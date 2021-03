Học sinh toàn tỉnh Hải Dương đi học trở lại vào ngày mai

Thứ Tư, ngày 31/03/2021 09:46 AM (GMT+7)

Sở GD&ĐT Hải Dương yêu cầu tổ chức cho trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trong toàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 1/4/2021.

Sở GD&ĐT Hải Dương vừa có công văn yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số biện pháp đảm bảo an toàn để đón học sinh trở lại trường học từ ngày 1/4.

Sở GD&ĐT Hải Dương yêu cầu, các địa phương tổ chức cho trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trong toàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 1/4/2021. Đồng thời, các nhà trường vệ sinh, khử trùng trường học, lớp học, đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất và các điều kiện theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Sở GD&ĐT giao Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động giáo dục trong nhà trường sau ngày 31/3/2021 đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới.

Hải Dương yêu cầu tạm dừng các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, các cuộc thi, giao lưu cấp tỉnh.

Các nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học trong trạng thái bình thường mới; trong đó quan tâm tổ chức dạy bù, dạy bổ trợ kiến thức cho những học sinh phải cách ly y tế, học sinh cuối cấp, đảm bảo thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch về thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh.

Các cơ sở giáo dục chỉ tổ chức cho học sinh ăn bán trú khi đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với bếp ăn cơ sở giáo dục.

Nhân viên nuôi dưỡng, người phục vụ bếp ăn, người làm công tác tiếp phẩm phải khai báo y tế, đo thân nhiệt (có sổ theo dõi thân nhiệt hàng ngày), đeo khẩu trang, quần áo bảo hộ lao động trong suốt quá trình làm việc. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc tổ chức ăn bán trú.

