1 và đề thi đợt 2 có mức độ khó, dễ tương đương nhau.

Theo thống kê của Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), dự kiến cả nước có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT tăng hơn 13.500 thí sinh so với năm trước.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên thí sinh tại TP. Đà Nẵng và 6 thành phố, thị xã, huyện của tỉnh Quảng Nam sẽ cùng các thí sinh F1, F2 cả nước thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào thời điểm thích hợp địa phương đề xuất khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Theo đó, TP.Đà Nẵng và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam (bao gồm TP. Hội An, TX.Điện Bàn, H.Đại Lộc, H.Quế Sơn, H.Duy Xuyên và H.Thăng Bình) đang thực hiện cách ly xã hội sẽ lùi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vào thời điểm thích hợp do địa phương đề xuất khi dịch COVID-19 được kiểm soát, bảo đảm an toàn cho công tác tổ chức thi.

Cũng theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm 2020, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT của TP.Đà Nẵng là 10.955, trong đó có 9.385 thí sinh (85,67%) đăng ký xét tuyển sinh bằng kết quả thi.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT của Quảng Nam năm 2020 là 16.518, trong đó có 12.121 thí sinh (73,38%) đăng ký xét tuyển sinh bằng kết quả thi.

Như vậy, trong đợt 1 (từ ngày 7/8) sẽ có khoảng hơn 850 nghìn thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, do năm nay Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định thí sinh chỉ được đăng ký 1 trong 2 bài thi tổ hợp, nên không có thí sinh nào đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp.

Đại diện Cục Quản lý chất lượng cho biết, sự điều chỉnh này đã giúp thí sinh lựa chọn bài thi tổ hợp đúng với năng lực của bản thân, phù hợp với ngành nghề mong muốn theo đuổi trong tương lai và ngăn chặn sự xuất hiện của các tổ hợp lạ trong xét tuyển đại học, cao đẳng.

Về đăng ký xét tuyển, trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi, có 643.122 thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ - chiếm 71,45%, giảm 9.878 thí sinh so với năm 2019.

Tổng số lượng nguyện vọng là 2.490.171; trong đó, nguyện vọng 1 là 640.637, nguyện vọng 2 là 519.449, nguyện vọng 3 là 408.519, nguyện vọng 4 là 293.587, nguyện vọng 5 là 212.560 và nguyện vọng còn lại là 415.419.

Bộ GD&ĐT cho biết, đề thi đợt 1 được tổ chức in sao ở các địa phương, đảm bảo hoàn thành để đến ngày 8/8 đề được chuyển đến các điểm thi ở xa.

Đề thi đợt 2 cũng do Bộ GD&ĐT ra với mức độ, yêu cầu tương đương với đề của đợt 1. Thí sinh dự thi đợt 2 hoàn toàn yên tâm, tập trung ôn thi thật tốt.

Đối với thí sinh dự thi đợt 2 có nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển sinh, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét bố trí tỷ lệ chỉ tiêu và tuyển sinh phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, trên tinh thần tự chủ đại học.

