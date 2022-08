Vũ Cát Tường chạy show không ngơi nghỉ vì "sợ khán giả quên mình"

Giọng ca "Vết mưa" chia sẻ về những áp lực trước guồng quay cuộc sống.

“Nếu không có những biến cố sau đại dịch Covid-19 để ngăn Tường lại, thì chắc Tường cũng chúi đầu xuống giống như cú ngã của Inner Me” - Vũ Cát Tường mượn sự cố ngoài ý muốn trong concert của mình để nói về những khoảnh khắc “đi sai đường, nghĩ sai hướng”.

Cụ thể, theo lời nữ ca sĩ, vì liên tục bị đánh rớt các cuộc thi, cũng như không thể thi vào Nhạc viện chuyên khoa Piano vì đã quá tuổi, cô trở nên mất tự tin vào bản thân. Cũng chính vì vậy, khi bắt đầu có thành tựu và được công nhận, Vũ Cát Tường như một con thiêu thân, lao vào công việc mà không ngó ngàng đến sức khỏe. Thậm chí chẳng màng đến việc mình có đang đi đúng hướng hay không, cô chỉ biết chạy một mạch đến “cái đích” mà bản thân đang vạch ra.

“Đã có lúc bản thân Tường nghĩ mình càng sáng tác nhiều hơn, mình càng làm concert nhiều hơn thì mình sẽ càng bớt bất an hơn vì điều đó sẽ càng thấy được giá trị của mình hơn. Nhưng tất cả chuyện đó không xuất phát từ chuyện là mình tham mà nó xuất phát từ chuyện là mình sợ. Tường sợ người khác sẽ quên mình, sợ người khác không nhìn thấy những giá trị mà mình đã đóng góp, Tường sợ từ chính bản thân mình chưa đủ”, Vũ Cát Tường tâm sự.

Trong năm 2020, nhiều sự cố xảy đến với giọng ca Có Người. Cô chia tay người yêu lâu năm, sau đó là những kế hoạch bị hoãn lại, từ album tiếng Anh mà Vũ Cát Tường làm cùng với producer âm nhạc của mình ở Los Angeles cho đến dự án VCT Tour 2020 mở rộng sang Hàn Quốc. “Tất cả những kế hoạch mà mình nghĩ ra và chuẩn bị thực hiện thì vũ trụ khiến Tường phải dừng lại hết. Chúng ta phải có biến cố, có những đổ vỡ, có những cái thất bại, kể cả những cái cú twist làm cho mình hụt hẫng, khủng hoảng thì con người chúng ta mới học những bài học mà vũ trụ gửi tới cho chúng ta”, Vũ Cát Tường kể lại. Đó cũng là lúc giọng ca 9X chiêm nghiệm và nhận ra, bản thân phải dừng lại để nhìn lại.

Vũ Cát Tường thừa nhận, ngày còn trẻ, mình sẽ có những cái khẩu hiệu như là “Hãy đi đến cùng của ước mơ của mình”. Còn bây giờ, giọng ca The Old You tập buông bỏ bớt những chấp niệm của mình: “Mỗi người buộc phải đi tìm con đường của mình là một phần trong cái hợp đồng mà bạn đã kí với vũ trụ. Tường nhận ra, cuối cùng mình đi chỉ để đi chứ không phải đi để đến. Đặc biệt Tường cũng nhận ra là con người chúng ta quá nhỏ bé để có thể kiểm soát một cái gì. Càng lúc Tường càng nhận thấy được giá trị của chuyện chờ đợi, để đợi cái hạt mầm của mình gieo nó chín muồi theo thời gian. Kể cả những cái ý tưởng và những cái suy nghĩ của bản thân mình khi mà gieo hạt giống đó không phải đợi nó chín liền mà 1 đến 2 năm sau nó mới chín thì lúc đó bản thân mình mới thấy được cái bức tranh nó rộng đủ, nó sâu đủ”.

Trong 2 năm qua, Vũ Cát Tường đã đi qua nhiều sự mất mát, từ tình yêu đôi lứa, sự ra đi của nội và những kế hoạch bị dang dở. Tuy nhiên, những điều đó khiến cho ca sĩ Leader nhận ra, không phải cái gì cũng có thể kiểm soát được: “Tôi không cảm nhận được điều đó trước những năm 30 tuổi. Tôi từng làm rất nhiều thứ, từ công việc cho đến cuộc sống, vì muốn đạt được cái A, cái B chứ bản thân không có được cái cảm giác hào hứng, hân hoan trước khi bắt tay vào làm. Có một câu nghe có vẻ đơn giản muốn gửi tới những bạn thấy bản thân mình đang chạy quá nhanh, Tường nghĩ là nó phù hợp với chúng ta “Chạy quá nhanh nhưng cũng đừng quên hít thở”.

Trước thềm tuổi 30, Vũ Cát Tường nhận ra bản thân nên thay đổi cả tư duy và định hướng. Hiện tại, Vũ Cát Tường đang cố gắng mỗi ngày để sửa chữa và hoàn thiện hơn.

