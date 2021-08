Trịnh Thăng Bình làm sân khấu tại gia, quyết làm điều không ngờ khi cover nhạc Hoa lời Việt

Thứ Năm, ngày 19/08/2021 17:07 PM (GMT+7)

Nam ca sĩ cho biết, anh muốn viết lại lời mới cho những ca khúc nhạc Hoa lời Việt nổi tiếng 1 thời.

Trong những ngày giãn cách xã hội, nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình đã bắt tay thực hiện series Reply 1990, với mong muốn mang đến không khí thư giãn nhẹ nhàng cho khán giả yêu nhạc giữa thời điểm trầm lắng vì dịch bệnh.

Reply 1990 là series video clip gồm những ca khúc nhạc Hoa nổi tiếng của thập niên 1990, nay được Trịnh Thăng Bình cover lại. Đây đều là những ca khúc được nhiều khán giả Việt yêu thích, trải qua nhiều thập niên vẫn được nhiều thế hệ ca sĩ hát lại. Với việc cover lần này, Trịnh Thăng Bình chỉ giữ lại phần nhạc, còn toàn bộ phần lời của tất cả các ca khúc đều được anh viết mới.

Poster Series Reply 1990 của Trịnh Thăng Bình

Chia sẻ về series này, Trịnh Thăng Bình cho biết :”Tôi may mắn có studio chuyên nghiệp ngay tại nhà nên muốn làm gì cũng dễ. Những ngày này, bạn bè trên mạng xã hội của tôi chia sẻ nhiều tin không vui, tôi muốn làm gì đó mang lại không khí tích cực cho mọi người. Tôi nghĩ âm nhạc là yếu tố phù hợp nhất. Tôi muốn viết lại lời mới cho các ca khúc cũ để mọi người cảm thấy thú vị và mới mẻ hơn.”

Các bài hát trong series Reply 1990 lần này đều được hoà âm phối khí mới bởi các nhà sản xuất trẻ, thuộc dự án Plan B của Trịnh Thăng Bình. Nam ca sĩ chọn phong cách Lofi để mang đến không khí vừa hoài cổ, vừa có tính thư giãn nhẹ nhàng cho người nghe.

Nam ca sĩ sẽ viết lời mới cho toàn bộ ca khúc nhạc Hoa lời Việt đình đám trong Series Reply 1990

Dù khâu thực hiện khá thuận tiện, nhưng để sản xuất và phát hành series này cũng khá vất vả, do Trịnh Thăng Bình phải tự làm gần như toàn bộ, từ set up bối cảnh cho đến ghi hình. Anh cho biết, đây đơn thuần chỉ là ý tưởng phát sinh trong những ngày ở nhà nhớ khán giả và khán giả cũng nhớ mình, vì vậy, Reply 1990 không quá cầu kỳ. Trịnh Thăng Bình hi vọng series này sẽ giúp mọi người có thêm món ăn tinh thần bổ ích trong những ngày chống dịch.

Series Reply 1990 gồm 6 tập, sẽ được phát hành lần lượt trên kênh Youtube Trịnh Thăng Bình Offical trong những ngày tới.

