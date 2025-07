Tranh luận sau đêm concert của BlackPink

BlackPink tái hợp

Sau gần ba năm vắng bóng, BlackPink chính thức trở lại với sân khấu âm nhạc thế giới bằng tour diễn DEADLINE, khởi động tại Goyang (Hàn Quốc) vào tối 5/7. Ca khúc mới Jump lần đầu được giới thiệu trước hàng chục nghìn khán giả, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình lưu diễn kéo dài tại 16 thành phố lớn toàn cầu.

Tối 5/7, BlackPink chính thức khai mạc tour diễn toàn cầu mang tên DEADLINE tại sân vận động Goyang Sports Complex Main Stadium, Hàn Quốc. Đây là lần đầu cả bốn thành viên cùng đứng trên sân khấu sau 2 năm 8 tháng kể từ buổi biểu diễn nhóm gần nhất, khiến đêm diễn trở thành một trong những sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất mùa hè 2025.

BlackPink tái hợp sau gần 3 năm kể từ Born Pink.

Điểm nhấn lớn nhất của đêm khai mạc là màn ra mắt ca khúc mới Jump, bản nhạc được trình diễn độc quyền tại Goyang. Với tiết tấu mạnh, hợp không khí mùa hè, Jump được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên mới cho BlackPink sau thời gian dài hoạt động cá nhân.

Với ca khúc mới Jump, phản ứng từ khán giả có nhiều ý kiến trái ngược. Một số người khen ngợi hướng đi mới mẻ, cho rằng bài hát “không theo lối mòn các sản phẩm trước, nghe dễ chịu và thỏa mãn phần nghe". Tuy nhiên, phần đông vẫn đánh giá Jump chỉ phù hợp với không khí mùa hè, mang tính mở màn hơn là một bản hit chiến lược dài hơi.

Một người nghe chia sẻ: “Tổng thể bài này không hay lắm. Đoạn đầu cuốn thật sự, nhưng càng về sau thì nhạc hơi bị đuối.”

Bên cạnh Jump, nhóm trình diễn tổng cộng 25 ca khúc, hầu hết là những bản hit từng xuất hiện trong tour Born Pink năm 2023 như Kill this love, Pink venom, How you like that, Shut down, Forever young... Tuy nhiên, điều đặc biệt nằm ở việc cả bốn thành viên đều mang sân khấu solo của mình lên tour, thể hiện dấu ấn cá nhân.

Jisoo thể hiện hai ca khúc Earthquake và Your Love, trong khi Lisa khuấy động sân khấu với New Woman và Rockstar. Jennie đem đến ba tiết mục cá nhân gồm Mantra, with the IE (way up) và like JENNIE, tất cả đều là sản phẩm solo mới của cô. Rosé cũng không kém cạnh khi mang lên sân khấu 3am, Toxic till The End và APT.

Bên cạnh phần âm nhạc, tour DEADLINE còn ghi dấu nỗ lực tổ chức với sự kết hợp giữa BlackPink và Hiệp hội Biểu diễn Âm nhạc Đại chúng Hàn Quốc trong chiến dịch cộng đồng “Chống đầu cơ vé cùng khán giả”. Tại mỗi điểm diễn, khán giả sẽ được tham gia trò chơi đố vui liên quan đến vấn nạn đầu cơ vé - một vấn đề nhức nhối tại nhiều quốc gia - để nhận sticker phiên bản giới hạn của chiến dịch.

YG Entertainment cho biết quy mô đêm diễn tại Goyang vượt trội đáng kể so với buổi mở màn của tour Born Pink trước đó, cả về hệ thống sân khấu, dàn dựng hình ảnh và hiệu ứng trình diễn. Tour DEADLINE sẽ kéo dài với 31 đêm diễn tại 16 thành phố lớn như Los Angeles, Chicago, Toronto, New York, Paris, Milan, Barcelona, London, Cao Hùng, Bangkok, Jakarta, Bulacan, Singapore, Tokyo và Hong Kong (Trung Quốc).

Điều đáng tiếc trong đêm concert

Dù nhận được sự chờ đợi lớn từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu, setlist của đêm diễn vẫn gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh sự phấn khích khi BlackPink chính thức trình làng ca khúc mới Jump, một bộ phận khán giả bày tỏ sự tiếc nuối vì phần lớn các ca khúc còn lại đều đã quen thuộc từ tour Born Pink.

“Setlist (danh sách tiết mục - PV) nhạt, có quá nhiều bài đã diễn đi diễn lại, trong khi nhiều ca khúc hay như Bet you wanna, The happiest girl, Love to Hate Me, Yeah yeah yeah, You never know, Ready for love lại bị bỏ qua”, một khán giả bình luận trên mạng xã hội.

Một ý kiến khác nhận định: “Mỗi thành viên đều có phần solo riêng, nhưng nhìn tổng thể thì chương trình thiếu điểm nhấn. Sân khấu LED được đầu tư, nhưng hiệu ứng chưa thật sự gây ấn tượng mạnh”.

Một số fan cũng cho rằng, việc lặp lại quá nhiều bản hit cũ khiến đêm nhạc giống như một buổi nhìn lại hành trình. Tuy nhiên, nhiều người vẫn ghi nhận nỗ lực cá nhân của từng thành viên khi mang các sản phẩm solo mới lên sân khấu, giúp phần trình diễn trở nên đa dạng hơn.

“Nếu nói mới thì đúng là chỉ có mỗi bài Jump, còn lại là tài sản solo của bốn thành viên đem lên. Setlist quá dễ dãi cho một concert quy mô toàn cầu”, người hâm mộ nhận xét thẳng thắn.

Dù vậy, cũng có không ít ý kiến cho rằng concert tại Goyang chỉ là bước khởi đầu và YG Entertainment nhiều khả năng sẽ bổ sung thêm các tiết mục mới trong những đêm diễn tiếp theo của tour. “BlackPink luôn có cách khiến khán giả bất ngờ ở các điểm dừng sau. Mong rằng những thành phố tiếp theo sẽ có thêm bài mới và sân khấu được làm mới”, một fan viết.