Phim Việt: Doanh thu trồi sụt, nhiều thảm họa

Mùa bom tấn cận kề Tháng 4, thị trường phim điện ảnh Việt trở nên nóng hơn với nhiều tác phẩm được mong chờ. Tuy nhiên, phim nội cần “dè chừng” với những bom tấn nước ngoài sắp đổ bộ. Tháng 5, phần tiếp theo của sê-ri phim Transformers trở lại màn ảnh rộng với tên gọi Transformers: Rise of the beasts mang đến cho khán giả những trận đấu giữa những robot biến hình. Khán giả cũng chứng kiến sự trở lại của đội Vệ binh dải ngân hà - Guardians of the Galaxy Vol. 3. Đây sẽ là đoạn kết cho hành trình của đội Vệ binh dải ngân hà trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Chuyến phiêu lưu cuối cùng này tụ họp đầy đủ của những thành viên quen thuộc, cùng những câu chuyện về cuộc đời của Rocket (Bradley Cooper) trước khi gia nhập đội Vệ binh dải ngân hà. Fast & Furious X công bố khởi chiếu vào tháng 5 hứa hẹn là bom tấn cho giới “mọt phim”. Đây cũng là phần cuối cùng của thương hiệu Fast & Furious - vũ trụ điện ảnh đình đám nhất nhì Hollywood.