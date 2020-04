"Thiên thần lai" có Lamborghini ở tuổi 19, đẹp như vẽ nhờ ăn chuối trừ cơm

Thứ Ba, ngày 07/04/2020 03:02 AM (GMT+7)

Jeon Somi giảm cân bằng cách ăn chuối trong tất cả các bữa ăn chỉ với số lượng một quả mỗi bữa.

Mỹ nhân lai Hàn - Canada Jeon Somi đang là tâm điểm bàn tán của cư dân mạng.

Thời gian này, cái tên Jeon Somi một lần nữa dậy sóng cộng đồng mạng bởi "búp bê lai" Hàn - Canada mới 19 tuổi đã sở hữu siêu xe Lamborghini có giá khoảng 256 triệu won (khoảng 5 tỉ đồng). Đây là dòng xe Lamborghini Urus nổi tiếng sang trọng thường rơi vào tình trạng không đủ số lượng để bán.

Nhưng sau đó, công ty chủ quản của cô đã lên tiếng rằng chiếc xe này không phải là của Somi nhưng ai là người sở hữu thực sự thì không tiết lộ. Mặc dù vậy, ở tuổi 19 Jeon Somi đã có sự nghiệp khá ổn định với thu nhập khủng. Tuy nhiên, cô cũng từng bị chê trách là bất tài, không lo học hành và cải thiện kỹ năng thanh nhạc.

Jeon Somi vẫy tay và nói “Em đã lên đời xe vàng rồi này!”

Jeon Somi sinh năm 2001 nhưng đã bắt đầu hoạt động từ năm 2016 khi mới 15 tuổi. Ngay khi ra mắt công chúng, Somi đã được nhiều người quan tâm vì ngoại hình xinh đẹp, nét lai không trộn lẫn khi có mẹ là người Hàn, cha là người Canada. Somi vẫn được cư dân mạng gọi là "búp bê lai" hay "bông hồng lai" xứ Hàn.

Cùng với Nancy, Somi được đánh giá là những thần tượng lai Tây lứa 10x có nhan sắc nổi bật.

Thuộc tạng người dễ tăng cân

Nữ thần tượng cao 1m73 và nặng 48kg. Nhưng từng có thời gian cô nặng khoảng 59kg. Điều này khiến nhiều người bất ngờ vì Somi lúc nào cũng xuất hiện với hình ảnh thon gọn. Nhưng thực tế Somi thuộc tạng người dễ lên cân đến mức chỉ uống nước cũng nặng kí.

Ngoài ra, cô chia sẻ mình thường order rất nhiều đồ ăn và ăn từng chút một trong thời gian dài. Kết quả luôn là ăn sạch những gì mình gọi về. Thậm chí Somi có thể uống liền ba cốc trà sữa.

Somi thuộc tạng người dễ tăng cân nên từng có thời điểm cân nặng vượt chuẩn.

Giảm cân khắc nghiệt với chuối

Bởi vậy, cô đã từng sử dụng chế độ giảm cân chỉ với chuối. Somi ăn chuối trong cả ba bữa sáng, trưa, tối với số lượng là một quả cho mỗi bữa. Thời gian đầu, điều này rất khó khăn nhưng sau đó Somi dần quen và cô đã giảm được 4kg trong vòng một tuần.

Để giảm cân, Somi đã áp dụng thực đơn ăn chỉ với chuối.

Chuối là một trong những thực phẩm giảm cân hữu hiệu bởi chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như kali, vitamin B6, vitami C, chất xơ, mangan,... lại giúp cơ thể no lâu, cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ đốt cháy calo. Tuy nhiên, cách ăn kiêng của Somi bị đánh giá là quá khắc nghiệt. Thay vì coi chuối là thực phẩm chính, bạn nên kết hợp chuối cùng các món khác để giảm cân an toàn hơn.

Vòng eo con kiến siêu nhỏ của mỹ nhân lai Hàn - Canada.

Kết hợp với tập pilates và tập nhảy

Về chế độ luyện tập, Somi thường xuyên luyện tập pilates. Bên cạnh việc tập gym hay tập yoga thì pilates cũng là một trong các phương pháp giữ dáng được nhiều người lựa chọn. Bằng cách kết hợp một chuỗi các bài tập thể dục cơ thể của bạn sẽ linh hoạt hơn đồng thời dẻo dai và săn chắc.

Cơ bụng nổi múi của Somi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cô từng chia sẻ mình rất hay luyện tập ở nhà và tập nhiều bài tập cho vòng ba để sở hữu vòng ba đẹp như Kendall Jenner. Bên cạnh đó, Somi còn tập võ và tập nhảy nhiều nên điều này cũng góp phần giúp cô có thân hình cân đối hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/lam-dep/thien-than-lai-co-lamborghini-o-tuoi-19-dep-nhu-ve-nho-an-chuoi-tru-co...Nguồn: http://danviet.vn/lam-dep/thien-than-lai-co-lamborghini-o-tuoi-19-dep-nhu-ve-nho-an-chuoi-tru-com-1074245.html