Bộ SGK nào sẽ lọt vào nhà trường?

Ông LÊ NGỌC ĐIỆP, nguyên Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD-ĐT TP HCM: Để cho giáo viên được quyền chọn sách Trên nền tảng một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất dùng chung trong cả nước do Bộ GD-ĐT ban hành, SGK là tài liệu học tập, cụ thể hóa chương trình, giúp giáo viên và học sinh sáng tạo trong phương pháp dạy và học nhằm tiếp thu tốt nhất kiến thức của chương trình giáo dục phổ thông... Do vậy, mỗi bộ sách đã được thẩm định đều phải đáp ứng yêu cầu về nội dung chương trình nhưng chất liệu có thể khác nhau, cách tiếp cận khác nhau. Cái hay của chủ trương 1 chương trình, nhiều bộ SGK là huy động được trí tuệ của nhiều giáo viên, nhà khoa học… tham gia soạn sách. Những sẽ là lãng phí nếu chỉ dựa hoàn toàn vào một bộ sách. Về nguyên tắc, bộ sách nào phù hợp, dễ hiểu nhất thì chọn nhưng sẽ tốt hơn nếu bài giảng của giáo viên chọn lọc được những cái hay của từng bộ sách. Giáo viên là những người được đào tạo có đủ trình độ nên để cho họ được quyền chọn sách, không nên áp từ trên xuống. Bà VÕ NGỌC THU, nguyên Trưởng Phòng GD-ĐT quận 5, TP HCM: Cần tiếp cận nhiều bộ sách Mỗi bộ sách có những ưu điểm riêng. Do vậy, cần tập hợp được những ưu điểm đó trong bài giảng của giáo viên hơn là đơn thuần dựa hoàn toàn vào bộ sách này hay bộ kia. Việc chọn sách phải xuất phát từ giáo viên. Tuy nhiên, trong một trường mà có nhiều bộ sách được giáo viên chọn thì chừng nào đó sẽ khó khăn. Do vậy, cần để cho giáo viên tiếp cận các bộ sách, đánh giá ưu, nhược điểm từng bộ để chọn lọc nội dung và có sự thống nhất chung trên toàn TP thì sẽ tốt hơn chỉ dùng 1 bộ. Làm việc này bước đầu sẽ vất vả nhưng về lâu dài sẽ mang lại hiệu quả cao.