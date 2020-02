Vai phụ xấu lạ phim Châu Tinh Trì: Cô gái bán hoa răng hô vượt cả "vua ăn mày"

Không chỉ lăng xê thành công dàn mỹ nhân, những diễn viên đảm nhận vai phụ, kém sắc trong phim Châu Tinh Trì cũng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Nhắc đến Châu Tinh Trì, nhiều người hâm mộ sẽ nhớ ngay đến loạt phim hài đình đám như Thánh bài, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Tân vua hài kịch, Lộc đỉnh ký, Đội bóng Thiếu Lâm, Mỹ nhân ngư, Tuyệt đỉnh Kungfu... Trong suốt thời gian dài hoạt động nghệ thuật, Châu Tinh Trì đã tạo được chỗ đứng vững chắc cho mình trong làng giải trí. Không những thế, Tinh gia cũng lăng xê thành công không ít ngôi sao đình đám như Trương Mẫn, Mạc Văn Úy, Lam Khiết Anh, Chu Nhân, Trương Bá Chi, Lâm Duẫn... Cũng nhờ bàn tay tài tình của Châu Tinh Trì, không chỉ có những mỹ nhân đình đám mà cả những diễn viên đảm nhận vai phụ, kém sắc cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Lý Kiện Nhân

Lý Kiện Nhân được biết đến là bạn thời trung học của Châu Tinh Trì. Tuy không xuất hiện nhiều nhưng vai diễn của Lý Kiện Nhân đều gây ấn tượng lớn với khán giả. Đặc biệt là vai diễn Như Hoa cô nương trong Vua ăn mày đã giúp ông đến gần hơn với khán giả. Mang cái tên tha thướt, yêu kiều nhưng Như Hoa cô nương lại là vai diễn mang lại tiếng cười cho khán giả với gương mặt cực nam tính, bộ râu quai nón và sở thích ngoáy mũi đặc trưng.

Sau vai diễn Như Hoa cô nương, Lý Kiện Nhân trở thành người bạn đồng hành của Châu Tinh Trì. Ông trở thành cái tên quen thuộc với khán giả qua các bộ phim Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, Đại Nội mật thám, Quan xẩm lốc cốc, Đội bóng Thiếu Lâm, Thực thần... Không chỉ nhận được sự yêu mến của khán giả, Lý Kiện Nhân còn được Tinh gia tin tưởng mời làm trợ lý đạo diễn, sản xuất trong công ty riêng của mình.

Tuy nhiên, sau loạt vai diễn ấn tượng, Lý Kiện Nhân quyết định rẽ ngang làm kinh doanh chứ không theo đuổi nghệ thuật. Ông quay về làm ông chủ quán ăn, nối nghiệp truyền thống kinh doanh ăn uống của gia đình. Việc kinh doanh thành công giúp Lý Kiện Nhân có cuộc sống dư dả bên cạnh vợ cùng hai cô con gái xinh đẹp.

Trần Khải Sư

Cũng là một trong những diễn viên phụ đáng nhớ trong phim Châu Tinh Trì, cô gái bán hoa răng hô A Trân do diễn viên Trần Khải Sư đảm nhận chỉ góp mặt trong khoảng thời gian ngắn với 3 câu thoại trong bộ phim Tuyệt đỉnh Kungfu. Thế nhưng vai diễn này gây được tiếng cười cho người xem và được đánh giá là 1 trong 10 vai phụ đỉnh cao của phim Châu Tinh Trì.

Trong phim, A Trân được xây dựng là một cô gái bán hoa lẳng lơ, dữ dằn sống ở khu nhà trọ nghèo. Điểm gây ấn tượng nhất đối với người xem chính là hàm răng hô của A Trân. Vì vậy, cô còn được gọi là Trân răng hô.

Khi đó, không ít khán giả đều lầm tưởng rằng răng hô là do hóa trang mà không hề biết đó chính là diện mạo ngoài đời của nữ diễn viên Trần Khải Sư. Chia sẻ về mối lương duyên với Tinh gia, Trần Khải Sư cho biết cô từng tham gia một buổi tìm kiếm gương mặt đại diện cho hãng nước giải khát. Sau đó đã được Tinh gia phất hiện. Trong lúc phỏng vấn, Tinh Gia hỏi Trần Khải Sư: "Tại sao cô lại nghĩ mình là một người đẹp?". Không ngần ngại, cô lập tức đáp lại: "Bởi vì tôi tự tin, nên tôi nhất định sẽ thành công".

Ấn tượng với sự tự tin của cô, Châu Tinh Trì đã mời cô tham gia vào bộ phim Tuyệt đỉnh Kungfu dù Trần Khải Sư không hề có kinh nghiệm diễn xuất. Không phụ lòng của Châu Tinh Trì, Trần Khải Sư vào vai một cách xuất thần và để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Dù không có ngoại hình xinh đẹp xuất chúng nhưng Trần Khải Sư luôn tự tin và thoải mái với chính mình. Sau thành công của vai A Trân, Trần Khải Sư tiếp tục thử sức với một số vai phụ khác Beauty And The 7 Beasts, Just Another Pandora's Box. Tuy nhiên sau đó, Trần Khải Sư lặng lẽ rút khỏi màn ảnh. Từ đấy, người ta biết rất ít tin tức về cô.

Trương Mỹ Nga

Bà Trương Mỹ Nga vốn là một nông dân ở vùng quê nghèo của Trung Quốc. Bà học hết tiểu học, sau đó ở nhà đi làm ruộng và nuôi tằm. Từ năm 1996, khi Hoàng Điếm - phim trường lớn nhất Trung Quốc đi vào hoạt động, bà Trương Mỹ Nga bỏ trồng lúa, tới đây xin làm quét dọn khu sửa chữa công trình cũ. Cơ hội đến khi bà may mắn được Châu Tinh Trì chọn đóng một vai phụ trong bộ phim Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện 2.

Vai của Trương Mỹ Nga trong Tây du ký: Mối tình ngoại truyện là một trong bốn phụ nữ hộ tống Không Hư công tử (La Chí Tường đóng). Bà nói: "Tôi đã xấu, Châu Tinh Trì còn làm tôi xấu xí hơn trên phim".

Mặc dù có tạo hình xấu xí cùng khoảng thời gian xuất hiện ngắn ngủi nhưng diễn xuất "hơi" cường điệu, hài hước của bà Trương Mỹ Nga khiến nhiều người bật cười. Nhiều khán giả nhật xét rằng dù chỉ là vai diễn bé nhỏ nhưng bà Trương Mỹ Nga có biểu cảm và diễn rất tốt. Đó chính là lý do bà nhận được nhiều sự yêu mến của đồng nghiệp và khán giả.

Hiện nay, dù đã 70 tuổi nhưng bà Trương Mỹ Nga vẫn đều đặn tham gia đóng phim. Bà không hề tự ti vì ngoại hình có phần thua kém mà còn diễn xuất rất duyên dáng và đầu tư cho các vai diễn. Gần đây, bà đóng Khánh dư niên, Toàn dân đạo sĩ, Vương Nhị khùng điên... Với cát xê ổn định từ các vai diễn quần chúng, bà Trương Mỹ Nga đã mua được hai căn hộ liền kề.

Ngô Mạnh Đạt

Ngô Mạnh Đạt được nhiều người biết đến là bạn diễn ăn ý, giữ kỷ lục về số lần đóng chung với Châu Tinh Trì. Bắt đầu sự nghiệp từ sớm nhưng mãi đến khi đóng chung với "vua hài Hồng Kông", Ngô Mạnh Đạt mới thực sự vụt sáng thành ngôi sao.

Dù chênh lệch về tuổi tác nhưng Ngô Mạnh Đạt và Châu Tinh Trì đã trở thành “cặp bài trùng” đắt giá trong Tây du ký, Vua hài kịch, Hoàng Tử bánh trứng, Đội bóng Thiếu Lâm…

Sở hữu nhiều bộ phim ăn khách, Ngô Mạnh Đạt từng là diễn viên phụ được trả thù lao cao nhất nhì làng giải trí xứ Cảng thơm. Tuy nhiên, vì ăn chơi trác táng, rượu chè, cờ bạc và những mối tình chớp nhoáng, Ngô Mạnh Đạt không những không giữ nổi tiền mà còn đối mặt với cảnh nợ nần chồng chất. Nam diễn viên chia sẻ từng có suy nghĩ tự tử vì nợ nần quá nhiều và chủ nợ bám riết. Thế nhưng sau khi suy nghĩ lại, ông quyết tâm làm việc chăm chỉ để trả nợ.

Cuộc sống chật vật, chế độ ăn uống không lành mạnh khiến Ngô Mạnh Đạt phải chịu đau đớn bởi bệnh tật triền miên. Năm 2014, nam diễn viên phát hiện mắc bệnh tim. Sau một thời gian điều trị và có tiến triển, Ngô Mạnh Đạt tiếp tục với công việc. Ở tuổi 70, ông tích cực tham gia sự kiện quảng cáo để có tiền chu cấp cho 3 bà vợ và 5 đứa con.

Nguyên Hoa

Nguyên Hoa là thành viên của nhóm cao thủ võ thuật nổi tiếng Thất Tiểu Phúc có cả Thành Long, Hồng Kim Bảo,... Dù có võ thuật cao nhưng Nguyên Hoa lép vế hơn anh em khác vì ngoại hình không nổi bật.

Nam diễn viên bước chân vào làng giải trí với tư cách là diễn viên đóng thế cho Lý Tiểu Long. Dù được ngôi sao đình đám khen ngợi vì những động tác võ thuật đẹp và điêu luyện nhưng con đường diễn xuất của Nguyên Hoa không có bước tiến nổi bật. Phải đến khi gặp được Châu Tinh Trì vào đầu thập niên 90, Nguyên Hoa mới thực sự đến gần hơn với khán giả.

Ông thường đóng vai phản diện trong những bộ phim nổi tiếng của Châu Tinh Trì như Tình thánh, Truyền nhân của rồng, Độc bá, Tuyệt đỉnh Kungfu. Vai phụ trong bộ phim kinh điển Tuyệt đỉnh Kungfu đã giúp Nguyên Hoa trở thành ngôi sao và giành được nhiều giải thưởng điện ảnh.

