Một 'bóng hồng' nổi tiếng từng đi qua đời Thương Tín giờ có cuộc sống thế nào bên chồng doanh nhân?

Thương Tín là tài tử điển trai, phong lưu bậc nhất làng giải trí phía Nam thập niên 80-90. Trong số đó có nữ hoàng ảnh lịch Diễm My, chị còn thừa nhận đã từng theo đuổi nam tài tử điện ảnh một thời. Năm 2016, trong cuốn hồi ký "Thương Tín – một đời giông bão", Thương Tín đã viết rõ người tình một thời của mình là diễn viên Diễm My. Tài tử điện ảnh một thời công khai để "lộ diện" Diễm My trong cuốn hồi ký của mình đã tạo nên không ít luồng ý kiến của công chúng. Nhiều người cho rằng, Diễm My đã có một cuộc sống ổn định bên người chồng giàu có, việc Thương Tín công khai tên tuổi chị và chuyện tình say đắm của hai người khi còn trẻ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hiện tại của chị.

Trước những luồng dư luận có phần trách cứ Thương Tín khi anh đột nhiên muốn công khai các người tình của mình, diễn viên Diễm My đã lên tiếng thừa nhận cuộc tình của chị với anh lúc còn trẻ. Chị nói rằng, chẳng có gì phải giấu diếm khi sự thực là vậy, và con người của chị ngày trẻ đúng như những gì Thương Tín viết trong hồi ký. Chị còn nói rằng, chính chồng đã động viên chị nên có mặt trong buổi ra mắt sách của Thương Tín tại Hà Nội bởi chị đã không thể có mặt trong buổi ra mắt sách tại TP Hồ Chí Minh vì bận quay phim; cũng chính chồng chị là người mua vé máy bay cho vợ ra Hà Nội. Ảnh: Diễm My 6X dự lễ ra mắt sách hồi ký của Thương Tín.

Trước khi có chuyện tình yêu với Thương Tín, Diễm My còn là người đẹp tài sắc, lại vô cùng nổi tiếng những năm 80.

Chị đến với điện ảnh vào năm 1979, tham gia vào bộ phim "Trang giấy mới" của đạo diễn Nguyễn Bá Tòng. Khi được mời lên tạp chí lần đầu tiên, Diễm My đã xuất hiện trong vai trò làm người mẫu ảnh lịch vào năm 1983.

Trong suốt những thập niên 80 - 90 của thế kỷ 20, Diễm My được gọi với cái tên là "Nữ hoàng ảnh lịch". Năm 1994, khi hoàn thành xong vai diễn trong phim "Về trong sương mù", chị quyết định tạm dừng cuộc chơi với nghệ thuật.

Năm 32 tuổi chị quyết định lên xe hoa cùng một người đàn ông Việt kiều tay trắng. Nhiều bạn bè hoài nghi nhưng đám cưới vẫn diễn ra và gần 30 năm bên nhau họ vẫn chứng minh mình đang rất hạnh phúc.

Không như nhiều người lấy vợ xong bắt vợ ở nhà thì anh cho chị thoải mái vùng vẫy với giấc mơ của mình. Anh còn thông cảm với công việc của vợ. Ví dụ khi chứng kiến các cảnh thân mật, tình tứ của Diễm My với bạn diễn nhưng chồng chị không hề nói gì, mà chỉ an ủi, chị em đóng phim sao cực quá. Và dù có dùng nhiều cách để kiểm chứng thì điều làm Diễm My yên tâm đó là anh rất chung tình.

Gần 30 năm trôi qua, chồng nữ hoàng ảnh lịch Diễm My đã từ một người đàn ông 34 tuổi tay trắng thành một doanh nhân thành đạt. Anh cùng chị tạo ra cuộc sống giàu sang trong căn biệt thự sang trọng cùng 2 con gái đẹp như hoa hậu.

