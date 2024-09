Học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão số 3 có thể được miễn, giảm học phí

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến 23 giờ ngày 14-9, tổng hợp báo cáo của các địa phương cho thấy đã có 52 học sinh, trẻ em bị tử vong, 3 học sinh mất tích, 8 học sinh bị thương, 3 giáo viên tử vong, 1 giáo viên mất tích. Do mưa to và gió lớn, nhiều cơ sở giáo dục ở các tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc và Đông Bắc Bộ bị ngập nước sâu, phòng học bị tốc mái; nhiều công trình bị sập, đổ, vỡ kính; thiết bị dạy học, đồ dùng học tập của học sinh bị nước cuốn trôi, ướt hỏng. Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục khẩn trương tập trung rà soát, đánh giá thiệt hại, tổng hợp báo cáo để đề xuất các cơ quan thẩm quyền hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bởi bão số 3 và hoàn lưu bão.