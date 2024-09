Hơn 60 trường tại Hà Nội chưa thể đón học sinh học trực tiếp

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, theo báo cáo từ các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và các trường học trên địa bàn Hà Nội vào cuối giờ chiều qua, có 27 trường chưa thể đón học sinh học trực tiếp bởi vẫn chịu ảnh hưởng khá nặng của cơn bão số 3 và các trận mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua.

Tuy nhiên, cơn mưa lớn vào đêm qua và sáng nay khiến nhiều tuyến đường, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bị ngập, học sinh không thể đến trường học, một số trường có nguy cơ ngập nước trở lại. Do lo ngại nguy cơ gây mất an toàn cho học sinh còn tiềm ẩn, nhiều trường đã quyết định cho học sinh tạm dừng học trực tiếp. Tùy theo tình hình cụ thể tại địa bàn và hoàn cảnh của học sinh, các trường phổ thông có thể cho học sinh học trực tuyến, giao bài tập hướng dẫn học sinh tự học...; còn các trường mầm non thì tạm dừng đón trẻ.

Một số trường học trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn ngập, học sinh chưa thể đến trường.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trong tổng số 61 trường chưa thể đón học sinh trở lại trường học trực tiếp hôm nay, có 21 trường mầm non, 23 trường tiểu học, 16 trường THCS và 1 trường THPT. Số liệu này dự báo sẽ còn dao động nếu diễn biến thời tiết phức tạp và tiếp tục có mưa lớn.

Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo các đơn vị, trường học tiếp tục bám sát diễn biến của thời tiết và căn cứ tình hình thực tế tại địa bàn để có phương án ứng phó phù hợp, kịp thời nhằm bảo đảm các điều kiện an toàn cao nhất mới đón học sinh đi học trực tiếp. Đồng thời, các nhà trường cũng cần chủ động xây dựng, triển khai phương án tổ chức dạy học linh hoạt để bảo đảm kế hoạch thời gian năm học.

Nguồn: [Link nguồn]