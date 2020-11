2 thiếu nữ xinh đẹp gây sốt vì sở hữu đôi "chân dài đến nách" đúng nghĩa

Thứ Sáu, ngày 27/11/2020 01:30 AM (GMT+7)

Trong khi nhiều người mong ước cải thiện chiều cao thì hai cô gái này lại không muốn điều đó.

So Won là nữ thần tượng được mệnh danh là có đôi chân dài nhất K Pop - 1m13.

Các thần tượng Hàn Quốc không chỉ nổi bật với tài năng ca nhạc hay vũ đạo mà yếu tố ngoại hình cũng vô cùng quan trọng. Họ chẳng những cần gương mặt khả ái mà vóc dáng cũng cần cân đối bởi vậy chuyện ăn kiêng ép dáng là bắt buộc. Giữa một "rừng" idol người nào người nấy đều sở hữu thân hình như tạc vẫn có những cô gái nổi bật hơn hẳn với tỷ lệ cơ thể chuẩn.

Còn Jang Won Young mới 17 tuổi đã cao đến 1m71, nổi bật hơn hẳn các thành viên trong nhóm.

"Hiện tượng nhan sắc tuổi 15" Jang Won Young (IZ*ONE)

Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện với tư cách thí sinh trong cuộc thi "Produce 48", Jang Won Young đã nhận được nhiều sự quan của các nhà sản xuất quốc dân. Khi đó Jang Won Young mới 15 tuổi nhưng đã nổi bật với chiều cao hơn người cùng gương mặt xinh xắn.

Không thể phủ nhận yếu tố này là một trong những điểm cộng giúp cô được quan tâm nhiều hơn. Khi nhắc đến Jang Won Young ai cũng đồng tình cô có tỷ lệ cơ thể chuẩn đặc biệt là đôi chân đẹp đến mức khó tin là thật, hoàn hảo như được dựng bằng kỹ thuật máy tính.

Ngay từ khi mới ra mắt, Jang Won Young đã nhận được chú ý vì xinh đẹp lại cao ráo.

Tuy nhiên, Jang Won Young lại cảm thấy tự ti vì chiều cao nổi bật của mình. Trong một chương trình mới đây, khi MC hỏi có phải Jang Won Young đã cao lên không, cô gái lập tức trả lời rằng không phải và bày tỏ muốn ngừng cao lên. Hiện tại Jang Won Young 17 tuổi và cao tới 1m71.

Lần khác, khi xem bức hình các thành viên trong nhóm chụp cho mình, Jang Won Young khôi hài nói: "Nếu mình muốn đăng mấy bức ảnh này lên, mình phải chỉnh sửa cho chân ngắn đi". Được biết Jang Won Young tập pilates để giữ dáng. Đây là phương pháp được nhiều cô gái Hàn Quốc chọn tập bởi chúng không chỉ giúp cơ thể tăng cường sự dẻo dai mà còn hỗ trợ tăng chiều cao, giúp kéo căng cơ bắp.

Nhưng mỗi lần bị hỏi về vấn đề cao lên, Jang Won Young đều bày tỏ cô không muốn điều này.

"Nữ thần ẩn mình" So Won (G Friend)

Thành viên So Won của nhóm nhạc G Friend cũng có vóc dáng nổi bật với chiều 1m73 trong đó đôi chân dài 1m13, tỷ lệ cơ thể cân đối với cân nặng khoảng nặng 47kg- 50kg. Trước đó, từng có thời gian So Won hoạt động người mẫu.

Sau khi G Friend có những thành công nhất định, danh tiếng của nữ thần tượng sinh năm 1995 theo đó cũng được nhận diện cao hơn. Cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ với thân hình mảnh mai cùng chiều cao của cô. Thậm chí có người còn nói rằng đôi chân của So Won dài nhất trong số các người đẹp K Pop.

Sau khi đo chân trong một chương trình, đôi chân của So Won thực tế dài đến 1m13.

Tuy nhiên, So Won đã tự hạ thấp chiều cao của mình trong hồ sơ vì không muốn gây chú ý, khi đi thêm giày cao gót cô cảm thấy mình như một "người khổng lồ". Từng có thời gian, So Won khiến fan lo lắng vì quà gầy nhưng không phải do ăn kiêng.

Cô là thành viên duy nhất trong nhóm không thực hiện chế độ giảm cân bởi tạng người So Won khó tăng cân. Nữ thần tượng còn từng cảm thấy stress vì người mình quá mỏng. Sau đó So Won phải thay đổi chế độ ăn uống cũng như luyện tập để cơ thể săn chắc và đầy đặn hơn.

Cô cũng gặp lo lắng vì mình quá cao lại thuộc kiểu người khó tăng cân dù rất muốn mập thêm đôi chút.

