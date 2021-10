VTV từng gọi tên Tịnh thất Bồng Lai gắn liền với từ khóa hot

Thứ Hai, ngày 25/10/2021 11:02 AM (GMT+7)

Cái tên Tịnh thất Bồng Lai đang là chủ đề nóng được dân mạng quan tâm.

Trên mạng xã hội, cái tên Tịnh thất Bồng Lai đang là chủ đề nóng được dân mạng quan tâm. Giữa lúc này, clip thời sự trên VTV1 với nội dung "Sự thật về Tịnh thất Bồng Lai" được chia sẻ lại thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cụ thể, trong bản tin thời sự VTV1 phát sóng tối 30/10/2020 đã nhắc đến cái tên này với nội dung: "Sự thật về Tịnh thất Bồng Lai": "Tịnh thất Bồng Lai được đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ được đặt tại Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An đang gây chú ý trong thời gian qua. Đây là địa điểm tâm linh tự xưng gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Phật giáo và an ninh địa phương. Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Long An đã có đủ cơ sở để xác định đây là cơ sở lợi dụng Phật giáo và danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, nhằm trục lợi cá nhân", BTV bình luận.

Nói về Tịnh thất Bồng Lai, Hòa thượng Thích Minh Thiện – Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã có văn bản khẳng định nơi đây không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý.

"Phía Giáo hội chúng tôi trả lời với Trung ương Giáo hội rằng đây không phải là cơ sở của Giáo hội Phật giáo, mà chỉ mượn danh xưng, lợi dụng hình thức của cơ sở Giáo hội, lợi dụng trẻ mồ côi cơ nhỡ làm từ thiện để trục lợi cá nhân. Đó là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Phật giáo thế giới", Hòa thượng Thích Minh Thiện cho hay.

Chủ hộ Tịnh thất Bồng Lai được đứng tên là bà Cao Thị Cúc từ năm 2014. Gần 1 năm sau đó, ông Lê Tùng Vân về đây làm chủ trì mọi việc. Nơi này có khoảng 30 người đang tạm trú và có những hình thức hoạt động tôn giáo. Trong đó, có một số trẻ em cũng được gọi là các "chú tiểu". Theo thông tin từ cơ quan chức năng thì kết quả xác minh cho thấy số trẻ em, thanh niên sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai, Thiền am bên bờ vũ trụ đa số là con ruột, cháu ruột, có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân chứ không phải trẻ em mồ côi, cơ nhỡ.

Những đoạn clip tung lên mạng xã hội cho thấy, mặc dù chưa bao giờ xuất gia, nhưng ông Lê Tùng Vân (SN 1937) luôn tự xưng mình là "thầy ông nội", hay còn gọi là Thích Tâm Đức. Ông tự cạo đầu trọc, mặc pháp phục, nhận Phật tử làm tín đồ, tự xưng Tịnh thất Bồng Lai làm chùa.

Tuy nhiên khi cơ quan chức năng đến kiểm tra cơ sở về tín ngưỡng tôn giáo thì ông Lê Tùng Vân lại giải thích trái ngược hẳn với những tuyên bố thường ngày: "Ai muốn đến đây bất cứ là ai, kể cả chính quyền, đều phải bấm chuông, gõ cửa chứ không phải ngang nhiên đi vô. Đây là chùa".

Tịnh Thất Bồng Lai liên tục cho các em nhỏ tại đây tham gia các cuộc thi "Giọng hát Việt Nhí", Bolero và liên tiếp 2 mùa "Thách thức danh hài" nhằm mục đích quảng bá hình ảnh. Bằng việc này, Tịnh thất Bồng Lai trở thành nơi lui tới của các tổ chức từ thiện, tấm lòng vàng trong và ngoài nước.

Kết thúc bản tin, BTV VTV khẳng định, đây là một cơ sở mạo danh, làm xấu đi hình ảnh các cơ sở tổ chức tôn giáo. Việc lợi dụng trẻ em mồ côi, kêu gọi tiền từ thiện sai mục đích sẽ được coi là hành vi có dấu hiệu "Chiếm đoạt tài sản" và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.

