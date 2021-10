Phía Thủy Tiên có động thái mới giữa lùm xùm "bị gửi đơn tố cáo lên công an"

Chủ Nhật, ngày 10/10/2021 10:00 AM (GMT+7)

Số tiền Thủy Tiên trao cho bà con ở tỉnh Quảng Nam được chính quyền địa phương lên tiếng làm rõ.

Việc 7 tỉnh thành lần lượt lên tiếng xác minh về khoản tiền từ thiện nữ ca sĩ Thủy Tiên đi hỗ trợ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt năm ngoái nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Ngày 8/10 vừa qua, chính quyền địa phương ở Quảng Nam cũng đã lên tiếng về các hoạt động từ thiện của ê-kíp Thủy Tiên. Tối ngày 9/10, FC Thủy Tiên có động thái mới, thông báo về việc chính quyền Quảng Nam xác minh đã nhận hơn 12 tỷ đồng cứu trợ từ vợ chồng Thủy Tiên và các mạnh thường quân, chia cho 3 huyện là Đại Lộc, Bắc Trà My và Tây Giang.

Thủy Tiên trao quà cho người dân ở Bắc Trà My năm 2020

Cụ thể, tại huyện Đại Lộc, Ông Lương Tấn Thành - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tại huyện này cho biết Thuỷ Tiên đã trao cho bà con số tiền gần 5,5 tỷ đồng. Ban đầu dự kiến số tiền phát là 5 tỷ đồng nhưng có nhiều hộ khó khăn hơn nên Thủy Tiên gửi thêm cho nhiều hộ. Số tiền phát sinh thêm gần 500 triệu đồng, trùng khớp giấy xác nhận 5.498.000.000 đồng.

Ở huyện Bắc Trà My, bà Nguyễn Thị Minh Thư – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tại huyện này khẳng định số tiền Thủy Tiên giải ngân là 3,5 tỷ đồng, hỗ trợ cho 350 hộ, mỗi hộ 10 triệu đồng, trùng khớp giấy xác nhận.

Ở huyện Tây Giang, ông Cơ Lâu Hạnh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tại huyện này cho biết số tiền phát hỗ trợ của Thủy Tiên đã thông qua UBND huyện và được xác nhận là 3,75 tỷ đồng.

Theo xác nhận của chính quyền địa phương, Thủy Tiên đã trao 12,748 tỷ đồng cho đồng bào gặp khó khăn ở tỉnh Quảng Nam. Số tiền này trùng khớp với khoản ghi trong sao kê.

FC Thủy Tiên lên tiếng về việc tỉnh Quảng Nam xác nhận Thủy Tiên đã trao 12,748 tỷ đồng

Thủy Tiên thông qua luật sư đã nộp đơn tố cáo những cá nhân có hành vi vu khống làm ảnh hưởng danh dự, uy tín của vợ chồng cô liên quan tới vấn đề từ thiện, đồng thời đang hoàn thành hồ sơ khởi kiện liên quan. Trong khi đó, phía Công an TP.HCM tiếp nhận đơn của bà N.T.O.P. tố cáo bà Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên), trong đơn ghi Thủy Tiên có hành vi vi phạm pháp luật trong việc giải ngân 177 tỷ đồng cứu trợ người dân miền Trung năm 2020, trong đó có 2 khoản khuất tất với tổng số tiền gần 82 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã chuyển đơn tố cáo này lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an TP.HCM để xem xét và giải quyết theo quy định.

Phía đại diện pháp lý của vợ chồng Thủy Tiên cũng khẳng định quan điểm việc tiếp nhận tố cáo và tiến hành hoạt động điều tra là chức năng, nhiệm vụ của cơ quan điều tra, trong đó có lực lượng công an, được thực hiện theo nguyên tắc và trình tự do pháp luật quy định. “Chúng tôi cũng rất hy vọng và tin tưởng việc vào cuộc của các cơ quan chức năng sẽ giúp cho vụ việc nhanh chóng được sáng tỏ, ngăn chặn kịp thời những thông tin không chính xác đang được lan truyền như hiện nay. Chúng tôi khẳng định sẽ phối hợp tối đa với các cơ quan điều tra, cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu theo yêu cầu. Tuy nhiên, vì cơ quan điều tra đang làm việc, nên chúng tôi xin phép không chia sẻ các thông tin có liên quan” – luật sư đại diện cho Thủy Tiên nêu rõ.

Cục Cảnh sát hình sự cũng đã phối hợp Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh làm rõ số tiền cứu trợ mà đoàn từ thiện của Thủy Tiên đã trao tại các địa phương.

