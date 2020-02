Bà xã Công Vinh dưỡng nhan bằng loại trà ủ 22 năm, đắt nhất thế giới

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020 05:05 AM (GMT+7)

Thủy Tiên tốn công giới thiệu là loại trà giữ nhan hảo hạng, ủ càng lâu càng ngon.

Thủy Tiên thảnh thơi hướng dẫn pha trà dưỡng nhan đắt nhất thế giới.

Thủy Tiên có rất nhiều bí quyết giữ sắc vóc từ đơn giản tới kỳ công, thậm chí được chính ông xã Công Vinh giúp đỡ với kinh nghiệm của một cầu thủ chuyên nghiệp. Trong video mới đây, Thủy Tiên tiếp tục với vlog đập hộp túi trà được mệnh danh đắt giá nhất thế giới và ủ trong suốt 22 năm. Cụ thể, loại trà Thủy Tiên giới thiệu tới người hâm mộ là trà đến từ Trung Quốc.

Giảm cân

Trên thị trường, giá bán loại trà được ủ hàng chục năm có giá từ vài chục triệu tới tiền tỷ. Một cốc trà chứa rất nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe, hệ tiêu hóa và được cho là cách nhanh nhất để giảm cân. Uống trà thường xuyên sẽ giúp làm giảm tỉ lệ lipid (mỡ) trong máu, tạo ra các chất kháng khuẩn, làm ấm dạ dày, giải độc. Chính polyphenol có trong trà đã thúc đẩy quá trình giảm cân bằng cách ức chế các tế bào chất béo, giảm lượng cholesterol.

Góc nghiêng xinh đẹp của bà xã Công Vinh.

Loại bánh trà này là trà giảm cân đẹp da nổi tiếng, đặc sản xuất xứ từ Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (có mùi vị khá giống với chè đen của Việt Nam nhưng nhờ cách chế biến công phu, nó không giống với bất kỳ loại trà nào khác). Trà trải qua quá trình lên men sau chế biến, thường là trong quá trình lưu trữ, so với các loại trà thông thường chỉ có quá trình oxy hoá ngay trong quá trình sản xuất. Quá trình lên men sau chế biến giúp cải thiện hương vị của trà, vị chát dần ngọt hơn, vị gắt dần dịu hơn, trà được biến đổi dần qua thời gian lưu trữ, từ màu xanh, vàng thành đen, nước trà đỏ nâu đậm, có mùi mốc đặc trưng.

Đẹp da

Trà khi “chín” (sau khi lên men hoàn toàn) có hương vị thơm, tinh khiết, êm dịu phù hợp hơn để uống hàng ngày. Nó chứa nhiều chất dinh dưỡng và các loại vitamin C và catechins. Do vậy có chức năng chống lão hóa hiệu quả tốt nhất so với các loại trà khác, giàu polyphenols để giúp da chống lão hóa, làm đẹp da.

Trong quá trình ép thành bánh trà, trên bề mặt ướp thêm một lớp hoa gồm hoa hồng, mẫu đơn, hoa nhài, hoa cúc, bách nhật… chẳng những giúp bánh trà thêm đẹp mắt, mà còn tạo cho trà hương hoa thơm ngát, dễ uống, cung cấp thêm các loại vitamin A, C, E có trong hoa. Nhất là trong thời gian dịch Corona đang có tác động tới toàn cầu, lượng vitamin C được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo sử dụng mỗi ngày giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Body hoàn mỹ của Thủy Tiên ngày càng thăng hạng.

