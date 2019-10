Vừa xuất ngũ, Lee Min Ho đã gây sốt khi bị chụp lén

Thứ Ba, ngày 29/10/2019 06:00 AM (GMT+7)

Nam diễn viên "Vườn sao băng" được khen ngợi điển trai, ảnh chụp bằng điện thoại như ảnh poster.

Tài tử Lee Min Ho xuất ngũ vào tháng 4 năm nay nhưng chưa chính thức trở lại làng giải trí. Anh xác nhận sẽ đảm nhận vai chính trong dự án phim The King: Forever the Monarch do biên kịch Kim Eun Sook viết kịch bản.

Mới đây khi tham dự lễ cưới một người bạn, Lee Min Ho gây sốt trên mạng Hàn bởi vẻ ngoài lịch lãm. Chiều cao lý tưởng 1,87m khiến anh nổi bật giữa những khách mời. Thậm chí việc tài tử Vườn sao băng đứng cạnh cô dâu khiến nhiều người bình luận anh còn nổi bật hơn cả chú rể.

Lee Min Ho đứng cạnh cô dâu, nổi bật giữa dàn khách mời chụp hình

Một số tấm hình chụp Lee Min Ho bằng điện thoại tuy chất lượng ảnh không cao nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai của nam diễn viên. Vẻ ngoài của tài tử 32 tuổi được khen ngợi với sống mũi cao thẳng tắp và nụ cười lộ má lúm đồng tiền.

Ảnh chụp lén Lee Min Ho vẫn rất xuất sắc

Với chiếc áo vest xám kết hợp cùng áo đen cổ lọ bên trong, ảnh Lee Min Ho được khen đẹp như họa báo. Nam diễn viên vướng nghi vấn sửa mũi sau khi xuất ngũ nhưng không lên tiếng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự 2 năm, Lee Min Ho được chú ý vì vẫn giữ được phong độ. Anh chủ yếu tham gia một số sự kiện hãng thời trang, xuất hiện trên các tạp chí và chuẩn bị cho vai diễn mới.

Tài tử 32 tuổi giữ được phong độ điển trai sau khi xuất ngũ

The King: Forever the Monarch là dự án sắp lên sóng trong đó Lee Min Ho vào hai vai, vừa là hoàng đế Lee Gon ở thời xưa, vừa là một thám tử ở thời hiện đại. Phim xoay quanh chủ đề về 2 thế giới song song. Ở một thế giới, hoàng đế Lee Gon tìm cách đóng cánh cửa giữa 2 thế giới để chống lại cái ác, trong khi ở một thế giới khác, một thám tử của Hàn Quốc tìm cách bảo vệ cuộc sống của anh và những người anh yêu thương.

Bộ phim được chấp bút bởi Kim Eun Sook, biên kịch nổi tiếng với các bộ phim truyền hình ăn khách như Người thừa kế, Hậu duệ mặt trời, Yêu tinh và Quý ngài ánh dương. Phim dự kiến ra mắt đầu năm 2020.