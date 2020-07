Xuân Nghị xuất sắc chinh phục "Ai là triệu phú", ẵm giải thưởng 40 triệu đồng

Thứ Tư, ngày 01/07/2020 10:47 AM (GMT+7)

Nam diễn viên ra về với 40 triệu đồng sau khi vượt qua 12 câu hỏi của chương trình "Ai là triệu phú".

Xuân Nghị là một trong những người chơi đặc biệt của chương trình "Ai là triệu phú" tập phát sóng mới nhất. Với tính cách hài hước, Xuân Nghị mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả trước khi bước vào chinh phục 15 câu hỏi của chương trình. Nam diễn viên cũng tỏ ra khá thoải mái, không quá hồi hộp dù là lần đầu tiên ngồi ghế nóng "Ai là triệu phú" và đối diện với MC Phan Đăng.

5 câu hỏi đầu tiên, Xuân Nghị đã vượt qua một cách dễ dàng. Để giảm bớt không khí căng thẳng, trước khi bước vào câu hỏi số 6, Xuân Nghị còn trổ tài nói giọng Phú Yên bằng cách thoại nguyên một câu dài của vai Mr Cần Trô trong phim "Ngày ấy mình đã yêu".

Xuân Nghị khá thoải mái khi ngồi ghế nóng "Ai là triệu phú".

Ở câu số 6, Xuân Nghị "trúng tủ" với câu hỏi "Nam diễn viên nào nổi tiếng với vai diễn viên Mr Bean trong bộ phim cùng tên?". Nam diễn viên cho biết, Mr Bean là thần tượng của anh nên dễ dàng đưa ra đáp án đúng. Câu hỏi số 7 về bản vọng cổ "Tình anh bán chiếu", Xuân Nghị còn có thể ca một vài câu vọng cổ và tiếp tục có câu trả lời chính xác nhờ sự yêu thích với bộ môn nghệ thuật này. Trong đó, Xuân Nghị đã vượt qua câu hỏi số 8 về bóng đá nhờ "ăn may", nhưng vẫn không cần dùng đến bất kỳ quyền trợ giúp nào.

Ở câu 9 liên quan đến bài hát "Đi cấy", Xuân Nghị phải dùng đến quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân. Anh gọi cho diễn viên hài Trung Ruồi nhưng không có được sự trợ giúp như mong muốn. Không đủ tự tin để đưa ra đáp án cuối cùng như phân tích và phán đoán, anh dùng thêm quyền trợ giúp 50-50. Cuối cùng, Xuân Nghị đã vượt qua câu hỏi số 9 và có 14 triệu đồng.

Cột mốc quan trọng - câu hỏi số 10, nội dung câu hỏi không nằm trong phạm vi hiểu biết của Xuân Nghị nên anh nhờ sự trợ giúp của nhà thông thái và nhận tấm séc 22 triệu đồng.

Xuân Nghị liên tục vượt qua nhiều câu hỏi tại "Ai là triệu phú".

Đến với câu hỏi 11 "Tên của Nữ hoàng nào dưới đây được đặt cho một phong cách kiến trúc?", dù không am hiểu lĩnh vực kiến trúc nhưng vì vượt qua mốc câu 10 an toàn nên ở câu 11, Xuân Nghị quyết định dựa vào trực giác để đưa ra đáp án. Một lần nữa may mắn đến với nam diễn viên phim "Nhà trọ Balanha".

Xuân Nghị dùng quyền trợ giúp cuối cùng - tư vấn từ người đồng hành tại trường quay cho câu hỏi số 12 về lĩnh vực hội họa. Anh xuất sắc nhận tấm séc 40 triệu đồng sau khi vượt qua câu hỏi này. Đến câu hỏi số 13 khi không còn quyền trợ giúp nào nữa và gặp phải câu hỏi liên quan đến giải Nobel, Xuân Nghị quyết định dừng cuộc chơi với tấm séc trị giá 40 triệu đồng.

Nam diễn viên ra về với tiền thưởng 40 triệu đồng sau khi vượt qua 12 câu hỏi.

Trước Xuân Nghị, nhiều nghệ sĩ cũng từng thi "Ai là triệu phú" như: Phương Oanh (giành 14 triệu), Thu Quỳnh, Anh Tuấn, Thanh Sơn, Thu Trang (22 triệu), Thanh Hương, ST Sơn Thạch (30 triệu), NSND Hoàng Dũng (40 triệu)...

