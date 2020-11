Hướng dẫn detox đơn giản trong 7 ngày để da sáng mịn, giảm cân

Thứ Hai, ngày 16/11/2020 13:54 PM (GMT+7)

Những cách detox cơ thể từ từ giúp giảm cân và làm da sáng mịn.

Đôi khi cơ thể bạn chỉ cần khởi động lại nhẹ nhàng cũng giúp giảm cân và làn da sạch mụn. Một vài thay đổi nhỏ được thực hiện mỗi ngày có thể có ảnh hưởng lớn đến làn da. Hầu hết những thay đổi này cần rất ít thời gian. Nó dao động từ 3 phút đến nửa tiếng mỗi ngày. Một số thậm chí còn lành mạnh tới mức nên được xem như thói quen thường ngày.

1. Cho làn da của bạn nghỉ ngơi với các sản phẩm

Khi bạn bị mụn trứng cá, bạn có thể sử dụng rất nhiều sản phẩm để thử và chữa lành làn da. Những sản phẩm này thường có xu hướng khắc nghiệt, quá mạnh, gây bào mòn da. Chúng có xu hướng làm khô da, gây kích ứng và nhạy cảm. Da của bạn sẽ trở nên quá tải khi cố gắng đối phó với những áp lực bạn gây ra cho da. Và da phản ứng bằng cách bong tróc, ngứa, đỏ và nhìn chung là xỉn màu.

Vì vậy, dừng các sản phẩm trong thử một tuần. Hãy cho bản thân nghỉ ngơi, da của bạn sẽ tốt hơn nhiều nếu không bị bôi trét quá nhiều.

Tốt nhất khi da quá tải, bạn nên chỉ dùng lại kem dưỡng ẩm và sữa rửa mặt của bạn nếu bạn muốn, nên dừng các loại kem có hoạt tính mạnh như benzoyl peroxide và các loại thuốc trị mụn khác.

2. Bắt đầu ngày mới với nước chanh

Bạn nên uống nước ngay khi thức dậy. Tự cung cấp cho mình lượng Vitamin C bằng cách ép nước của bất kỳ loại trái cây họ cam quýt nào vào nước. Chanh, cam, bưởi, quýt bất cứ thứ gì bạn thích.

Một phương pháp detox đơn giản là vắt nước cốt chanh vào một tách trà xanh mới pha.

Vitamin C là một chất chống oxy hóa và giúp duy trì sức khỏe làn da của bạn. Chất này cũng giúp da của bạn bớt đỏ và mờ vết thâm. Lợi ích bổ sung là nó giúp mụn của bạn mau lành.

Vitamin C cũng giúp giữ cho làn da của bạn trẻ trung, chống lại các dấu hiệu lão hóa.

3. Thêm chất chống oxy hóa vào chế độ ăn uống của bạn

Thực phẩm giàu chất chống oxi hóa.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người bị mụn trứng cá có mức độ viêm nhiễm cao và mức độ chống oxy hóa thấp.

Chất chống oxy hóa là những gì bạn ăn để làn da của bạn chống lại các gốc tự do. Các gốc tự do gây hại cho làn da của bạn. Chúng gây lão hóa sớm, khiến da yếu và dễ nổi mụn. Chất chống oxy hóa giúp làn da của bạn chống lại những tổn thương do môi trường, ô nhiễm và cơ bản là căng thẳng của cuộc sống hàng ngày.

Bạn thực sự không thể tránh khỏi ô nhiễm hoặc những thứ trong môi trường có thể gây hại cho làn da của bạn. Nhưng bạn có thể làm cho làn da của mình trở nên khỏe mạnh để cho dù có tiếp xúc với bất cứ điều gì, làn da bạn vẫn luôn tự chăm sóc và tự phục hồi.

Những chất chống oxy hóa này có rất nhiều trong thực phẩm tự nhiên. Trái cây và rau có màu có nhiều chất chống oxy hóa. Màu sắc càng nhiều, thực phẩm càng có nhiều chất chống oxy hóa. Cà rốt, quả mọng, rau bina, đu đủ, ớt, bí đỏ và tất cả các loại thực phẩm có màu đều có chất chống oxy hóa.

Vì vậy, hãy thêm một khẩu phần trái cây hoặc rau có màu vào bất kỳ bữa ăn nào để tăng mức độ chống oxy hóa của bạn. Trái cây cho bữa sáng, một món salad cho bữa trưa và món xào cho bữa tối. Thực sự dễ dàng để thêm chúng vào chế độ ăn uống của bạn .

4. Cắt bỏ rác khỏi chế độ ăn uống của bạn

Để mụn lành lại, bạn cần tăng cường lượng chất chống oxy hóa. Nhưng bạn cũng cần cắt giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể. Bạn làm điều này bằng cách cắt bỏ thực phẩm chế biến sẵn khỏi chế độ ăn uống của mình. Vì vậy nên tránh tất cả các loại thực phẩm có đường, thực phẩm đóng gói và thực phẩm chiên.

Khi cắt giảm những thứ đồ ăn rác, mức độ viêm nhiễm trong cơ thể bạn sẽ bắt đầu giảm xuống. Nếu bạn đang đảm bảo chế độ ăn uống của mình có đủ chất chống oxy hóa, thì sự cân bằng bình thường của chất chống oxy hóa cao và mức độ viêm thấp sẽ được phục hồi và mụn của bạn sẽ bắt đầu lành lại.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không bao giờ có thể ăn đồ ăn vặt nữa mà nên hạn chế.

5. Uống nhiều nước

Nước giúp giữ cho làn da của bạn đủ nước, ẩm và mềm mại. Da ngậm nước trông căng mọng và lỗ chân lông nhỏ hơn. Khi da của bạn bị mất nước, nó sẽ dễ bị nứt nẻ và có thể gây mụn và kích ứng da của bạn.

Da thiếu nước cũng dễ bị nhờn hơn. Dầu nhiều hơn có nghĩa là nhiều mụn hơn. Nước làm giảm nồng độ dầu trong da của bạn, khiến da ít bị nổi mụn hơn.

Vì vậy, hãy uống cạn. Hãy đảm bảo rằng bạn uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày.

6. Ngủ ngon

Trong khi bạn ngủ, làn da của bạn tự đổi mới, cơ thể bạn sử dụng thời gian này để tự phục hồi, mụn của bạn cũng nhanh lành hơn.

Bạn cần ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi đêm để có làn da đẹp. Thiếu ngủ sẽ khiến làn da của bạn trông xỉn màu, mệt mỏi và thiếu sức sống. Thiếu ngủ cũng làm trầm trọng thêm các tình trạng da hiện có như mụn trứng cá.

Ngủ ít hơn cũng làm tăng hormone căng thẳng trong cơ thể bạn. Các hormone căng thẳng này cũng làm tăng mức độ nghiêm trọng của mụn trứng cá. Vì vậy, ngủ ít đồng nghĩa với nhiều mụn hơn.

Đặt điện thoại xuống lúc 10 giờ tối và đi ngủ ngay để cơ thể bạn hồi phục.

7. Đi dạo

Giúp máu của bạn lưu thông bằng cách đi bộ nhanh. Mang một đôi giày thoải mái nhất của bạn và đi dạo. Nó không nhất thiết phải là một cuộc đi bộ quá dài. Ngay cả khi đi bộ nhanh 15 phút cũng có thể làm nên điều kỳ diệu cho cơ thể và làn da của bạn.

Tuy nhiên, hãy đảm bảo da của bạn sạch sẽ trước khi ra ngoài. Bài tập sẽ mở ra các lỗ chân lông của bạn và bạn không muốn chúng bị tắc nghẽn bởi lớp trang điểm hoặc bụi bẩn.

Tập thể dục cũng sẽ làm tăng lượng máu cung cấp cho da mặt. Nhiều máu hơn có nghĩa là nhiều oxy hơn. Điều này sẽ giúp làn da của bạn thông thoáng và mang lại vẻ tươi sáng cho khuôn mặt.

