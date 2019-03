Cậu bé vô gia cư, con của mẹ đơn thân đỗ 17 trường đại học ở Mỹ

Thứ Hai, ngày 18/03/2019 01:00 AM (GMT+7)

Chỉ khi rơi vào đường cùng, cuộc sống gắn liền với chuỗi ngày lang thang trong những khu ổ chuột mới có thể thấm thía được cái khổ là gì, và cũng nhờ những ngày tháng gian khổ ấy mà cậu bé 17 tuổi này mới có động lực học tập vượt lên cái nghèo.

Dylan Chidick chuyển đến Mỹ từ khi chỉ mới 7 tuổi, cậu sống cùng với người mẹ đơn thân là Khadine Phillip và có 2 người em sinh đôi đang mắc bệnh tim. Cả gia đình rơi vào tình trạng vô gia cư trong suốt những năm qua, sống dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi của chính phủ.

Theo trang CBS New York, Chidick bất chấp hoàn cảnh hiện tại, mỗi ngày cậu không ngừng cố gắng để có thể tiếp tục theo đuổi con đường học tập của mình. Cậu trở thành chủ tịch hội học sinh trường trung học Henry Snyder, nhận được giấy giới thiệu danh dự và nhanh chóng có 17 trường từ cao đẳng, đại học chấp nhận. Cậu trở thành người đầu tiên trong gia đình đặt chân vào cánh cổng trường đại học.

“Gia đình tôi đã trải qua rất nhiều ngày tháng khổ cực, đã có rất nhiều người nói tôi không thể làm được điều đó hay không thể đạt được điều này”, Chidick nói “Và tôi đã làm được những thứ mà họ nói rằng tôi không thể làm được. Tôi có thể làm được và tôi sẽ làm được”.

Chidick quyết tâm chống lại nghịch cảnh, vượt qua số phận tưởng chừng như đã an bài, cậu được truyền cảm hứng từ chính lòng can đảm của mẹ mình. Cậu cũng nhờ đến sự giúp đỡ của một tổ chức phi lợi nhuận “Women Rising”, tổ chức chuyên hỗ trợ nhà ở lâu dài cho những người vô gia cư, từ đó Chidick đã có được một nơi học tập thoải mái và an toàn.

Với 17 lá thư chấp nhận từ nhiều trường, Chidick bây giờ đã có thể thoải mái lựa chọn một trường đại học phù hợp với năng lực của bản thân. Cậu được các trường đại học như New Jersey City, Albright College, Ramapo College of New Jersey và Quinnipiac University…trao học bổng tài năng. Cuối cùng cậu đã chọn đại học New Jersey để theo học ngành chính trị.

Từng sống trong cảnh nghèo đói, thấm thía cái đói cái nghèo đeo bám mình suốt bao nhiêu năm, Chidick thề rằng sẽ không bao giờ để tình trạng vô gia cư trong quá khứ lặp lại.

Chidick nói: “Đúng là tôi từng là một người vô cư nhưng tôi sẽ không để phần đời còn lại của mình lặp lại những tháng ngày cơ cực ấy. Nhưng tôi cũng không phủ nhận rằng chính nó đã làm tôi và gia đình trở nên mạnh mẽ hơn”.