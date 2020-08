Đề thi tốt nghiệp các đợt tương đồng độ khó

Thứ Tư, ngày 05/08/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo cố gắng xây dựng được đề thi đáp ứng yêu cầu và có sự tương đồng ở mức chấp nhận được về độ khó giữa các đợt thi để bảo đảm quyền lợi của thí sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 trong điều kiện dịch Covid-19. Công điện nêu rõ đối với các địa phương thực hiện cách ly xã hội (như TP Đà Nẵng và một số huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam), sẽ lùi thời gian tổ chức kỳ thi vào thời điểm thích hợp.

Địa phương đề xuất lịch thi đợt 2

Thời gian tổ chức thi do các địa phương đề xuất sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, bảo đảm an toàn cho công tác tổ chức thi. Các địa phương còn lại tổ chức kỳ thi theo kế hoạch (từ ngày 8 đến 10-8), thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT.

Để bảo đảm an toàn, phòng chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức kỳ thi, các thí sinh thuộc diện F1, F2 cả nước (nếu có) sẽ dự thi cùng thời gian với thí sinh của các địa phương phải lùi thời gian tổ chức kỳ thi do phải thực hiện cách ly xã hội.

Thí sinh dự kỳ thi tổ chức sau ngày 10-8 nếu có nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh vào ĐH, Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục ĐH xem xét bố trí tỉ lệ chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh phù hợp để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh, trên tinh thần tự chủ ĐH.

Bộ GD-ĐT đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo xây dựng phương án cụ thể triển khai tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ, giáo viên làm công tác thi. Chủ động rà soát, phân loại những thí sinh thuộc diện F1, F2 (nếu có), gửi danh sách về Bộ GD-ĐT trước ngày 12-8.

Học sinh Trường TP HCM Mạc Đĩnh Chi TP HCM ôn tập ngày 3-8, chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT Ảnh: Tấn Thạnh

Đề thi đợt 2 có độ khó tương đương

Đến thời điểm này, Bộ GD-ĐT đã hoàn thành việc bàn giao đề thi đợt 1 của Ban Chỉ đạo quốc gia cho 63 hội đồng thi trên toàn quốc. Nói thêm về đề thi đợt 2, PGS-TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT - cho biết đối với đợt thi cho các thí sinh còn lại, từ ma trận đề thi như hiện nay và ngân hàng câu hỏi đã có, Bộ GD-ĐT sẽ cố gắng xây dựng được đề thi đáp ứng yêu cầu và có sự tương đồng ở mức chấp nhận được về độ khó giữa các đợt thi để bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

Cũng để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh và các trường ĐH trong công tác tuyển sinh, PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, cho hay Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đạo các trường ĐH, CĐ trên tinh thần tự xem xét điều chỉnh các phương án xét tuyển sinh và đề án tuyển sinh đã công bố, trong đó cần bảo đảm tăng cường các phương thức xét tuyển đa dạng, xét tuyển nhiều đợt trong năm tuyển sinh, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi THPT, các trường dành tỉ lệ chỉ tiêu nhất định để xét tuyển đối với các thí sinh thuộc diện F1, F2 và các thí sinh tại các địa phương có nguy cơ cao về dịch Covid-19 chưa tham gia được kỳ thi tốt nghiệp THPT (thi từ ngày 8 đến 10-8). Ngoài ra, các trường sẽ cần công bố công khai để thí sinh biết và an tâm về cách phân bổ chỉ tiêu các đợt hợp lý. Bà Nguyễn Thu Thủy cũng khẳng định nguyên tắc chung là bảo đảm tính công bằng giữa các thí sinh về điều kiện được xét tuyển và chất lượng đầu vào nguồn tuyển sinh.

Tăng cường phòng chống dịch cho kỳ thi

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ngày 4-8 cũng đã có công điện gửi sở y tế các tỉnh, thành yêu cầu tăng cường phòng chống dịch Covid-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT triển khai một số biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Cụ thể, phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai công tác y tế, phòng chống dịch Covid-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh, thành phố. Bố trí nhân lực, trang thiết bị, thuốc, hóa chất và chỉ định các cơ sở y tế tham gia thực hiện công tác chuyên môn y tế gồm: phối hợp rà soát, phân loại toàn bộ học sinh tham dự kỳ thi để có phương án xử lý phù hợp theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và UBND cấp tỉnh...

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu phối hợp truyền thông cho học sinh, phụ huynh chủ động khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe trước khi đến địa điểm thi. Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì thông báo ngay ban tổ chức thi, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để được giải quyết.

TP HCM: Bảo mật, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi

UBND TP HCM cũng vừa có chỉ đạo khẩn về phân công nhiệm vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn TP. Theo đó, UBND TP HCM giao Công an TP HCM phối hợp bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, tổ chức bảo vệ, tham gia giám sát khâu in sao đề thi, điểm thi, công tác chấm thi; áp tải và bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế và kế hoạch. Có giải pháp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các thiết bị, vật dụng trái phép vào phòng thi, nhất là các thiết bị thu phát công nghệ cao. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trực chốt và phối hợp với các lực lượng giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong các ngày thi, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh đến trường đúng giờ quy định.

Sở Y tế phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức kiểm tra, xét nghiệm và lập danh sách cán bộ - giáo viên - nhân viên tham gia công tác thi và thí sinh thuộc diện F0, F1, F2. Qua đó, phối hợp xây dựng phương án bố trí cho các thí sinh diện F1, F2 dự thi theo các quy định của Bộ GD-ĐT. Chỉ đạo các tuyến y tế cơ sở, các bệnh viện trên địa bàn phối hợp với các điểm thi tạo điều kiện ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho giám thị, giám khảo và thí sinh...

