Trường Giang bị vu khống đánh bài trên du thuyền, đồng nghiệp liền nói điều bất ngờ

Chủ Nhật, ngày 10/10/2021 18:54 PM (GMT+7)

Là một người quen biết Trường Giang từ lâu nên con gái NS Bảo Quốc hé lộ chuyện chi tiêu của gia đình nam danh hài.

Mới đây vợ chồng Hồng Loan – Bảo Lộc chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân về những tin đồn thất thiệt liên quan tới Trường Giang. Con gái NSƯT Bảo Quốc cho biết cô rất bất ngờ khi xem một video trên YouTube nói tin đồn Trường Giang đánh bài trên du thuyền. Tựa đề của clip này là “Nghệ sĩ Trường Giang vướng vào một tổ chức đánh bạc trên du thuyền”. Người đăng còn tự nhận biết rõ ngóc ngánh của giới showbiz. Rất nhiều người xem đã vội tin vào thông tin đăng trên video chưa có kiểm chứng này và chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng.

Trường Giang bị vu khống về việc đánh bài trên du thuyền

Hồng Loan nói: “Tôi khá bất ngờ trước thông tin vô căn cứ này. Không những vậy, video còn nhận được rất nhiều bình luận. Chắc chắn phần lớn trong đó là những bình luận không hay về Trường Giang cũng như những nghệ sĩ khác. Chính video này đã góp phần gây ồn ào thêm vào những lùm xùm vốn đã xảy ra trong giới showbiz. Khán giả cũng vì thế mà đồn đoán này nọ”.

Vợ chồng Hồng Loan, Bảo Lộc

Sau đó quản lý của Trường Giang đã kịp thời lên tiếng nói rõ về tin đồn. Anh cho biết Trường Giang đến tiền ăn sáng còn mượn tạm trợ lý, lấy tiền đâu để đánh bài. Hồng Loan cũng là bạn bè và đồng nghiệp của nam diễn viên nên tin tưởng tuyệt đối vào con người anh. Cô chia sẻ việc bản thân có quen biết Trường Giang từ lâu nên hiểu về gia đình anh: “Từ khi kết hôn với Nhã Phương, anh từng nhiều lần than thở vì toàn bộ tài chính đều do vợ quản lý, anh chỉ được phát tiền khi ra đường mỗi ngày. Trong một chương trình, Trường Giang từng nói từ hồi lấy vợ, anh không biết số tiền mình kiếm được là bao nhiều vì toàn bộ đều do vợ giữ. Anh chưa bao giờ được nhìn thấy một cục tiền là như thế nào”.

Về việc Trường Giang đưa hết tiền cho bà xã giữ, Bảo Lộc nói rằng anh rất đồng cảm vì cùng chung cảnh ngộ.

Hồng Loan chia sẻ thêm nhiều lần Trường Giang đi quay show “Muốn ăn phải lăn vào bếp”, anh phải mượn tạm tiền ê-kíp hoặc khách mời vì bản thân không hay mang tiền mặt theo. Trường Giang không thấy khó chịu vì chuyện này mà rất vui vẻ để bà xã cầm tay hòm chìa khóa.

Không riêng gì vợ chồng Hồng Loan, nghệ sĩ Lê Quốc Nam cũng rất bất ngờ trước tin đồn. Anh viết: “Mới biết tin Trường Giang đi đánh bài, cười té ghế. Hắn mà biết đánh bài chắc tui cũng thần bài lâu rồi”. Nhiều đồng nghiệp cùng chung ý kiến với Lê Quốc Nam, cho rằng tin đồn như trò đùa. Nam diễn viên hài Tấn Beo hài hước trêu: “Chiều rủ Giang đánh tiến lên miền Nam”.

Nghệ sĩ Lê Quốc Nam "cười té ghế" khi nghe tin đồn Trường Giang đánh bài trên du thuyền

Trước tin đồn chưa kiểm chứng này, việc các đồng nghiệp lên tiếng nói thay Trường Giang đã hé lộ sự thật anh luôn tin tưởng tuyệt đối vào bà xã trong chuyện tiền nong.

