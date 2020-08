Nữ nhân viên văn phòng có rãnh bụng 11 sâu hoắm đang nổi như cồn ở Hàn Quốc

Thứ Hai, ngày 03/08/2020 11:15 AM (GMT+7)

Kim Do Yeon gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp cùng vóc dáng mình hạc xương mai, vòng eo nổi cơ đúng chuẩn yêu thích ở Hàn Quốc.

Cô nhân viên văn phòng Kim Do Yeon nổi tiếng trên mạng nhờ vóc dáng đẹp.

Kim Do Yeon là nhân viên văn phòng người Hàn Quốc nổi tiếng trên mạng xã hội Instagram nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn. Bên cạnh công việc thường ngày, cô còn là người mẫu cho thương hiệu bikini cá nhân. Không chỉ có gương mặt khả ái, Kim Do Yeon còn chăm chỉ luyện tập thể hình để có thân hình như tạc.

Cô thừa nhận mình là người quan tâm đến ngoại hình. Có một thời gian, Kim Do Young cho rằng cơ thể gầy gò là hợp chuẩn nên cô quyết định ăn kiêng tiêu cực khiến sức khỏe xấu đi, rối loạn nội tiết tố. Điều này khiến Kim Do Young phải nghiêm túc điều chỉnh thói quen sinh hoạt và tập thêm thể dục.

Cô từng lựa chọn cách giảm cân không khoa học khiến cơ thể suy nhược, yếu ớt.

Kim Do Yeon có thói quen tập thể dục trước khi đi làm và tranh thủ tập thêm vào giờ nghỉ trưa. Người đẹp chăm chỉ đến phòng tập gym để đốt cháy calo một cách hiệu quả, vừa an toàn lại tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, tập gym sẽ giúp bạn có một thân hình săn chắc hơn, cân đối. Cho dù gầy vẫn tràn đầy sức sống, không phải kiểu gầy yếu do nhẹ cân, nhịn ăn.

Người đẹp đặc biệt yêu thích các bài tập cho cơ bụng nhất là tính chất công việc của Kim Do Yeon phải ngồi trong nhiều giờ dễ khiến cơ thể tích mỡ ở bụng. Bởi vậy, muốn có vòng eo con kiến và nổi cơ bụng 11 rất cần phải tập luyện. Bên cạnh các bài tập toàn thân, Kim Do Yeon sẽ dành thêm thời gian để tập bụng.

Vì nhân viên văn phòng ngồi rất nhiều dễ khiến bụng tích mỡ nên người đẹp chăm chỉ tập bụng.

Bên cạnh đó, Kim Do Yeon còn tập múa cột. Hiện tại, múa cột cũng được xem như hình thức luyện tập giữ dáng. Múa cột vẫn vướng phải định kiến là bộ môn "hư hỏng" nhưng quan niệm giờ đã cởi mở, hơn nữa tùy thuộc vào loại hình mà động tác thực hiện sẽ khác nhau. Khi luyện tập múa cột, cả cơ thể sẽ được vận động. 1 giờ tập bạn có thể tiêu hao được khoảng 400 calo.

Đặc biệt, Kim Do Yeon không cho phép bản thân do dự trước việc có đi tập hay không, người đẹp kiểm soát tâm trí, tự nhắc nhở nhất định phải tập thể dục.

Kim Do Yeon còn dành thời gian để tập thêm múa cột giúp thân hình mềm mại, uyển chuyển.

Cùng với đó, Kim Do Yeon quản lý thực đơn ăn uống theo tỉ lệ 4:2:3:1 (chất xơ - tinh bột - đạm - béo). Chất xơ và đạm là bắt buộc trong bữa ăn của cô còn chất béo sẽ gồm chất béo từ các loại hạt tốt cho cơ thể. Khi giảm cân, bạn vẫn cần cung cấp đủ các chất cần thiết cho cơ thể, cần cân đối lượng thực phẩm nạp vào tránh dư thừa. Thi thoảng, Kim Do Yeon cũng ăn những món mình thích nhưng vào ngày hôm sau cô sẽ ăn ít hơn và uống nhiều nước.

Kim Do Yeon ăn uống theo tỉ lệ đã được định sẵn để giảm cân nhưng vẫn đủ chất.

Nguồn: http://danviet.vn/nu-nhan-vien-van-phong-co-ranh-bung-11-sau-hoam-dang-noi-nhu-con-o-han-quoc-50...Nguồn: http://danviet.vn/nu-nhan-vien-van-phong-co-ranh-bung-11-sau-hoam-dang-noi-nhu-con-o-han-quoc-5020203811162228.htm