Diễm My 9X khoe body "khỏe bẻ được cây", thân hình như búp bê di động

Thứ Hai, ngày 20/01/2020 08:53 AM (GMT+7)

Để có vóc dáng nuột nà như hiện tại, Diễm My 9x duy trì thói quen tập luyện nào?

Diễm My 9x sở hữu vóc dáng lý tưởng.

Là một diễn viên phải di chuyển nhiều tới các bối cảnh khác nhau, lý do Diễm My 9x không thể "ăn nằm tại phòng gym" duy trì vóc dáng. Những bài tập đơn giản, linh hoạt với địa hình/không gian là giải pháp hữu hiệu hơn cả.

"Có thực mới vực được đạo. Có khỏe mới bẻ được cây. Thể thao chính là phương thuốc kỳ diệu nhất giúp phụ nữ luôn khỏe mạnh, trẻ trung, chống lại sự lão hóa và những dấu hiệu bệnh tật của cơ thể. Thông qua thể thao, My luôn muốn lan tỏa được niềm đam mê dành cho thể thao và truyền cảm hứng cho nhiều bạn nữ khác để rèn luyện và chăm sóc sức khỏe. My mới thử sức với nâng tạ và duy trì nhảy dây hằng ngày..." - Diễm My 9x chia sẻ.

Vậy nâng tạ và nhảy dây có giúp bạn sở hữu vóc dáng như mong muốn?

Nhảy dây

Nhảy dây tưởng chừng rất đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng nếu bạn tăng tốc thì đây sẽ là một bài tập sức bền rất hiệu quả. Bởi khi tăng tốc độ nhảy dây, lượng calo trong cơ thể bạn bị đốt cháy, nhịp tim tăng, nhịp thở tăng. Mỗi ngày bạn hãy thử nhảy dây nhanh trong thời gian lâu hơn, xen kẽ với những lúc nhảy tốc độ bình thường để thấy sức bền của mình tăng lên.

Nhảy dây giúp cô duy trì vóc dáng hiệu quả.

Theo nghiên cứu, nhảy dây trong 30 phút cơ thể tiêu hao 450 calo, nhảy dây liên tục trong 10 phút tương đương với chạy chậm 30 phút hoặc khiêu vũ thể thao 20 phút. Các chuyên gia thể thao nhận định việc thực hiện 80 -100 nhịp nhảy/phút tương đương với chạy bộ 10km hoặc đạp xe 30km/h. Ngoài ra, nhảy dây đòi hỏi bạn phải tiêu hao năn lượng nhiều hơn so với bơi lội hay tập aerobic.

Nhảy dây là cách tập luyện mất ít thời gian nhưng lại tiêu hao khá nhiều năng lượng, giúp đẩy nhanh tốc độ đốt cháy các chất béo trong cơ thể. Nếu tập nhảy dây 30 phút/3-5 ngày/tuần, sau khoảng 1 tháng kết hợp với chế độ ăn hợp lý bạn sẽ có được cơ thể khỏe mạnh, cải thiện vóc dáng hiệu quả.

Bạn có thể mua dây nhảy dễ dàng qua nhiều kênh bán hàng khác nhau, giá từ vài chục tới vài trăm nghìn đồng. Thiết kế dây nhảy có tay cầm tiện lợi, chiều dài vừa vặn với chiều cao trung bình của người Việt Nam.

Nâng tạ

Trong bộ môn nâng tạ có rất nhiều bài tập, phân khúc và các hạng mục khác nhau. Việc nâng tạ tay được khuyến khích tập mỗi ngày vì đơn giản, hiệu quả, hạn chế chấn thương. Tập tạ thuộc bộ môn nặng vì khi ngừng tập, những múi cơ vẫn hình thành trong thời gian nghỉ ngơi. Tập tạ giúp nữ diễn viên có cánh tay thon gọn chinh phục dễ dàng những bộ cánh gợi cảm, tăng độ quyến rũ.

Tập tạ giúp nữ diễn viên có cánh tay thon gọn.

Tập tạ là bài tập đốt calo hữu hiệu nhất vì động tác nâng tạ cần huy động nhiều sức lực. Chỉ cần một vài động tác tập tạ đã có tác dụng bằng việc bạn chạy cả chục km trong một giờ. Theo các chuyên gia về sức khỏe gợi ý, con số cân nặng lý tưởng để tập tạ tay cho nữ giới sẽ từ 2-4kg. Thêm nữa, cần phải học cách tập tạ đúng lúc, đúng tư thế và làm chủ được các động tác lên – xuống để mang lại hiệu quả cao nhất.

Những bài tập của gym/yoga được Diễm My 9x duy trì song song khi có thời gian nghỉ ngơi dài ngày.

