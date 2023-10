Vũ Cát Tường không còn là "siêu nhân", từ bỏ "mộng phi thường"

“Bắt đầu từ con số 0 vào 10 năm trước, Tường đã quyết định dùng đàn này, cây viết này và tờ giấy trắng, để tự xoay chuyển cuộc đời mình" - Vũ Cát Tường chia sẻ trên sân khấu để dẫn vào chương đầu tiên của Người Bình Thường Concert: From Zero.

From ZERO to ZERO (Từ số 0 trở về số 0 - tạm dịch) là chủ đề chính của đêm nhạc.

Tổng thể sự kiện như một thước phim với thời lượng 90 phút, tóm tắt về sự thay đổi trong tư duy Vũ Cát Tường vào giai đoạn bước qua tuổi 30.

Sân khấu Người Bình Thường Concert được sắp đặt bố cục tinh tế để “miêu tả" về nhân vật chính Vũ Cát Tường: Giấy viết nhạc, cây bút, hộp nhạc và đàn piano, dàn nhạc công trong chương trình góp phần hoàn thiện tổng thể của sân khấu này. Mở đầu sân khấu bằng phân cảnh đánh piano, nhiều người nhớ đến khoảnh khắc ca sĩ này làm nhạc công, hỗ trợ Trúc Nhân ở The Voice 2012.

Xuyên suốt 90 phút của concert là hành trình sự nghiệp của Vũ Cát Tường, với những bước tiến dài. Những ca khúc ballad trữ tình như If, Ngày Hôm Qua,... lẫn những bài nhạc sôi động như Don't You Go, San Francisco,... đều xuất hiện. Không cần quá cồng kềnh về thiết kế, Vũ Cát Tường chỉ đơn giản là đứng hát, và hát thật tốt.

Đồng thời, ở những tiết mục sôi động, ca sĩ này cũng thể hiện những động tác vũ đạo của mình.

Trong liveshow, Vũ Cát Tường cũng đặt câu hỏi: "Nếu tất cả mọi sự đều có số phận của riêng nó, thì những ý chí và nỗ lực của mình, của mỗi người có ý nghĩa gì". Ca sĩ này không lâu sau đó cũng đưa ra được câu trả lời cho riêng mình.

“Cái gì chiến thắng cũng không còn quan trọng nữa. Vì tâm thế Tường đã khác xưa, không còn nhất nhất mọi thứ phải theo ý mình, mà là chấp nhận tất thảy mọi thứ sẽ xảy đến với mình dù là như ý hay bất như ý. Ngày xưa mình chỉ làm những những điều mình yêu, giờ mình đã học được cách yêu từng điều mình làm, từng bước mà mình đi. Giấc mộng phi thường cũng vì thế mà không còn quan trọng nữa!", giọng ca Vết Mưa nói.

Trái với một Vũ Cát Tường gai góc, cá tính và nhiều năng lượng, khán giả được xem một Vũ Cát Tường nhẹ nhàng, trầm tĩnh và an yên hơn rất nhiều thông qua Người Bình Thường Concert. Cũng từ đây, dường như Vũ Cát Tường đã cởi bỏ chiếc áo choàng vốn đã mang từ bấy lâu, khẳng định rằng mình không còn là một "siêu nhân".

Vũ Cát Tường giờ đây định nghĩa bản thân là "một trong số mọi người".

Người Bình Thường Concert là một đêm nhạc có chiều sâu, ấm áp và được đầu tư chỉn chu cả về âm thanh, ánh sáng, concept. Suốt 22 phần trình diễn, giọng hát của Vũ Cát Tường vẫn tròn đầy, tình cảm và giữ chắc cao độ dù có vũ đạo hay không. Lần đầu trải nghiệm trong vai trò đạo diễn, Vũ Cát Tường mong muốn tất cả khán giả có thể “được chạm" đến tâm hồn, hiểu được câu chuyện mà ca - nhạc sĩ mong muốn gửi gắm.

Hơn 1000 khán giả có mặt đã không muốn về vì luyến tiếc, công tác tổ chức của đêm nhạc cũng nhận được nhiều đánh giá cao từ khách mời lẫn khán giả.

Vũ Cát Tường gửi lời hẹn tới FM và khán giả của mình đêm concert tiếp theo, và nhiều lần 10 năm khác nữa.

