Vườn hơn 10.000 m2 của Mỹ Lệ bội thu nông sản

Mỹ Lệ cho biết cô dành 10 năm gây dựng khu vườn ở phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ), TP HCM. Tại đây, ca sĩ trồng nhiều loại cây ăn quả, rau củ từ phổ biến đến 'độc lạ'.

'Năm nay được mùa nhãn, cây trong vườn cho thu hoạch vài tạ trái. Nhãn tím dễ trồng, một năm hai vụ chín, nhà tôi ăn không kịp. Loại này ngọt lịm, nhiều nước, thơm gấp nhiều lần nhãn thường', Mỹ Lệ nói.

Cây nhãn tiêu cũng sai trĩu quả, dự kiến hơn một tháng nữa chín rộ. 'Tôi đang băn khoăn không biết làm sao tiêu thụ hết số nhãn này', Mỹ Lệ cho hay.

Giọng ca 7X khoe giống dâu Đài Loan trái dài lạ mắt. 'Ai đang thèm ngọt cứ ăn khoảng 3-5 quả dâu này là hết thèm luôn. Vị của nó giống hệt mật ong, không chua như các loại dâu khác', Mỹ Lệ nói.

Cây hồng chocolate được ca sĩ chăm bón kỹ lưỡng nên tươi tốt, ra trái đều đặn.

Loại quả này vỏ nhìn bình thường như các giống hồng khác nhưng ruột có màu sắc và mùi vị tương tự chocolate.

Mỹ Lệ đặc biệt 'nâng niu' gốc hồng Mexico vì giống này quý hiếm, một mùa chỉ ra vài trái, mỗi trái nặng khoảng 1 - 1,5 kg khi chín, bên trong ruột đỏ, vị ngọt.

'Nghe nói loại hồng này như Viagra tự nhiên (thuốc tăng cường sinh lực nam giới). Giá mỗi trái trên thị trường khoảng vài triệu đồng. Tôi mua cây giống đã 40 triệu rồi', Mỹ Lệ cho biết.

Ca sĩ khoe sau ít phút dạo chơi ngoài vườn, cô đã hái được mớ trái cây thập cẩm gồm dâu tằm, sung Mỹ, chanh ngón tay, nho thân gỗ, hồng chocolate và một nắm tiêu lốt.

'Tôi yêu thiên nhiên, vườn tược nên cứ rảnh rỗi là lại ra vườn nhổ cỏ, ươm cây, hái trái. Làm nông dân cực nhưng vui lắm', Mỹ Lệ bày tỏ.

Ca sĩ mới trồng thử nghiệm giống na đỏ và hào hứng vì cây đã bói những trái đầu tiên.

Mỹ Lệ tạo dáng với cành lựu sai lúc lỉu. Cô cho biết mình có sở thích sưu tầm đủ loại cây ăn trái, rau củ, hoa cảnh độc lạ từ khắp nơi trên thế giới về trồng trong vườn nhà.

Những ngày rằm hay mùng Một âm lịch, ca sĩ hay xách giỏ ra vườn hái trái cây vào thắp hương.

'Cây bưởi Diễn nhà tôi năm nào cũng ra nhiều trái quá, phải vặt bỏ bớt, chỉ để lại mỗi cây 5-6 quả nhằm dồn chất dinh dưỡng vào đó. Riêng chanh thì có hơn 10 loại, xuất xứ từ chanh ta đến Mỹ, Đức, Australia...', Mỹ Lệ hào hứng kể.

Bên cạnh cây ăn trái, ca sĩ còn trồng đủ loại rau củ như bầu, bí, mướp... để cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình. Mỗi lần thu hoạch nông sản nhà trồng, cô phải dùng xe đẩy.

Đàn gà, vịt, ngan, ngỗng... là nguồn chất đạm cho bữa ăn của gia đình Mỹ Lệ. 'Tôi mua gà Đông Tảo về nuôi chung với gà thường, dẫn tới thế hệ F2, F3 chân nhỏ dần. Hiện gia đình tôi chủ yếu nuôi gà, vịt lấy trứng ăn, ít khi làm thịt', cô nói.

Ngắm khu vườn rộng thênh thang với đủ loại nông sản tươi ngon của giọng ca quê Quảng Bình, nhiều bạn bè, khán giả trầm trồ, khen cô 'mát tay'.

'Mỗi khi mệt mỏi, tôi cứ ra vườn ngắm cây, hái trái, cho gà vịt ăn là thấy thư thái, sảng khoái. Cảm giác này còn thích hơn được ai đó cho tiền', Mỹ Lệ ví von.