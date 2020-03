2 nữ sinh Việt giống hệt "thiên thần lai đẹp nhất xứ Hàn" giữ nhan sắc thế nào?

Thứ Sáu, ngày 20/03/2020 10:37 AM (GMT+7)

Nguyễn Thị Hằng và Phạm Thị Huỳnh Thư là hai nữ sinh viên có nhiều nét ngoại hình giống với nữ thần tượng Nancy - người được mệnh danh là "thiên thần lai" đẹp nhất Hàn Quốc.

Nancy là thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc Momoland mang hai dòng máu Mỹ - Hàn.

Nancy là trường hợp hiếm hoi ở Hàn Quốc dù béo hay gầy vẫn được ca ngợi là thiên thần.

Nữ sinh Luật là "bản sao Nancy"

Phạm Thị Huỳnh Thư được nhiều người nhắc đến với biệt danh "Nancy phiên bản Việt".

Khi nhắc đến cô gái có ngoại hình giống Nancy không thể không nhắc đến Phạm Thị Huỳnh Thư, nữ sinh khoa Luật hình sự, trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh sinh năm 1998. Cô nổi tiếng khắp cộng đồng mạng với biệt danh "Nancy phiên bản Việt", "bản sao Nancy".

Trong một bài phỏng vấn, Huỳnh Thư cho biết cô cảm thấy mình chỉ giống người đẹp xứ Hàn được khoảng 30%, vừa thấy vui vừa hổ thẹn vì may mắn có một số nét hao hao còn mọi thứ thì không dám so sánh với Nancy. Chia sẻ thêm với phóng viên, Phạm Thị Huỳnh Thư nói cũng có một số người phản ứng tiêu cực khi cô được so sánh với Nancy nhưng cô cũng hiểu được lý do nên cô không buồn quá nhiều.

Cô chỉ nhận bản thân giống Nancy được 30%.

Được biết, ngoài việc học tập, Phạm Thị Huỳnh Thư còn là thành viên nhóm nhạc Usagi với nghệ danh là MinAh, đồng thời làm người mẫu ảnh và MC. Cô chỉ cao 1m55 nhưng thân hình lại cân đối nên vẫn tỷ lệ cơ thể vẫn được nhận xét là đẹp. Phạm Thị Huỳnh Thư học nhảy, ballet và cả taekwondo. Mặc dù cô nói rằng chỉ ở mức vừa đủ dùng nhưng việc vận động này cũng có tác động tích cực đến việc rèn luyện vóc dáng.

Phạm Thị Huỳnh Thư không chỉ tập nhảy mà còn tập ballet và taewondo.

Tập gym không phải là phương pháp duy nhất để có được thân hình như mong muốn, tập nhảy, tập võ cùng giúp tiêu hao đáng kể lượng calo vì đây đều là những bài tập yêu cầu toàn bộ cơ thể phải hoạt động. Không chú trọng vào từng nhóm cơ riêng lẻ mà quan trọng là sự phối hợp nhịp nhàng từ đó hiệu quả đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn.

Phạm Thị Huỳnh Thư chia sẻ mỗi khi tập nhảy xong cô cảm thấy mình tiêu hao được nhiều năng lượng dư thừa. Hiện tại, cô chuyển sang tập thể dục tại nhà bằng cách học qua các video hướng dẫn trên YouTube. Mỗi khi rảnh, Huỳnh Thư sẽ lấy thảm tập bài gập bụng khoảng 30 phút.

Phạm Thị Huỳnh Thư cảm thấy nhảy là phương pháp giúp tiêu hao nhiều năng lượng.

Cô nói thêm mình là một người rất thích ăn uống và không ăn kiêng khắt khe nhưng có thể do tạng người nhỏ xương nên ăn nhiều không béo. Dù không ăn kiêng nhưng, Huỳnh Thư vẫn cân đối lượng thức ăn như hạn chế ăn tinh bột và bổ sung thêm nhiều rau. Ngoài ra, cô thích sữa đậu nành nên hầu như mỗi ngày đều uống chúng.

10x được so sánh với hai mỹ nhân nức tiếng

Nguyễn Thị Hằng là cái tên được nhiều người quan tâm vì được so sánh giống với Địch Lệ Nhiệt Ba. Được biết, cô gái này sinh năm 2000 hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Nhiều người lầm tưởng Nguyễn Thị Hằng là con lai vì gương mặt khác biệt với nét Tây rất riêng nhưng cô trả lời trong gia đình mình hoàn toàn không có ai là người nước ngoài.

Nguyễn Thị Hằng được so sánh với cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Nancy.

Khi được hỏi, Nguyễn Thị Hằng có thường xuyên được nghe nhận xét mình giống "tiên nữ Tân Cương" hay không cô chia sẻ nhiều người cũng bày tỏ rằng cô giống Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng thực ra phần lớn mọi người nói Nguyễn Thị Hằng có nhiều nét giống Nancy (Momoland) hơn. Được so sánh với những diễn viên, ca sĩ có ngoại hình nổi bật, Nguyễn Thị Hằng cảm thấy bất ngờ và may mắn vì điều này giúp cô có nhiều cơ hội, nhận được sự quan tâm hơn.

Nguyễn Thị Hằng bị nhầm là con lai vì có ngoại hình mang nét Tây.

Nguyễn Thị Hằng cao 1m60 và nặng 46kg với số đo tương đối chuẩn là 75 - 61 - 80cm. Cô chia sẻ mình ăn uống có chế độ. Ăn đủ bữa nhưng ăn ít hơn vào buổi tối. Đặc biệt, Nguyễn Thị Hằng vẫn duy trì việc ăn cơm mỗi ngày. Mặc dù tinh bột là chất nhiều người muốn cắt giảm khi ăn kiêng nhưng thực tế vẫn có thể thon gọn mà không cần bỏ cơm.

Trước hết bạn cần ăn đúng liều lượng, chỉ ăn đủ, không ăn quá no dẫn đến việc thừa tinh bột. Ngoài ra, bạn nên nhai kỹ, ăn chậm vì khi ăn quá nhanh, cơ thể cảm thấy no nhưng não bộ chưa kịp truyền tín hiệu nên bạn vẫn ăn dư thừa lượng thức ăn.

Nguyễn Thị Hằng vẫn ăn cơm đều đặn nhưng ăn đúng khẩu phần.

Điều bất ngờ là, Nguyễn Thị Hằng không hề tập gym tuy nhiên cô vẫn tích cực vận động như chạy bộ và tập các bài tập giúp eo thon. Nguyễn Thị Hằng thường xuyên lên mạng tìm kiếm video hướng dẫn và tập theo. Không nhất thiết phải đến phòng tập bạn mới có thể sở hữu vóc dáng như mong muốn, bên cạnh đó việc tự luyện tập còn giúp bạn làm chủ được thời gian của mình.

