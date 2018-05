Học sinh TP HCM thi THPT quốc gia 2018 tại trường ĐH nào?

Thứ Sáu, ngày 18/05/2018 17:00 PM (GMT+7)

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, kỳ thi THPT quốc gia 2018, tại TP HCM có tổng số thí sinh dự thi là 78.332 thí sinh, trong đó có 71.062 thí sinh đang học tại các trường THPT, 5.750 thí sinh học tại các Trung tâm GDTX, 4.593 thí sinh tự do tại TP HCM.

Trong 7 trường ĐH được giao tổ chức thi THPT quốc gia năm 2018 tại TP HCM, việc phân bổ các thí sinh như sau:

ĐHQG TP HCM có thí sinh các quận, huyện: 3,5,9,12, Bình Thạnh, Tân Bình, Thủ Đức, Tân Phú, Bình Chánh.

Trường ĐH Y Dược TP HCM có thí sinh các quận, huyện: 1, 6, 11.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có thí sinh các quận, huyện: 2, 4, 7, 8, huyện Cần Giờ, Nhà Bè.

Trường ĐH Hoa Sen có thí sinh huyện Hóc Môn.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có thí sinh ở quận Gò Vấp.

Trường ĐH Văn Hiến có thí sinh các quận: Củ Chi và Bình Tân.

Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch có thí sinh quận 10 và quận Phú Nhuận.

Hướng dẫn thí sinh tới điểm thi THPT quốc gia. Ảnh: Hoàng Triều

Đây là 7 trường ĐH được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ phối hợp với Sở GD-ĐT TP HCM tổ chức kỳ thi tại TP HCM. Sở GD-ĐT cũng đã tham mưu UBND TP cho phép các thí sinh tự do đăng ký dự thi tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham gia dự thi (kể cả thí sinh là quân nhân và công an đang tại ngủ đóng trên đại bàn TP HCM).

Sở GD-ĐT cũng đề nghị công an TP phối hợp, hỗ trợ Sở GD-ĐT đảm bảo an toàn từ khâu in, sao đề thi, bảo vệ các hội đồng coi thi, chấm thi, áp tải và bảo vệ đề thi, bài thi theo yêu cầu của Sở GD-ĐT; chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông có kể hoạch phối hợp, trực chốt và phối hợp với các lực lượng của Sở Giao thông vận tải, Lực lượng Thanh niên xung phong TP đảm bảo lưu thông các tuyến đường, giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong các ngành thi, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh đến điểm thi đúng giờ quy định.

Kỳ thi THPT quốc gia 2018 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27-6 tại 63 cụm thi ở 63 tỉnh thành. Lưu ý, từ chiều 24-6, thí sinh phải đến điểm thi để làm thủ tục dự thi và điểu chỉnh sai sót thông tin đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Theo thống kê của Bộ GD-ĐT năm nay cả nước có 925.961 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia.