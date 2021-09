Điểm chuẩn tuyển sinh 2021: Vì sao các kỷ lục liên tục được xác lập?

Thứ Năm, ngày 16/09/2021 14:34 PM (GMT+7)

Điểm chuẩn trên điểm tuyệt đối hoặc có ngành tăng tới gần 10 điểm so với năm 2020.

Cho đến thời điểm hiện tại, điểm chuẩn của ngành giữ kỷ lục năm nay đối với tất cả các tổ hợp không thuộc trường an ninh hay quân đội, cũng không phải nhóm ngành 4.0 mà là ngành sư phạm.

Ngành sư phạm Ngữ văn chất lượng cao trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa có điểm chuẩn là 30,5/30 điểm.

Một ngành có điểm chuẩn trên 30 điểm là ngành Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân của Học viện Chính trị Công an Nhân dân đối với nữ là 30,34 điểm.

Điểm chuẩn đối với thí sinh nữ ở các trường khối công an, quân đội thường khắc nghiệt hơn rất nhiều so với thí sinh nam do chỉ tiêu ít. Ngành Nghiệp vụ an ninh của Học viện An ninh Nhân dân đối với thí sinh nữ khu vực 1 cũng có điểm chuẩn chạm đỉnh là 29,99 điểm; ngành Nghiệp vụ Cảnh sát, Học viện Cảnh sát Nhân dân cũng có điểm chuẩn đối với nữ địa bàn 1 là 29,75 điểm.

Khối trường quân đội, điểm chuẩn dành cho nữ cũng rất cao. Năm nay, quán quân của nhóm trường này ngành ngôn ngữ Anh của Học viện Khoa học quân sự dành cho nữ là 29,44 điểm. Ngành ngôn ngữ Nga là 29,3 điểm. Mức điểm này cao hơn thí sinh nam từ gần 3 đến trên 4 điểm.

Ngành Hàn Quốc học của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội năm nay tiếp tục giữ kỷ lục của trường với điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 điểm ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa).

Từ sau khi kỳ thi 3 chung kết thúc sứ mệnh lịch sử, điểm chuẩn của các trường ĐH Việt Nam liên tục lập kỷ lục. Năm 2017, điểm chuẩn dành cho nữ tại Học viện An Ninh Nhân dân là 30,5 điểm và tại ĐH Phòng cháy chữa cháy là 30,25 điểm. Cũng trong năm 2017, khối trường quân đội có một kỷ lục điểm chuẩn đạt tuyệt đối 30/30 điểm đối với thí sinh nữ khu vực miền Bắc tại Học viện Kỹ thuật quân sự. Năm 2017 cũng là một năm chứng kiến mưa điểm 10 các môn thi.

Ngay sau đó, năm 2018, tiêu cực thi cử xảy ra tại 3 địa phương Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang. Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, kết quả, phần lớn những thí sinh được nâng điểm ở 3 địa phương này đều đăng ký xét tuyển vào khối trường công an, quân đội.

Năm nay có thể coi là một năm có mưa điểm 10 ở một số môn thi như Giáo dục Công dân, tiếng Anh... Nên điểm chuẩn của các trường đã đồng loạt xô đổ các kỷ lục đã được thiết lập trước đó.

Theo lý giải của GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, chỉ tiêu tuyển sinh của ngành Hàn Quốc học rất thấp, trong tổng số 50 chỉ tiêu thì đã có 15 thí sinh được xét tuyển thẳng theo chứng chỉ quốc tế, giải thưởng quốc gia…, như vậy chỉ còn 35 chỉ tiêu cho xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trong khi đó, số lượng nguyện vọng đăng ký vào ngành này rất cao (gần 1.800 nguyện vọng cho tất cả các tổ hợp đăng ký). Như vậy, tỷ lệ chọi là 1/51, riêng với tổ hợp C00, tỷ lệ cạnh tranh còn cao hơn nhiều.

Nguồn: https://tienphong.vn/diem-chuan-tuyen-sinh-2021-vi-sao-cac-ky-luc-lien-tuc-duoc-xac-lap-post1376...Nguồn: https://tienphong.vn/diem-chuan-tuyen-sinh-2021-vi-sao-cac-ky-luc-lien-tuc-duoc-xac-lap-post1376715.tpo