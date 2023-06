Vì sao “Lời cảnh báo” là chương trình đạt top 1 rating toàn quốc, thu hút hàng triệu người xem mỗi tập?

Xã hội ngày một phát triển, nhu cầu của con người ngày càng được nâng cao. Bên cạnh những lợi ích từ cuộc sống công nghiệp hóa – hiện đại hóa mang lại, con người cũng phải thường xuyên đối mặt với những rủi ro, những nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần, thậm chí là cả tính mạng. Với mục đích giúp người dân nhận biết, hiểu rõ hơn về những “hiểm họa” trong cuộc sống hàng ngày, chương trình Lời Cảnh Báo ra đời như một lời nhắc nhở, giúp bà con điều chỉnh hành vi kịp thời và hành động đúng đắn hơn.

Lời Cảnh Báo là chương trình truyền hình có thời lượng khoảng 7-9 phút/tập, đề cập đến các vấn đề đã, đang và sẽ được dư luận quan tâm, có ảnh hưởng đến đời sống xã hội gắn với lợi ích thiết thực của người dân.

Bằng hình thức phóng sự ngắn, chương trình cung cấp các thông tin - dẫn chứng, phân tích - đánh giá, dự báo về vấn đề an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn sống, y tế - sức khỏe, môi trường, lối sống tuổi trẻ,… để từ đó đưa ra những cảnh báo đến khán giả.

Năm 2022, Lời Cảnh Báo đạt Top 1 toàn quốc các chương trình có rating cao nhất thể loại “Documentary” (thời lượng từ 7-9 phút) trong khung giờ phát sóng 19:30 – 20:00. Trong đó, có thời điểm chương trình đạt rating 3.9% - gần 3.3 triệu người xem (ở tập phát sóng ngày 07/11/2022).

Lời Cảnh Báo là một chương trình mang đầy tính thời sự. Bên cạnh việc phản ánh những vấn đề đang được xã hội quan tâm, chương trình còn cung cấp cho người dân nhiều kiến thức bổ ích về những vấn đề khác nhau trong cuộc sống như: kinh tế, sức khỏe, giáo dục, an ninh, trật tự xã hội,…

Với mong muốn mang lại cho khán giả những chương trình bổ ích nhưng không kém phần hấp dẫn, Lời Cảnh Báo luôn không ngừng tìm tòi, học hỏi và sáng tạo. Năm 2023, chương trình hứa hẹn mang lại nhiều thay đổi bất ngờ, đồng thời phấn đấu trở thành chương trình truyền hình được khán giả cả nước yêu thích và đón xem nhiều nhất trong khung giờ phát sóng 19h50.

