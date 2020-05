Vừa khoe eo kỷ lục nhờ “điện giật”, "vợ bầu Trấn Thành" lộ bụng ngấn mỡ

Thứ Năm, ngày 07/05/2020 14:17 PM (GMT+7)

Tuy nhiên, điểm yếu duy nhất của EMS là không dùng để giảm cân. Và dĩ nhiên, bạn không thể duy trì kết quả vĩnh viễn nếu sau đó lười luyện tập và ăn uống thoải mái không vào khuôn khổ.

Ninh Dương Lan Ngọc khoe vòng eo kỷ lục 54 cm.

Cách đây không lâu, Ninh Dương Lan Ngọc đã khiến người hâm mộ “mắt tròn mặt dẹt” khi vén đồ ngủ khoe khéo vòng eo cực phẩm 54 cm. "Vợ bầu Trấn Thành" tâm sự mình tăng cân sau khi nghỉ cách ly vì dịch Covid-19: "Tôi tròn lên trông thấy vì ngày nào cũng được ăn những món siêu ngon của mẹ. Tôi phải tranh thủ những ngày này để lên ký vì trở lại cuộc sống bình thường bận rộn là khó lắm”.

Tuy nhiên, mới đây nhiều người lại tỏ ra hoang mang khi bắt gặp hình ảnh mới nhất của cô. Ở một góc chụp ngồi với set đồ ôm sát, vòng 2 ngấn mỡ và kém thon gọn của Ninh Dương Lan Ngọc lộ ra. Khiến nhiều người hoài nghi liệu phương pháp giảm eo, giảm mỡ mà cô tự tin cho rằng “eo mình không còn mỡ thừa” liệu có thực sự hiệu quả?

Khoảnh khắc mới nhất, Lan Ngọc lộ vòng eo kém thon gọn.

Được biết, người đẹp này cho biết để có được vòng eo bé nhất từ trước tới nay bên cạnh việc duy trì thói quen tập luyện Gym và Yoga, cô kết hợp chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để có được thân hình khỏe mạnh. Đặc biệt, cô cũng sử dụng phương pháp mới có tên là EMS (công nghệ sử dụng xung điện để kích thích tất cả các nhóm cơ cùng một lúc) – phương pháp tập luyện bằng công nghệ, chỉ 25 phút có thể tiêu hao được 1200 calo. Dù khá mới ở thị trường Việt Nam nhưng công nghệ này nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ người tập. So với tập gym hay Yoga chỉ tiêu hao 300 – 400 calo/1 giờ thì phương pháp này có hiệu quả gấp 3 lần.

Phải chăng phương pháp mới không duy trì được kết quả lâu dài?

Ngoài ra, sử dụng EMS có thể tạo ra sự co cơ cao hơn đến 30% so với mức tối đa cơ thể có thể tự tạo ra. Khi hoạt động theo cơ chế tự nhiên, một sợi cơ có thể hoàn toàn “kiệt sức” chỉ sau vài giây. Sợi cơ (màu đỏ) hoạt động chậm sẽ được sử dụng trước tiên trong các co cơ tự nguyện, vì nó sử dụng năng lượng hiệu quả, dù không khỏe lắm.

Dù tập với EMS có thể giúp bạn cân bằng các khiếm khuyết của cơ thể như hai bên không mạnh bằng nhau, các múi cơ có sẵn to nhỏ không đều … Chỉ cần các động tác cơ bản như đi bộ, đạp xe, lunge, squat, chống đẩy … để kích thích toàn bộ các nhóm cơ cơ bản cùng một lúc. EMS làm thon gọn và tạo dáng cho cơ.

Điểm yếu của phương pháp điện EMS là nếu muốn duy trì phải tập luyện thường xuyên và ăn uống khoa học.

Tuy nhiên, điểm yếu duy nhất của EMS là không dùng để giảm cân. Và dĩ nhiên, bạn không thể duy trì kết quả vĩnh viễn nếu sau đó lười luyện tập và ăn uống thoải mái không vào khuôn khổ.

Nguồn: http://danviet.vn/lam-dep/vua-khoe-eo-ky-luc-nho-dien-giat-vo-bau-tran-thanh-lo-bung-ngan-mo-108...Nguồn: http://danviet.vn/lam-dep/vua-khoe-eo-ky-luc-nho-dien-giat-vo-bau-tran-thanh-lo-bung-ngan-mo-1085545.html