Nàng béo đang hot tại Hoa hậu tạp chí đàn ông có cặp đùi "cột đình" mê hoặc

Thứ Năm, ngày 22/04/2021 00:33 AM (GMT+7)

Park So Yoon là một trong những thí sinh lọt top cuối cuộc thi Miss Maxim của tạp chí này.

Park So Yoon là một trong những người đẹp thuộc top cuối cuộc thi Miss Maxim 2021.

Cô nhân viên quán cà phê thử thách bản thân khi tham gia cuộc thi hoa hậu này.

Cuộc thi Miss Maxim 2021 đang dần đi đến hồi kết với top 5 gồm những người đẹp có gương mặt khả ái, body chuẩn đẹp. Park So Yoon là một trong số những thí sinh nổi bật với nét "phồn thực" rất riêng. Trong phần giới thiệu bản thân, cô cho biết mình đang là nhân viên bán thời gian tại một quán cà phê.

Không nhất thiết phải là người mẫu chuyên nghiệp, Miss Maxim là cuộc thi đa dạng về đối tượng và cũng là cơ hội đổi đời của nhiều người đẹp.

Park So Yoon cao 1m57 nổi bật với thân hình mập mạp khác hẳn với số đông.

Park So Yoon cao 1m57 với dáng hình mũm mĩm không giống những cô gái Hàn Quốc "mình dây" khác. Có lẽ bởi vậy, người đẹp nhận được nhiều sự chú ý, giúp cô trở nên nổi bật. Park So Yoon chia sẻ cô tự hào với vòng đùi "cột đình" của bản thân. Cô nghĩ nó rất gợi cảm. Không chỉ cô mà một số người khác cũng công nhận đó là điểm cuốn hút của cô. Bản thân Park So Yoon cũng thích mẫu hình vóc dáng tròn xinh, đầy sức sống.

Người đẹp chia sẻ, cô thấy điểm quyến rũ nhất của bản thân là cặp đùi "cột đình".

Trên trang cá nhân, Park So Yoon chia sẻ nhiều hình ảnh lui tới phòng tập. Người đẹp tập hai bộ môn là pilates và gym. Pilates và gym là hai phương pháp rèn luyện phổ biến được phái đẹp Hàn Quốc ưa chuộng vì giúp cải thiện sức khỏe cũng như xây dựng dáng xinh. Nhiều người thường chọn luyện tập kết hợp để đa dạng hóa bài tập cũng như thay đổi môi trường để việc rèn luyện trở nên thú vị hơn.

Mặc dù có hình thể tròn mập nhưng Park So Yoon vẫn có đường cong chữ S gợi cảm.

Người đẹp vẫn có xương quai xanh gọn cùng gương mặt V-line ấn tượng không hề bị lấp đường nét.

Không nên bó hẹp suy nghĩ trong việc cho rằng những cô nàng mập mạp không hề rèn luyện thể thao hay ai tập luyện cũng để gầy hơn. Park So Yoon tuy béo so với thước đo thông thường nhưng thân hình vẫn có nhiều đường cong đặc biệt là cơ thể săn chắc.

Hàn Quốc vẫn nổi tiếng với tiêu chuẩn vóc dáng khắt khe, không quan trọng bạn cao bao nhiêu, chỉ cần bạn nặng hơn 50 kg là bị xếp vào kiểu người béo. Do đó, các cô gái Hàn Quốc khá áp lực trong việc giảm cân. Sự xuất hiện của những người đẹp mũm mĩm phần nào cho thấy sự thay đổi trong quan niệm của người dân nước này.

Park So Yoon thường xuyên lui tới phòng tập gym để rèn luyện, tiêu hao mỡ thừa.

Ngoài ra, người đẹp còn tập thêm bộ môn pilates để có dáng người săn chắc, dẻo dai.

