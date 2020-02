Con nghỉ học để phòng dịch virus corona, bố mẹ phải làm gì?

Thứ Ba, ngày 04/02/2020 11:00 AM (GMT+7)

Để phòng chống dịch bệnh do virus corona, hầu hết các tỉnh thành trên cả nước cho học sinh nghỉ học từ 2 đến 7 ngày. Trong thời gian nghỉ học, cha mẹ phải làm gì để vừa giữ gìn sức khỏe cho con, vừa đảm bảo con vẫn không quên kiến thức, sa đà vào điện tử?

Nhiều trường học tăng cường hoạt động lau dọn, khử trùng trường lớp. Ảnh: Q.A

Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học để phòng dịch

Bộ GD&ĐT cho biết, tính đến cuối giờ chiều ngày 3/2, đã có khoảng 50 tỉnh, thành phố báo cáo Bộ về việc quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Trong đó có các tỉnh cho học sinh nghỉ học một tuần (từ 3 - 9/2) gồm: Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Nội, Long An, Kiên Giang, Bình Thuận, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Giang, Hưng Yên, Lai Châu, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Hà Nam, Đồng Tháp, Hòa Bình, Ninh Bình, Tuyên Quang, An Giang, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Gia Lai, Thái Bình…

2 tỉnh cho học sinh nghỉ 2 ngày (3, 4/2) gồm: Hậu Giang, Cao Bằng; 4 tỉnh cho học sinh nghỉ 3 ngày (3, 4, 5/2) là Tiền Giang, Lào Cai, Ninh Thuận, Hải Phòng.

Trong số các tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học 1 tuần, có Hà Nội và TP HCM là hai nơi có hàng triệu học sinh được nghỉ học. Đặc biệt là tại TP HCM, khi mà học sinh của thành phố nghỉ kéo dài đến hết 9/2 đồng nghĩa với kỳ nghỉ của học sinh lên đến hơn 3 tuần (kỳ nghỉ Tết 15 - 16 ngày tùy từng trường). Đồng nghĩa với rất nhiều gia đình phải tìm cách xoay xở để tìm người trông con, bởi trong khi học sinh nghỉ học, nhiều phụ huynh vẫn phải đi làm.

Dù con được nghỉ dài, khó khăn trong việc bố trí trông nom con cái ở nhà, song phụ huynh Nguyễn Văn Công (quận 5, TP HCM) có con học tiểu học và THCS cho biết: "Sức khỏe của con cái mới là quan trọng, thời gian con nghỉ học bố mẹ sẽ vận dụng hết sức có thể để quản lý con. Thời gian con nghỉ học, ngoài việc sẽ hạn chế được tới chỗ đông người, tôi được biết các trường sẽ làm công tác vệ sinh, khử trùng trường, lớp sạch sẽ… Do đó, tôi cảm thấy yên tâm hơn nếu như sang tuần sau con đi học trở lại, mọi thứ được chuẩn bị kỹ càng sẽ tốt hơn".

Còn với phụ huynh Phạm Thanh Thảo (Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội) có con học tiểu học cho biết: "Trước khi thành phố thông báo cho học sinh được nghỉ từ ngày 3 đến hết 9/2 tôi thấy phụ huynh trong lớp nhiều người đề nghị với giáo viên, nhà trường xem xét cho học sinh nghỉ học. Do đó, dù có nhiều người than thở là gặp khó khăn trong quản lý con cái ngày nghỉ, song tôi nghĩ phòng dịch và chăm lo sức khỏe cho học sinh được ưu tiên hàng đầu. Cô giáo cũng hướng dẫn phụ huynh kèm cặp, phụ đạo con cái trong các ngày nghỉ".

Dạy kèm, phụ đạo trực tuyến được áp dụng

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội vừa có thông báo về việc phối hợp giữa gia đình - nhà trường trong việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gửi đến toàn thể phụ huynh của trường. Trong đó nhấn mạnh, để phòng chống dịch, nhà trường đang thực hiện vệ sinh hàng ngày các khu vực trong trường, đặc biệt là phòng học, phòng chức năng, nhà ăn... Theo bà Đào Thị Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội, phụ huynh học sinh có nhu cầu cho con nghỉ phòng dịch từ 1 tuần đến 2 tuần có thể đăng ký với giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên sẽ gửi hướng dẫn học tại nhà và sẽ hỗ trợ học sinh ôn tập kiến thức khi con đi học trở lại.

Theo ghi nhận, ngoài thông báo cho học sinh nghỉ học theo quy định của ngành GD&ĐT, một số trường học đã lên kế hoạch hướng dẫn học sinh học trong thời gian nghỉ học. Cụ thể, nhiều trường công lập thông qua các giáo viên chủ nhiệm để giao thêm một số bài đọc, bài tập cho học sinh ôn luyện tại nhà, giữ nề nếp học tập. Tạm thời những ngày đầu sẽ là giao bài, hướng dẫn học thông qua phụ huynh.

Nếu như đợt nghỉ kéo dài, một số trường sẽ xem xét sử dụng hướng học theo hình thức trực tuyến. Trong thông báo mới nhất gửi phụ huynh, trường Dân lập Quốc tế Việt Úc đã quyết định cho học sinh nghỉ thêm một tuần. Từ ngày 3/2, mỗi ngày giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn Trường Việt Úc sẽ gửi email bài học và các bài ôn luyện cho kỳ thi (nếu có) để học sinh tự học ở nhà.

Bên cạnh các trường học, một số đơn vị dạy học, ôn tập trực tuyến cũng có nhiều chương trình, hỗ trợ học sinh trong thời gian nghỉ học phòng chống virus Corona. Nhằm giúp các em học sinh có thể chủ động học tập tại nhà, Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho biết, đã mở cổng học trực tuyến miễn phí chương trình cơ bản cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 11. Phụ huynh và học sinh từ lớp 3 đến lớp 11 có thể đăng ký tham gia các chương trình học hoàn toàn miễn phí. Tại đây, phụ huynh và các em học sinh lựa chọn chương trình học cơ bản phù hợp, gồm các môn học theo chương trình của Bộ GD&ĐT. Đây cũng là giải pháp giúp học sinh có thể chủ động học tập tại nhà, tích lũy kiến thức khi phải tạm thời nghỉ học trên lớp.

Đối với học sinh tiểu học, phụ huynh có thể đăng ký tham gia các khóa học cơ bản gồm các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 5. Học sinh THCS, THPT có thể chủ động lựa chọn môn Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Việt, Sinh học, Lịch sử, Tiếng Anh. Riêng với học sinh lớp 9, các em có thể đăng ký thêm môn Địa lí và Giáo dục công dân. Đặc biệt, học sinh không bị hạn chế về số lượng môn học. Các em có thể chọn một hay nhiều môn học theo khối lớp và đều được miễn phí hoàn toàn ngay sau khi đăng ký.

Giúp con tự học, đừng bắt con đi học thêm

Theo thầy Trần Mạnh Tùng - giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống virus corona là hết sức cần thiết. Làm gì khi học sinh nghỉ học 1 tuần cũng là bài toán mà không phải gia đình nào cũng dễ dàng thực hiện trong việc quản lý, chăm sóc, kèm cặp việc học bởi nhiều phụ huynh vẫn còn phải đi làm. Tuy nhiên, trong một tuần này, cần hết sức lưu ý những việc như sau: Đối với học sinh, nên ở nhà, hạn chế ra ngoài. Tuân thủ các biện pháp phòng bệnh đã được nhà trường, giáo viên phổ biến. Học và làm các bài tập, các công việc thầy, cô giao.

Cũng theo thầy Tùng, trong thời gian ở nhà, việc học online cũng là một hình thức có thể áp dụng. Học sinh có thể hỏi ý kiến thầy cô, tham khảo bạn bè, phụ huynh có thể hướng dẫn các con tìm các nội dung, các website, các phần mềm để tự học online đây là cách thức thiết thực, hiệu quả, an toàn. Thời gian này, các em tránh lãng phí thời gian và rèn thêm được cách học mới tiến bộ. Nếu có thể, hãy tăng cường học Ngoại ngữ online trong thời gian nghỉ cũng rất tốt. Hiện nay, có trường đã thực hiện dạy online cho học sinh từ 3/2 - 9/2. Cha mẹ quản lí, hướng dẫn, giao thêm việc cho các con. Tránh tình trạng các con rảnh lại tụ tập bên ngoài hoặc sa đà vào tivi, điện thoại hay chơi game.

"Riêng đối với học sinh cuối cấp (lớp 9, lớp 12) ngoài việc tự học, tự ôn theo tài liệu, video trên mạng, các em nên tìm và down thêm các đề thi thử để làm, so sánh đáp án, tự chấm, tự rút kinh nghiệm. Với các bậc phụ huynh, do vẫn phải đi làm nên cần thực hiện các biện pháp phòng dịch như khuyến cáo y tế. Không nên quá lo lắng, hoang mang nhưng cũng không được thờ ơ với dịch bệnh. Phụ huynh đừng cho con đi học thêm bất cứ môn nào. Giáo viên nào còn dạy thêm trong giai đoạn này là cũng đang làm sai quy định. Nếu có sự cố xảy ra thì hậu quả với giáo viên đấy cũng rất khó lường", thầy Trần Mạnh Tùng đưa ra lời khuyên.

