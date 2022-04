Bộ GD-ĐT đề nghị Hà Nội sớm có biện pháp đưa trẻ mầm non đi học trực tiếp

Thứ Ba, ngày 05/04/2022 08:28 AM (GMT+7) Chia sẻ

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, đến nay cả nước chỉ còn riêng Hà Nội chưa cho học sinh mầm non trở lại trường học.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/4, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho hay: Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn các địa phương triển khai, tổ chức cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 4/4 có 62/63 tỉnh/thành phố tổ chức cho trẻ mầm non đi học trực tiếp. Hà Nội là địa phương duy nhất chưa có kế hoạch tổ chức học trực tiếp đối với bậc học này. Ngoài ra, có 7 tỉnh cho dừng một huyện hoặc thành phố do dịch bệnh tăng nhanh gồm: Cao Bằng, Lào Cai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Quảng Bình, Tuyên Quang, An Giang. Các địa phương này đã có kế hoạch cho trẻ mầm non 5 tuổi trở lại trường từ ngày 4/4.

Đối với bậc Tiểu học có 63/63 tỉnh/thành phố tổ chức học trực tiếp. Hà Nội là địa phương cuối cùng quyết định cho học sinh tiểu học và học sinh lớp 6 đi học trực tiếp từ ngày 6/4/2022. Như vậy, hiện đã có 92,17% học sinh trở lại trường học. Nếu tính cả Hà Nội sẽ có 97% học sinh đi học trực tiếp.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, dù mỗi nơi tình hình dịch bệnh có sự khác nhau nhưng nhìn tổng thể thì các địa phương đã có biện pháp, thực hiện tốt việc cho học sinh đến trường. Hiện chỉ còn Hà Nội chưa có kế hoạch cụ thể cho trẻ mầm non đến trường, cho nên lãnh đạo Hà Nội cần sớm quyết định việc này và có giải pháp phù hợp.

Trước đó, chiều nay 4/4, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh tiểu học và lớp 6 đi học trực tiếp trở lại, ngay trong tuần này.

Theo đó, học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận huyện, thị xã đi học trực tiếp ngay từ 6/4 (thứ Tư), học các ngày trong tuần theo kế hoạch của nhà trường. Riêng trẻ mầm non vẫn tiếp tục nghỉ học ở nhà.

Kết quả lấy của việc lấy ý kiến cha mẹ học sinh từ các Phòng Giáo dục và Đào tạo cho thấy, có hơn 75% phụ huynh thống nhất để các học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp tại trường.

Nguồn: http://danviet.vn/bo-gd-dt-de-nghi-ha-noi-som-co-bien-phap-dua-tre-mam-non-di-hoc-truc-tiep-5020...Nguồn: http://danviet.vn/bo-gd-dt-de-nghi-ha-noi-som-co-bien-phap-dua-tre-mam-non-di-hoc-truc-tiep-5020225482915256.htm