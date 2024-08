Trung tá công an Hồ Phong kể chuyện đóng vai tội phạm trong phim

Tham gia buổi họp báo giới thiệu phim Độc đạo chiều 28/8, NSƯT Hồ Phong xuất hiện với bộ quần áo bụi bặm cùng cặp kính đen cá tính. Nhận câu hỏi về vai diễn mới, nghệ sĩ cho biết anh tiếp tục hóa thân vào một nhân vật thuộc giới xã hội đen. Anh đùa rằng mình đóng vai tội phạm nhiều đến mức khán giả không tin anh là công an ở đời thực.

NSƯT Hồ Phong tại họp báo ra mắt phim "Độc đạo" chiều 27/8.

Nghệ sĩ Hồ Phong hiện đeo quân hàm Trung tá trong lực lượng vũ trang. Anh thuộc biên chế tại Nhà hát kịch Công an Nhân dân. Bên cạnh các vai diễn, nghệ sĩ cũng hiểu còn một số lý khác khiến khán giả không thể tin mình là công an. "Có lẽ vì tôi hạn chế đưa ảnh khi mặc quân phục, ít chia sẻ về cuộc sống riêng nên khán giả ít biết. Bên cạnh đó, tôi hay để râu để phục vụ các vai diễn nên mọi người càng khó tin tôi là công an", nghệ sĩ nói.

Trong phim mới, anh hóa thân vào nhân vật Dương "cơ bắp". Vai diễn của anh được mô tả là một gã giang hồ hống hách, ngông nghênh, thích phô diễn sức mạnh. Khi còn hoạt động trong giới xã hội đen, Dương không được ông trùm coi trọng vì bị đánh giá là kẻ thuần chân tay, không có đầu óc.

NSƯT Hồ Phong cho biết anh gặp khó khi xây dựng tạo hình cho nhân vật này. Kịch bản miêu tả Dương là một kẻ cơ bắp, thích đụng tay đụng chân trong khi anh vừa phải ép cân cho thật gầy để phục vụ phim Chúng ta của 8 năm sau. Để đúng tạo hình của Dương "cơ bắp", anh phải cố gắng ăn thật nhiều, uống thêm thực phẩm chức năng để tăng cân cấp tốc trong vòng một tháng.

Các NSƯT Hồ Phong, Hoàng Hải, Chí Trung, Vĩnh Xương cùng đóng xã hội đen trong phim.

Vai diễn của Hồ Phong có nhiều cảnh đánh đấm trong rừng, không chỉ mất nhiều thời gian mà còn công sức. Anh cùng đoàn phim phải đi sâu vào rừng để thực hiện được những góc quay đẹp, tạo nên những tình tiết gay cấn và hấp dẫn. Thời gian đóng Độc đạo, anh và các thành viên trong đoàn gần như ngày nào cũng bị vắt cắn. Đóng nhiều cảnh hành động, anh không tránh khỏi việc chấn thương và nhận lại nhiều vết sẹo trên mặt sau khi dự án kết thúc. Dù vất vả, anh vẫn thấy xứng đáng vì bộ phim có kịch bản hay, dàn diễn viên chất lượng và được đầu tư chỉn chu. Vai diễn này cũng làm dày thêm gia tài vai phản diện của anh.

Bên cạnh NSƯT Hồ Phong, phim còn có sự tham gia của NSƯT Hoàng Hải, Chí Trung, Vĩnh Xương, Nguyệt Hằng và các diễn viên Doãn Quốc Đam, Phạm Bảo Anh, Hà Việt Dũng, Duy Nam, Trung Ruồi...

Độc đạo là hành trình đi tìm công bằng cho gia đình của Hồng (Doãn Quốc Đam) - một đứa trẻ bất hạnh - khi cùng lúc mất đi cả bố lẫn mẹ và lạc mất đứa em trai là người thân duy nhất của mình. Hồng bơ vơ thì được bà Mộc (NSƯT Nguyệt Hằng) - vợ ông Lê Toàn (NSƯT Hoàng Hải) - đưa về nhà chăm sóc. Trên hành trình tìm sự thật về quá khứ, Hồng hoài nghi chính bố nuôi của mình là người gây ra tội ác. Nỗi hận thù và sự hàm ơn khiến Hồng chới với giữa lằn ranh thiện - ác. Để đi đến cùng sự thật, Hồng dấn thân sâu hơn vào những mối quan hệ rối rắm, những cuộc "chuyển hàng" đầy hiểm nguy và trở thành "hạt nhân" nắm giữ nhiều bí mật mà các tên trùm ma túy khác muốn nắm giữ. Hồng cũng là một mắt xích quan trọng giúp lực lượng công an triệt phá đường dây ma túy lớn.

