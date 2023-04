Võ Hạ Trâm được chồng Ấn Độ cưng chiều hết cỡ khiến nhiều người ngưỡng mộ

Mới đây, Võ Hạ Trâm đã chính thức trở lại đường đua Vpop với MV “Về Với Em” - ca khúc kết hợp giữa hai nền văn hoá Việt - Ấn. Đây cũng là sản phẩm “khai pháo” cho dự án The Love Journey (Tạm dịch: Hành trình tình yêu) gồm 3 bài hát mà nữ ca sĩ sẽ phát hành trong năm 2023. Võ Hạ Trâm khẳng định đây chính là dự án âm nhạc “khủng” nhất trong sự nghiệp của cô từ trước đến nay, kể từ sau liveshow This Is Me (2019).

Võ Hạ Trâm ra mắt MV “Về Với Em” được quay tại Ấn Độ - quê hương của chồng cô

“Love” trong The Love Journey ban đầu xuất phát từ tình yêu của Võ Hạ Trâm dành cho ông xã Vikas, sau đó là lan toả đến gia đình anh ở Ấn Độ. Nữ ca sĩ thực hiện dự án này với mong muốn kết hợp hai nền văn hoá Việt Nam và Ấn Độ, qua đó thể hiện tình yêu mạnh mẽ với quê hương của mình và cả của chồng. Trong suốt quá trình thực hiện dự án tại Ấn Độ, nữ ca sĩ còn cảm nhận được chữ “Love” qua sự hỗ trợ nhiệt tình từ người dân địa phương lẫn thời tiết, “thiên thời - địa lợi - nhân hoà” để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch để ra. Dự án này còn đặc biệt hơn cả khi có sự hỗ trợ về mặt tài chính từ ông xã Vikas, với mức đầu tư lên đến 5 tỷ đồng.

Sản phẩm lần này ngoài thể hiện sự nghiêm túc của Võ Hạ Trâm với âm nhạc, còn cho thấy sự thương yêu chiều chuộng hết mình từ ông xã dành cho cô. Không chỉ “tài trợ” 5 tỷ, Vikas còn đồng hành sát sao cùng Trâm trong suốt quá trình thực hiện dự án: từ viết lời Ấn cho bài hát; là người quán xuyến mọi công việc ở Ấn như liên hệ ekip, phiên dịch; đến cả các công việc hậu cần hay sẵn sàng trở thành “trợ lý” xách đồ cho vợ…

Ông xã Vikas hạnh phúc ôm Võ Hạ Trâm trong ngày nữ ca sĩ ra mắt dự án

Đối với Võ Hạ Trâm, The Love Journey là dự án lớn nhất trong sự nghiệp không chỉ vì số tiền đầu tư, mà còn vì tất cả những công sức mà toàn bộ ekip đã cùng cô thực hiện: “Con số 5 tỷ nghe có thể lớn, nhưng chứng kiến những gì mà hơn 200 con người cùng nhau thực hiện trong những ngày ở Ấn Độ, những mồ hôi, công sức của mọi người, những sự hỗ trợ nhiệt tình mà mọi người dành cho mình… Trâm thấy những điều đó còn lớn lao hơn rất nhiều so với chi phí mà mình đã bỏ ra. Nhìn vào thành quả cuối cùng, Trâm rất hạnh phúc vì có thể cùng mọi người tạo ra những sản phẩm mang giá trị ý nghĩa về tinh thần, góp phần kết nối văn hoá của hai quốc gia bằng âm nhạc và tình yêu. Trâm hy vọng khán giả có thể nhìn thấy sự chỉn chu, nghiêm túc của Võ Hạ Trâm đối với âm nhạc, trong từng sản phẩm”.

Mở đầu MV “Về Với Em”, khán giả ngay lập tức choáng ngợp vì những khung cảnh lộng lẫy, ấn tượng của vùng Rajasthan, phía Tây Ấn Độ. Võ Hạ Trâm khiến người xem ngạc nhiên khi hoá thân thành “nàng dâu Ấn” với 8 bộ cánh khác nhau, từ truyền thống đến hiện đại. Cuối MV có đoạn cô nàng ngồi cùng chồng trên máy bay, Võ Hạ Trâm khi này lại trở về với hình ảnh người con gái Việt trong bộ áo dài trắng thuần khiết.

Cô được chồng tài trợ 5 tỷ đồng để thực hiện sản phẩm lần này

Bên cạnh sự đầu tư về trang phục, MV còn đem lại sự mãn nhãn cho khán giả khi được quay tại các địa điểm nổi tiếng của vùng Rajasthan: pháo đài Chittaurgarh Fort, sa mạc Thar, hồ Gadisar, toà nhà Patwon ki Haveli Yan, khách sạn 5 sao Gobindgarh Jaisalmer, khách sạn Bloom Udaipur được xây dựng trên nền trạm y tế cổ của địa phương. Không chỉ có sự xuất hiện của dàn vũ công Bollywood hùng hậu, Võ Hạ Trâm còn trực tiếp thể hiện các phần vũ đạo trong trang phục quyến rũ, khoe vóc dáng và cơ bụng đẹp mắt. Đây là thành quả của việc tập luyện không ngừng nghỉ của nữ ca sĩ sau khi sinh con gái.

Là một sản phẩm “đậm chất Ấn” nhưng ekip chủ chốt của “Về Với Em” đều là ekip người Việt. MV do đạo diễn Tùng Phan thực hiện. Ca khúc được viết bởi CLK Production, nhóm sáng tác gồm 3 thành viên tại Hà Nội. Phần phối khí và sản xuất được đảm nhiệm bởi producer Duy Trần - Thạc sĩ Âm Nhạc trường Đại học Nam California (USC), chuyên ngành nhạc phim.

Dàn vũ công Bollywood xuất hiện trong MV của Võ Hạ Trâm

Phần lời của “Về Với Em” được nữ ca sĩ thể hiện bằng cả hai thứ tiếng Việt Nam và Ấn Độ. Ca từ là những lời nguyện thề của cô đến người mình thương, không ngại vượt ngàn dặm xa để có thể ở bên nhau. Đặc biệt, bài hát có nhịp điệu sôi động nhưng vẫn có không gian để cô nàng ca sĩ kiêm giảng viên Nhạc viện “khoe” giọng khủng, “chơi” với giọng hát của mình.

Khi được hỏi về những mục tiêu xa hơn, như việc “tấn công” vào thị trường Ấn Độ, ekip Võ Hạ Trâm cho biết dự án này sẽ như một bước khảo sát phản ứng của khán giả Ấn Độ đối với Võ Hạ Trâm. Nếu thuận lợi, có thể cô và ekip sẽ tính đến những kế hoạch xa hơn ở thị trường tỷ dân này.

