Bộ GD-ĐT lưu ý khi học sinh trở lại trường

Học sinh các tỉnh, thành trở lại trường học trực tiếp gần một tuần và nhiều trường học đang phải đối diện với những khó khăn khác nhau.

Ngày 11-2, ngành giáo dục TP Hải Phòng ghi nhận thêm 3.172 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 2.976 học sinh và 196 giáo viên. Đến nay, Hải Phòng đã ghi nhận tổng cộng 9.649 giáo viên và học sinh mắc Covid-19, trong đó có 1.524 trường hợp mắc chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Ứng phó với những khó khăn của dịch bệnh trong trường học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh một trong những yếu tố quan trọng giúp chiến thắng dịch bệnh và bảo đảm an toàn trường học là tư tưởng, tinh thần, thái độ. Người đứng đầu ngành giáo dục cho rằng cần ứng phó với dịch bệnh một cách bình tĩnh, không hoảng hốt và thể hiện rõ sự hiểu biết. Sự thống nhất, đồng thuận cao giữa nhà trường và gia đình là yếu tố quan trọng, bởi khi phụ huynh đồng thuận, hiểu biết, phối hợp thì nếu có phát sinh ca bệnh trong trường học cũng phối hợp cùng nhà trường xử lý hiệu quả hơn.

Trong ứng phó với dịch bệnh và xử lý tình huống, Bộ trưởng cho rằng cần tránh cả 2 trường hợp hoặc chủ quan, lơ là hoặc căng thẳng quá mức. "Thời gian qua, không ít nơi do căng thẳng quá mức đã đưa ra một số phương pháp bảo đảm an toàn gây bức xúc cho phụ huynh. Động viên tinh thần cho cả thầy và trò là việc cần làm khi mở cửa trường học" - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng đặc biệt lưu ý nhà trường phải quan tâm tới việc nắm bắt tâm lý học sinh khi các em đi học trực tiếp trở lại. Khi học sinh quen với hình thức học trực tuyến trong một thời gian dài, giờ chuyển sang học trực tiếp thì phải có nội dung và hình thức giảng dạy phù hợp để chuyển trạng thái cho các em. Cùng với đó, cần tăng cường các hình thức truyền thông để tạo sự yên tâm cho phụ huynh khi đưa con đi học trở lại.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, để bảo đảm an toàn nhất khi đưa học sinh đi học trở lại, mỗi trường phải có phương án, kịch bản riêng. Các phương án cần thể hiện được những tình huống nếu không may có học sinh, giáo viên mắc Covid-19. Trong các kịch bản, phương án cần phân rõ trách nhiệm của từng khâu, từng cá nhân để khi cần có thể xử lý tình huống một cách nhanh nhất. Cùng với đó, các nhà trường cũng cần chuẩn bị cơ sở vật chất phòng chống dịch một cách tốt nhất, tạo lòng tin cho phụ huynh học sinh khi đưa con em mình đi học trở lại. Sở Y tế cần có kế hoạch ưu tiên vắc-xin để tiêm đủ theo hướng dẫn cho giáo viên và học sinh. Cố gắng đến mức cao nhất không để vì học sinh đến trường mà phát sinh ổ dịch.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng để bảo đảm an toàn trường học khi đưa học sinh đi học trở lại, chỉ ngành giáo dục, các nhà trường không thể làm được, do đó cần có sự phối hợp với ngành y tế, y tế cơ sở. Giữa ngành giáo dục và ngành y tế, nhà trường và y tế cơ sở cần phải ký quy chế phối hợp, công bố cho nhân dân biết để người dân, phụ huynh yên tâm là khi con em mình đến trường có sự giám sát an toàn của cơ quan y tế, nhân viên y tế.

Các nhà trường cũng cần bố trí đội ngũ giáo viên nắm bắt tâm lý học sinh những ngày đầu đi học trở lại. Ngành giáo dục các địa phương cần căn cứ vào điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch năm học một cách phù hợp, linh hoạt thời điểm kết thúc năm học để bảo đảm chất lượng giáo dục.

