Học vấn của người con trai duy nhất nhà tỷ phú Bill Gates

Thứ Ba, ngày 08/02/2022 17:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

"Giàu lòng nhân ái và sự tò mò muốn tìm hiểu mọi thứ" - Đó là cách mà bà Melinda Gates miêu tả về cậu con trai duy nhất Rory Gates.

Rory Gates sinh ngày 23/5/1999 tại Seattle (Mỹ) và lớn lên trong một dinh thự đồ sộ có tên Xanadu 2.0 cùng với hai chị em gái là Jennifer Gates, hơn anh 3 tuổi và em gái Phoebe, nhỏ hơn 3 tuổi.

Những năm đầu đời

Ba người con của tỷ phú Bill Gates đều lớn lên tại căn biệt thự rộng hơn 6.100 m2 có tên Xanadu 2.0 trị giá 150 triệu USD ở Washington. Bất chấp lối sống xa hoa, tỷ phú Bill và vợ cũ Melinda Gates luôn đảm bảo rằng ba người con của họ tuân thủ bộ quy tắc họ đã đề ra, bao gồm: Không được sử dụng điện thoại di động cho đến năm 14 tuổi và phải rửa bát mỗi tối. Ngay cả khi cuối cùng họ đã có điện thoại di động của riêng mình, họ cũng gặp phải những giới hạn nghiêm ngặt, như không được dùng điện điện thoại trên bàn ăn và thời gian sử dụng thiết bị cũng bị hạn chế.

Các con tỷ phú Bill Gates khi còn nhỏ. Ảnh: FB

Tỷ phú Mỹ từng chia sẻ: "Chúng tôi luôn ra quy định về một mốc thời gian nhất định, qua mốc thời gian đó bọn trẻ không được phép sử dụng điện thoại. Điều đó đã giúp các con tôi có thói quen đi ngủ vào một khung giờ phù hợp. Bình thường, bạn sẽ luôn tìm các để sử dụng thiết bị điện tử, như làm bài tập về nhà hoặc liên lạc với bạn bè, đó cũng là lý do khiến việc sử dụng điện thoại trở nên tốn quá nhiều thời gian".

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone, người sáng lập Microsoft tiết lộ rằng gia đình ông thường xuyên đến nhà thờ. Ông nói: "Chúng tôi đã nuôi dạy các con mình theo cách tôn giáo. Bọn trẻ đã đến nhà thờ Công giáo mà Melinda đã đến và tôi cũng tham gia với gia đình".

Tỷ phú Mỹ cũng lưu ý rằng hoạt động từ thiện của ông tập trung vào việc giảm bất bình đẳng toàn cầu, điều này cũng đã phần nào tác động lên Rory.

Con đường học vấn

Rory theo học trường tư thục/tư nhân ưu tú Lakeside School ở Seattle, Washington, giống như cha mình. Sau đó, anh tiếp tục nhận bằng cử nhân về kỹ thuật phần mềm máy tính và bằng kinh tế tại Đại học Duke, giống như mẹ của mình. Con đường học vấn sau đó đã đưa anh đến Trường Kinh doanh Fuqua, nơi anh lấy bằng MBA, giống như những gì bà Melinda đã làm.

Bà Melinda từng mô tả thời gian học tại Đại học Duke là "một trong những năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời bà" và thậm chí đã quyên góp cho trường đại học này 20 triệu USD vào năm 1998 cho "chương trình học tiên phong mở rộng giảng dạy và nghiên cứu trên các ranh giới kỷ luật truyền thống".

Tới năm 2008, Quỹ Bill và Melinda Gates cũng đã quyên góp thêm 10 triệu USD để "hỗ trợ học bổng cho sinh viên đại học và sinh viên trường kinh doanh".

Gia đình tỷ phú Bill Gates. Ảnh: FB

Chia sẻ thêm về cậu con trai duy nhất, bà Melinda từng viết: "Con trai tôi đã nói rằng thằng bé nghĩ việc chống lại những chuẩn mực không công bằng chính xác những gì mà đàn ông ở khắp mọi nơi nên làm.Quả thật, thằng bé đã nhận ra rằng các chuẩn mực càng cố định, thì càng cần nhiều dũng khí để đối đầu. Nhưng Rory cũng tin rằng đó là trách nhiệm chung và là trách nhiệm mà con trai đã và đang cố gắng duy trì trong cuộc sống của chính mình".

Gần đây, Rory được cho đang theo học trường luật tại Đại học Chicago. Theo The Chicago Tribune, ông Bill và bà Melinda đã mua một ngôi nhà 5 phòng ngủ trị giá 1,25 triệu USD ở khu phố South Side Hyde Park tại Chicago vào năm 2018. Với diện tích 279 m2, tài sản này nhỏ hơn so với ngôi nhà thời thơ ấu của Rory. Mặc dù lý do tỷ phú Gates mua căn nhà không được tiết lộ nhưng tờ báo lưu ý rằng căn nhà có "vị trí gần Đại học Chicago" và việc Rory đang theo học ngôi trường ngày có thể được coi là "manh mối".

