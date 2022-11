Một món ăn khoái khẩu nhưng lại khiến móng, da, tóc lão hóa rất nhanh

Những gì bạn ăn và uống có thể ngăn chặn được các dấu hiệu lão hóa

Khi chúng ta già đi, việc giữ cho tóc, da và móng tay ngậm nước , chắc khỏe và rạng rỡ hoàn toàn không đơn giản. Những gì bạn ăn và uống có thể ngăn chặn được các dấu hiệu lão hóa. Đây là loại thực phẩm mà các chuyên gia đồng ý rằng bạn nên loại bỏ ngay lập tức đối với tóc, da và móng bị lão hóa.

Thực phẩm chế biến có đường

Dana Ellis Hunnes , Tiến sĩ và là một chuyên gia dinh dưỡng cao cấp tại UCLA Medical cho biết: “Một loại thực phẩm tôi khuyên bạn nên cắt bỏ nếu bạn có tóc, da, móng bị lão hóa là thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều đường bổ sung. Đây có thể là bánh ngọt, bánh mì trắng, thanh thức ăn, nước ngọt. Soda có lẽ là kẻ phạm tội tồi tệ nhất vì nó là thực phẩm chế biến không có lợi ích dinh dưỡng."

Theo Charles Erasmus, người sáng lập trang web sức khỏe, dinh dưỡng và sức khỏe GreenMindWarrior , thực phẩm có chỉ số đường huyết cao thuộc loại này và nên tránh.

Tổ chức Chỉ số Đường huyết (GIF) phân loại GI của thực phẩm là thấp, trung bình hoặc cao: GI thấp là 55 trở xuống, GI trung bình là 56–69, GI cao là 70 hoặc cao hơn. Nghiên cứu khẳng định rằng chế độ ăn có chỉ số đường huyết (GI) cao có thể góp phần vào sự phát triển của mụn trứng cá. Thực phẩm có GI cao làm tăng lượng đường trong máu - và do đó làm tăng nồng độ insulin - nhanh hơn so với thực phẩm có GI thấp hơn. Ăn một chế độ ăn kiêng với GI cao khiến cơ thể tạo ra lượng insulin cao hơn. Khi cơ thể hoạt động với lượng insulin dư thừa, nó sẽ kích thích sản xuất nội tiết tố androgen và bã nhờn trên da, có thể dẫn đến mụn trứng cá.

Cháo bột yến mạch

Nếu bạn muốn no lâu hơn, hãy bổ sung một lượng lớn vitamin B và chất xơ, giữ cho trái tim khỏe mạnh và thúc đẩy quá trình giảm cân, thì ít món ăn sáng nào tốt hơn bột yến mạch. Yến mạch chứa nhiều vitamin B và chất xơ. Chất xơ góp phần tạo cảm giác no, ngoài ra, chất xơ trong yến mạch cũng góp phần vào sức khỏe tim mạch". Điều đó có nghĩa là trong khi yến mạch giúp bạn no lâu, ngăn ngừa ăn quá nhiều và cung cấp năng lượng cho cơ thể để có thể đốt cháy nhiều chất béo hơn, chúng cũng giữ cho trái tim của bạn ở trạng thái tuyệt vời!

Mặc dù bạn nghĩ rằng bỏ bữa sáng để giảm cân, nhưng bắt đầu ngày mới bằng một bữa ăn đủ chất, lành mạnh có thể là một cách tuyệt vời để duy trì năng lượng, tăng cường trao đổi chất và ngăn ngừa ăn quá nhiều. Tất cả những điều này sẽ đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu giảm cân của mình.

