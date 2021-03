Hôm nay học sinh Hải Dương, Hải Phòng trở lại trường

Thứ Hai, ngày 08/03/2021 08:31 AM (GMT+7)

Hôm nay (8/3), toàn bộ học sinh TP Hải Phòng, học sinh lớp 12 của 8 địa phương thuộc tỉnh Hải Dương, sinh viên một số trường đại học ở Hà Nội quay trở lại học tập trung.

Học sinh THPT đeo khẩu trang khi quay lại trường học

Hôm qua, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương, ông Lương Văn Việt, cho biết, căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế trên địa bàn, địa phương quyết định cho học sinh lớp 12 của các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp -giáo dục thường xuyên ở 8 địa phương quay lại trường học từ 8/3. Tạm thời chưa cho học sinh ở các khu phong tỏa, cách ly và ở 4 địa phương (huyện Cẩm Giàng, huyện Kim Thành, TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn) đến trường.

“Trường nào chưa bảo đảm an toàn thì chưa cho học sinh đến trường. Nếu để xảy ra việc lây nhiễm dịch trong nhà trường thì thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên phải chịu trách nhiệm”, Sở GD&ĐT Hải Dương thông báo.Vì thế, dù thuộc 8 địa phương được cho học sinh quay lại trường học, nhưng một số trường THPT quyết định vẫn “đóng cổng trường”,vẫn học trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Trẻ mầm non, học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 11 tiếp tục học trực tuyến, chờ thông báo mới.

Trong khi đó, Hải Phòng cho phép toàn bộ học sinh từ trẻ mầm non tới THPT, học viên các trung tâm giáo dục đi học trở lại từ 8/3. Ông Vũ Văn Trà, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng,nói rằng, địa phương đã sử dụng hết quỹ thời gian dự phòng năm học,do đó, khi học sinh quay lại trường học, các trường sẽ vừa dạy bài mới vừa ôn tập kiến thức đã học trực tuyến. Học sinh cuối cấp sẽ được dạy tăng cường nhằm đảm bảo kiến thức, kỹ năng để tham gia các kỳ thi sắp tới. Hải Phòng đã quyết định giảm số lượng môn thi trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 chỉ còn 3 môn (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ), huỷ môn thi thứ 4 trong kế hoạch.

Hôm nay, tỉnh Đồng Tháp cho học sinh khu vực vùng biên đi học trở lại sau một thời gian nghỉ phòng, chống dịch.Như vậy, tính đến thời điểm này, toàn quốc chỉ còn trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 của Hải Dương chưa quay lại trường. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định, tính đến thời điểm này, các địa phương đều có thể sử dụng quỹ thời gian năm học dự phòng (khoảng 2 tuần), do đó chưa phải dùng đến phương án lùi thời gian kết thúc năm học cũng như điều chỉnh kế hoạch thi tốt nghiệp THPT như năm ngoái.

Sinh viên trở lại học tập trung

Sáng 8/3, sinh viên một số trường đại học (ĐH) ở Hà Nội quay trở lại học tập trung. Một số trường tiếp tục học trực tuyến đến hết ngày 15/3 hoặc 22/3.Trường ĐH Mở Hà Nội cho biết, từ ngày 8/3, toàn trường triển khai kế hoạch dạy - học trực tiếp kết hợp trực tuyến. Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu được điều chỉnh trên hệ thống quản lý đào tạo của Học viện từ ngày 22/2 đến ngày 7/3. Đối với các ca thi kết thúc học phần có lịch thi từ ngày 22/2 đến ngày 14/3, các bộ môn tổ chức thi theo hình thức trực tuyến như trắc nghiệm, câu hỏi về nhà, vấn đáp; sinh viên được sử dụng tài liệu và nộp bài thi qua email do Học viện cung cấp.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội yêu cầu sinh viên K64 trở về trước tiếp tục học trực tuyến đối với các lớp học phần lý thuyết, bài tập thêm 2 tuần, từ ngày 8-21/3; sinh viên K65 và các khóa K64 về trước đăng ký học cùng K65 sẽ thi học kỳ từ ngày 8-21/3 theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo. Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo dạy và học tập trung bắt đầu từ tuần sau.

Học viện Tài chính thực hiện hình thức giảng dạy và học tập tập trung tại Học viện đối với các hệ đào tạo đại học từ ngày 8-13/3. Trường ĐH FPT thông báo sinh viên trở lại trường học từ ngày 8/3. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cho sinh viên hệ cao đẳng K21, K22, hệ ĐH K15 và hệ ĐH vừa làm vừa đi học trực tiếp trên lớp và thi học kỳ từ ngày 8/3. Sinh viên ĐH K13, K14 tiếp tục học trực tuyến đến hết ngày 14/3.

Trường chi tiền xét nghiệm cho toàn bộ sinh viên

Bà Phạm Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương, cho biết, sinh viên, học viên của trường không đến từ vùng dịch học tập trung từ ngày 8/3. Toàn bộ sinh viên trước khi trở lại trường phải làm xét nghiệm SARS-CoV-2 và chi phí xét nghiệm do trường chi trả.

