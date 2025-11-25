Bắt đầu mở cổng đăng ký tài khoản dự thi đánh giá năng lực 2026

Thí sinh bắt đầu khởi động mùa tuyển sinh đại học 2026

Viện Đào tạo số và Khảo thí ĐHQG Hà Nội chính thức mở cổng đăng ký tài khoản dự thi cho kỳ đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) năm 2026 từ hôm nay 25/11.

Để đăng ký dự thi, thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ để lập tài khoản dự thi và khai báo đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân trước ngày mở cổng đăng ký ca thi vào ngày 28/12.

Theo đó, thí sinh bắt buộc phải có số điện thoại để đăng ký tài khoản. Hệ thống sẽ gửi mã OTP về số điện thoại để xác nhận đăng ký tài khoản dự thi, xác nhận hủy ca thi, xác nhận yêu cầu đặt lại mật khẩu trong trường hợp thí sinh quên mật khẩu. Số điện thoại này cần đã đăng ký chính chủ để tránh tình trạng mất hoặc bị khóa.

Thí sinh bắt buộc phải có email cá nhân, không sử dụng email của người khác để đăng ký tài khoản. Mật khẩu và email phải được bảo mật.

Ảnh chân dung (bản điện tử, định dạng .jpg hoặc .jpeg, dung lượng không quá 5MB, kích thước 4x6 cm, đặt tên là số thẻ căn cước). Ảnh chụp trên phông nền sáng màu, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính. Ảnh được chụp trong 06 tháng tính đến thời điểm đăng ký dự thi. Ảnh chân dung được sử dụng để nhận diện vào phòng thi và in trên Phiếu báo điểm.

Kỳ thi đánh giá năng lực HSA năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2026 tại 8 địa phương gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tổng cộng có 6 đợt thi, mỗi đợt 20.000 thí sinh. Như vậy, tổng số lượt thi lên đến 120.000, tăng hơn 30% so với năm ngoái và cao nhất từ trước đến nay.

Điều thí sinh lo ngại là tại thời điểm đăng ký dự thi, năm nào cũng xảy ra tình trạng nghẽn mạng không đăng ký được ca thi theo mong muốn, phải di chuyển các điểm thi thuộc địa phương khác.