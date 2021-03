Điểm mới về tuyển sinh đầu cấp tại TP HCM

Thứ Hai, ngày 29/03/2021 12:00 PM (GMT+7)

UBND TP HCM đã ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp gồm: Mầm non, lớp 1, tuyển sinh lớp 6, và tuyển sinh lớp 10 năm 2021.

Theo đó, tuyển sinh mầm non bắt đầu từ ngày 1/7 và công bố kết quả ngày 20/7. 100% trẻ mầm non 5 tuổi trong diện đi học trên địa bàn cư trú vào trường do quận/huyện quy định. Có kế hoạch tuyển trẻ từ 3,4 tuổi. Các cơ sở mầm non ngoài công lập tuyển trẻ 5 tuổi phải thực hiện đầy đủ chương trình quy định. Ngoài ra, cơ sở mầm non phải tổ chức nhận trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi.

Với tuyển sinh lớp 1, bắt đầu từ ngày 1/7 và công bố kết quả vào ngày 31/7. 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn TP Thủ Đức và các quận, huyện đều vào học lớp 1 theo phân tuyến của quận/huyện. Theo chủ trương chỉ đạo của UBND thành phố, nghiêm cấm nhận sớm tuổi và trái tuyến. Ngành Giáo dục phấn đấu 100% học sinh lớp 1 học 2 buổi/ngày; phấn đấu sĩ số 35 em/lớp.

Tuyển sinh lớp 6 sẽ bắt đầu từ ngày 15/6 và công bố kết quả vào ngày 15/7. Học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành tiểu học trên địa bàn vào học lớp 6 ở các loại hình trường trên địa bàn. Đảm bảo 100% chỗ học cho học sinh trong độ tuổi quy định đang cư trú trên địa bàn, hoàn thành chương trình tiểu học được vào lớp 6.

Riêng Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển sinh theo hình thức kết hợp xét tuyển và tham gia khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào ngày 12/6. Học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có điểm môn Toán, Tiếng Việt đạt từ 9 trở lên.

Ngoài ra học sinh làm bài khảo sát tiếng Anh. Nếu không trúng tuyển được xét vào các trường khác theo quy định. Theo dự kiến, trong năm học 2021, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 525 học sinh, tương đương 15 lớp.

Tuyển sinh lớp 10 sẽ thi vào ngày 2 và 3/6. Học sinh lớp 10 thi ba môn: Toán - Văn - Ngoại ngữ. Mỗi học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào các trường THPT (trừ Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường Phổ thông năng khiếu ĐH Quốc gia).

Theo qui định, học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau trúng tuyển. Học sinh sẽ tham gia làm các bài thi: Ngữ Văn và Toán (120 phút), Ngoại ngữ (90 phút). Hệ môn Ngữ Văn, Toán và Ngoại ngữ đều tính hệ số 1. Sở GD-ĐT TP HCM quy định điểm cộng cho các đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên không quá 3 điểm.

UBND TP HCM cũng đã công bố ngày thi và cách tính điểm thi vào lớp 10 trên địa bàn năm 2021.Về đề thi, nội dung nằm trong chương trình THCS do Bộ GD-ĐT ban hành, chủ yếu ở lớp 9. Đề thi đảm bảo chính xác, rõ ràng, không sai sót, phân hóa trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định.

Học sinh đăng ký thi vào lớp 10 chuyên thi môn Toán - Ngữ Văn - Ngoại ngữ và môn Chuyên. Điều kiện để học sinh được dự thi vào trường chuyên là có hạnh kiểm lớp 6,7,8 từ khá trở lên và tốt nghiệp THCS loại giỏi. Về cách tính điểm, các môn thi không chuyên hệ số 1; Bài thi môn Chuyên tính điểm hệ số 2.

Theo UBND TP HCM, học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học trên địa bàn TP Thủ Đức và quận, huyện nào thì được vào học lớp 6 các loại hình trường trên địa bàn đó.

Như mọi năm, mục tiêu của ngành giáo dục thành phồ đề ra đảm bảo 100% chỗ học cho học sinh trong độ tuổi quy định đang cư trú trên địa bàn, đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học được vào học lớp 6 theo tuyến do Ban Chỉ đạo tuyển sinh thành phố Thủ Đức và các quận, huyện quy định.

Thực hiện xét tuyển ở các trường THCS, riêng Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa kết hợp xét tuyển và làm bài khảo sát năng lực. Đồng thời, tuỳ tình hình thực tế về cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên và dân cư của mỗi địa phương, trên cơ sở tham mưu của Phòng GD-ĐT, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường theo yêu cầu và nguyên tắc tuyển sinh, trong đó sĩ số học sinh/lớp không vượt quá 45 học sinh/lớp. Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày 15/6 và công bố đồng loạt vào ngày 15/7.

Nguồn: http://cand.com.vn/giao-duc/Diem-moi-ve-tuyen-sinh-dau-cap-tai-TP-HCM-635525/Nguồn: http://cand.com.vn/giao-duc/Diem-moi-ve-tuyen-sinh-dau-cap-tai-TP-HCM-635525/