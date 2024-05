Bộ GD-ĐT công bố phương thức xét tuyển đại học năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục phương thức xét tuyển đại học năm 2024. Thí sinh căn cứ danh mục này để biết được mã ngành đào tạo và tên phương thức xét tuyển để chuẩn bị cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18-7.

Về cơ bản, 20 phương thức xét tuyển đại học năm 2024 không khác so với năm 2023 với những phương thức quen thuộc như: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ), xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, xét kết hợp giữa tuyển thẳng theo Đề án và các phương thức khác…

Trong 20 phương thức xét tuyển 2024, có đến 10 phương thức xét tuyển kết hợp, như: kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển; kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển; kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập cấp THPT để xét tuyển; kết hợp chứng chỉ quốc tế với tiêu chí khác để xét tuyển;…

Cũng như một số năm trước, năm 2024, các thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Trước khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin về mã trường, mã xét tuyển được cơ sở đào tạo công khai trong đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo để nhập cho chính xác.

Các cơ sở đào tạo lưu ý: mã phương thức xét tuyển gồm 3 ký tự do cơ sở đào tạo tự định nghĩa nhưng phải tham chiếu với mã phương thức xét tuyển do Bộ GD&ĐT quy định hoặc có thể sử dụng mã phương thức xét tuyển do Bộ GD&ĐT quy định.

Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập cấp THPT (có sử dụng mã tổ hợp như xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT) thì phải sử dụng mã tổ hợp xét tuyển do Bộ GDĐT quy định; đối với các tổ hợp có môn năng khiếu, các môn năng khiếu NK1, NK2 là do cơ sở đào tạo quy định.

Đối với các phương thức xét tuyển khác, mã tổ hợp gồm 3 ký tự do cơ sở đào tạo tự quy định.

Thí sinh tra cứu danh mục phương thức xét tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định để phục vụ cho việc đăng ký nguyện vọng đại học theo bảng dưới đây:

