"Tiểu tiên nữ Sài thành" dậy thì ngoạn mục ở tuổi 15 tới mức gặp rắc rối, điều tiếng

Thứ Sáu, ngày 20/11/2020 10:56 AM (GMT+7)

Nguyễn Thoại Nghi nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng sau khi chia sẻ về hành trình dậy thì ngoạn mục.

Câu chuyện dậy thì thành công của Thoại Nghi một lần nữa nhận được sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, cái tên Nguyễn Thoại Nghi lại gây chú ý trên mạng xã hội sau khi cô chia sẻ về hành trình 15 năm thay đổi ngoại hình trên một group Facebook. Cô gái sinh năm 2005 nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng như "xuất sắc", "15 tuổi có cần xinh vậy không", "mắt đẹp quá", "đôi mắt có hồn",...

Tuy nhiên cũng tồn tại một số ý kiến trái chiều cho rằng Thoại Nghi quá già dặn so với độ tuổi trăng tròn: "Không đọc cap cứ tưởng hai mấy", "Xinh nhưng hơi già hơn tuổi",...

Bên cạnh đó, còn có người cho rằng Thoại Nghi đã can thiệp "dao kéo": "Đúng là dậy thì thành công thật nhưng kiểu vẻ đẹp đại trà giống mấy bà bên Trung Quốc phẫu thuật thẩm mỹ", "Dậy thì thành công là không sửa mà nét đẹp tự nhiên",...

Chúng tôi đã trò chuyện với cô gái 15 tuổi được mệnh danh là "tiểu tiên nữ" này để làm rõ đồn đoán liên quan đến chỉnh sửa gương mặt cũng như những bí quyết để cô có được vẻ đẹp rạng rỡ.

Sau 15 năm, Thoại Nghi hiện tại đẹp như tiên nữ những có ý kiến chê bai cô già trước tuổi.

Hoàn toàn không phẫu thuật thẩm mỹ

Đáp lại một số bình luận tiêu cực của cư dân mạng Thoại Nghi cho biết: "Chắc do tính chất công việc hay đi diễn nên mình phải tiếp xúc với việc trang điểm khiến mọi người cảm thấy có phần già hơn một chút". Còn Thoại Nghi khẳng định mình không hề can thiệp "dao kéo". Kể cả khi đủ tuổi Thoại Nghi cũng không có ý định tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi các điểm chưa hoàn hảo trên gương mặt.

Vẫn có điểm Thoại Nghi không hài lòng với gương mặt của mình nhưng cô không có ý định "dao kéo".

Được nhận nhiều lời khen ngợi ngoại hình, thậm chí có người cho rằng Thoại Nghi là con lai vì sở hữu đường nét đẹp ấn tượng nhưng vẫn có một số điểm cô cảm thấy tự ti. Thoại Nghi thừa nhận đến tuổi dậy thì mũi và cằm là phần bản thân thay đổi nhiều nhất so với hồi nhỏ. Trong khi đó, Thoại Nghi cảm thấy phần cằm của mình hơi dài lại chẻ đôi, cô thích dáng cằm ngắn, vừa phải, cân đối với gương mặt hơn.

Thoại Nghi cho biết mũi và cằm là điểm trên gương mặt của cô thay đổi nhiều nhất khi đến tuổi dậy thì.

Học trang điểm khi mới 11, 12 tuổi

Thoại Nghi không phủ nhận việc trang điểm có phần khiến cô già dặn hơn so với tuổi 15. Với lợi thế ngoại hình, cô thường xuyên được mời làm người mẫu cũng như biểu diễn, ca hát. Điều nay khiến Thoại Nghi phải trang điểm khá nhiều.

"Mình bắt đầu make up năm lớp 5, 6. Lúc đó chập chững nên chưa quen nhưng sau mấy năm tay quen dần nên trang điểm khá nhanh. Nhưng mình chỉ trang điểm khi cần thiết như đi diễn, event quan trọng. Hôm nào da đẹp mình cũng sẽ để mặt mộc, chỉ make up mắt và môi để da được thở" - Thoại Nghi cho biết.

Thoại Nghi trang điểm sớm vì thường xuyên đi diễn cũng như chụp ảnh nhưng chỉ trang điểm khi cần thiết.

Cô nói thêm: "Mẹ mình là chuyên viên trang điểm, mỗi lần mẹ make up mình nhìn học lỏm. Còn mẹ khuyên mình không nên make up nhiều bởi vậy cũng không dạy cách make up một cách hoàn chỉnh. Mẹ nói 20 tuổi mới được trang điểm"

Đúng với độ tuổi 15, Thoại Nghi thích phong cách trang điểm tự nhiên, kiểu Hàn Quốc. Đặc biệt, khi trang điểm cô sẽ chú trọng nhiều hơn cho phần môi vì Thoại Nghi nói môi mình khá mỏng, cần trang điểm tạo cảm giác dày hơn để giúp tỉ lệ gương mặt cân đối.

Thoại Nghi tự học trang điểm và thường chú trọng vào môi để giúp đôi môi dày hơn, cân đối với gương mặt.

Chăm sóc làn da mong manh tuổi dậy thì

Giống như các bạn nữ khác, khi đến tuổi dậy thì Thoại Nghi cũng gặp vấn đề về mụn. Chia sẻ về bí quyết "chiến đấu" với mụn, Thoại Nghi cho biết: "Da mình thiên dầu nên khi đó nổi mụn nhiều. Mình dùng cực kỳ nhiều các loại mỹ phẩm nhưng rút ra rằng khi đang bị mụn nên hạn chế sử dụng, không trang điểm hay ra nắng vào khoảng 10 giờ sáng - 3 giờ chiều. Sau khi mình đi nặn mụn và dùng liệu trình của spa da cũng đỡ hơn khi đó mình chú trọng vào dưỡng nên thấy da khá khỏe".

Sau khi kết thúc công việc, Thoại Nghi sẽ nhanh chóng tẩy trang, chăm sóc da để tránh da gặp vấn đề.

Trước khi gặp vấn đề về da, Thoại Nghi chưa tìm hiểu nhiều về vấn đề này nhưng khi đến tuổi dậy thì cô phải quan tâm đến làn da nhiều hơn nhất là khi có những ngày phải trang điểm tới 6, 7 lần bởi vậy Thoại Nghi khẳng định mình không bao giờ quên skincare.

Tips chăm sóc da Thoại Nghi tâm đắc nhất không phải là sử dụng mỹ phẩm đắt tiền hay chăm sóc da cầu kỳ mà đơn giản là uống đủ nước. Một ngày, cô uống từ 3 đến 4 lít nước, thói quen này không chỉ giúp đẹp da mà còn tốt cho sức khỏe, phương pháp hữu hiệu để làm đẹp từ bên trong.

Thoại Nghi duy trì thói quen uống nước đều đặn mỗi ngày không chỉ chăm sóc da mà còn tốt cho sức khỏe.

