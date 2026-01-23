Triệu Lệ Dĩnh trượt dài về đời tư lẫn sự nghiệp

Chia sẻ trên tạp chí Elle China số tháng 2 mới đây, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu trải lòng về khoảng lặng đầy sóng gió trong suốt một năm qua. Vốn định dành thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng sau khi chinh phục hai giải thưởng truyền hình danh giá nhất Trung Quốc là Phi Thiên và Kim Ưng (2024), nhưng thực tế 2025 lại trở thành năm "hạn" khiến cô kiệt quệ cả về tinh thần lẫn danh tiếng.

Triệu Lệ Dĩnh thừa nhận sự ra đi đột ngột của người bà kính yêu là cú sốc lớn nhất khiến cô gục ngã. Trong lúc tinh thần chưa ổn định, nữ diễn viên tiếp tục bị cuốn vào cơn bão tin đồn tình ái với đạo diễn Triệu Đức Dận - người có xuất thân phức tạp với gia đình vướng nghi án buôn bán chất cấm.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thất bại liên tiếp trên màn ảnh. Sina.

Áp lực bủa vây từ dư luận đã dẫn đến những phản ứng thiếu kiểm soát của "nữ hoàng rating". Cô từng gây tranh cãi gay gắt khi công khai văng tục trên mạng xã hội và có động thái đối đầu trực diện với Sina, Weibo - những nền tảng truyền thông quyền lực nhất Trung Quốc. Hành động này bị đánh giá là thiếu chuẩn mực văn hóa đối với một ngôi sao hạng A, khiến hình ảnh điềm tĩnh, chuyên nghiệp mà cô xây dựng bấy lâu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thay vì nhận được sự cảm thông, Triệu Lệ Dĩnh phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội vì không giữ được "cái đầu lạnh" trước khủng hoảng.

Vận đen không chỉ đeo bám đời tư mà còn lan sang sự nghiệp diễn xuất – niềm tự hào lớn nhất của Triệu Lệ Dĩnh. Hai dự án được kỳ vọng là Tại nhân gian và Tiểu thành đại sự (tên khác: Chuyện lớn nơi phố nhỏ) đều trở thành "bom xịt" khi lên sóng.

Nếu như Tại nhân gian kén người xem vì lối làm phim ngắn thử nghiệm với nội dung khó hiểu, thì thất bại của Tiểu thành đại sự lại là một cú tát đau điếng. Đây là dự án được đầu tư kinh phí "khủng" với ê-kíp sản xuất hàng đầu, được xem là bộ phim quy mô nhất sự nghiệp của cô. Tuy nhiên, tỷ suất người xem ngày càng tụt dốc thảm hại, lượt xem trực tuyến thấp đến mức khó tin do đề tài khô khan, thiếu sức hút.

Thất bại liên tiếp khiến năng lực gánh phim của Triệu Lệ Dĩnh bị đặt dấu hỏi lớn. Tình thế càng trở nên khó khăn hơn khi đối thủ "truyền kiếp" của cô là Dương Mịch lại vừa có một năm đại thắng với tác phẩm ăn khách nhất năm 2025 - Sinh vạn vật. Sự so sánh gay gắt từ truyền thông và công chúng đang đặt lên vai Triệu Lệ Dĩnh áp lực khổng lồ. Dù người hâm mộ tin rằng đây chỉ là nốt trầm tạm thời, nhưng không thể phủ nhận Triệu Lệ Dĩnh đang đứng trước thử thách lớn nhất để vực dậy hào quang của mình.