Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: 17 trường học không thể khôi phục sau bão Yagi

Ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về khẩn trương khắc phục hậu quả bão Yagi, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, thiệt hại của ngành Giáo dục do bão số 3 là rất lớn. Tới ngày 16/9, với sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương, nhà trường, thầy cô giáo, hàng nghìn trường học cơ bản được khôi phục hoạt động trở lại.

Nhiều trường học không thể khôi phục sau bão.

Tuy nhiên, theo thống kê, vẫn còn 99 trường học vào ngày 16/9 chưa thể hoạt động được. Trong đó, theo ước tính của tỉnh Lào Cai, đến ngày 23/9, vẫn còn 17 trường học việc khôi phục để đưa học sinh đến trường là không khả thi.

Bộ GD&ĐT kiến nghị Chính phủ dùng ngân sách Trung ương hỗ trợ để dựng trường tạm đối với 17 trường không thể khắc phục và sau đó có nguồn kinh phí xây dựng lại trường.

Tại Lạng Sơn, tính đến ngày 14/9, 650/650 trường trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng để quay trở lại học bình thường.

Tại Yên Bái, ngày 18/9 toàn bộ học sinh đã trở lại trường. Có 28 cơ sở giáo dục bị ngập lụt, đến thời điểm này các trường đã dọn dẹp, khắc phục xong; 37 cơ sở giáo dục bị sạt lở. Bên cạnh đó, còn một số trường, điểm trường bị sạt lở đất với khối lượng ít, các trường đã chủ động huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để khắc phục. Thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy - học, sách vở ước tính ban đầu khoảng 45 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh cho biết: Ngay sau khi nước rút tỉnh Yên Bái đã huy động tối đa lực lượng trên địa bàn tỉnh và lực lượng hỗ trợ với số lượng khoảng 104.000 người để khắc phục bão lũ. Những địa phương ảnh hưởng nhẹ hơn sẽ được huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục ở những địa bàn ảnh hưởng nặng.

Tính đến sáng ngày 13/9, toàn tỉnh Yên Bái có 152/442 trường từ mầm non đến phổ thông tổ chức đón học sinh đến trường và tổ chức các hoạt động giáo dục, đạt 35%. Phó Chủ tịch tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh thông tin: Cố gắng ngày 16/9 sẽ đưa học sinh đi học để đảm bảo thời gian năm học. Trường nào rất nặng dự kiến sẽ cho học sinh đi học từ ngày 18/9.

Theo Bộ GD&ĐT, tại Cao Bằng, đến thời điểm này, 10/519 cơ sở giáo dục vẫn chưa tổ chức học trở lại được do nước sông suối còn cao và đường sạt lở, chia cắt. Hiện nay, chưa liên lạc được với gần 700 học sinh do mất sóng điện thoại. Nhiều học sinh không thể đến trường do địa hình chia cắt.

