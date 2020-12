Trấn Thành và 2 mỹ nhân Việt được vinh danh trên tạp chí Forbes

Thứ Năm, ngày 10/12/2020 09:57 AM (GMT+7)

Danh sách của Top 100 ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất Châu Á - Thái Bình Dương xuất hiện 3 gương mặt sao Việt.

Với những nỗ lực và cống hiến cho nghệ thuật, Trấn Thành, Chi Pu, Đông Nhi là ba nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc được vinh danh trong top “Asia’s 100 Digital Stars” (Top 100 ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất Châu Á - Thái Bình Dương) của tạp chí Forbes.

Trong danh sách này, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Châu Á cũng có mặt như BlackPink, BTS, Lee Min Ho, Châu Kiệt Luân, Chris Hemsworth, Ji Chang Wook,... Việc Trấn Thành, Đông Nhi, Chi Pu là 3 nghệ sĩ Việt Nam duy nhất vinh dự xuất hiện trong danh sách này cho thấy độ phủ sóng mạnh mẽ của 3 cái tên được khán giả trẻ rất yêu mến.

Nghệ sĩ Trấn Thành được khán giả yêu mến bởi sự thông minh, duyên dáng, anh được tạp chí Forbes bình chọn vào top “Asia’s 100 Digital Stars”.

Trong phần giới thiệu về Trấn Thành, Forbes cho biết với hơn 29.000.000 followers trên các nền tảng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Trấn Thành là là nghệ sĩ có độ phủ sóng lớn trên hầu hết các chương trình truyền hình cũng như sự kiện đình đám ở Việt Nam. Cùng với nhiều thành tựu và giải thưởng trên con đường làm nghệ thuật, năm 2019 Trấn Thành nhận giải “Outstanding Celebrity Star on YouTube” tại lễ trao giải METUB WebTV-Asia Awards. Năm 2020, nam nghệ sĩ sinh năm 1987 thành công với Series “Bố già” được phát trên kênh YouTube với tổng lượt views của năm tập vượt con số 120.000.000. Ngoài ra anh còn sở hữu trang fanpage cá nhân MC Trấn Thành với 16.678.632 theo dõi.

Cuối năm 2020, Chi Pu đón nhận tin vui là nghệ sĩ đại diện Việt Nam duy nhất tham gia sự kiện âm nhạc quốc tế Double Happiness do hãng đĩa hàng đầu Châu Á tổ chức.

Chi Pu xuất thân từ người mẫu ảnh cho tạp chí tuổi teen, sau nhiều năm cố gắng và phấn đấu để phát triển sự nghiệp từ diễn viên và rồi lấn sân sang ca hát, Chi Pu đã dần khẳng định được vị trí của mình trong showbiz Việt cũng như trong lòng lòng khán giả. Chi Pu cũng được giới thiệu: "Với hơn 19 triệu followers trên các nền tảng xã hội, Chi Pu đặt chân vào top “Asia’s 100 Digital Stars” của tạp chí Forbes cùng với các nghệ sĩ hàng đầu Châu Á khác. Cô là người mẫu chuyển thành diễn viên, ca sĩ. MV 'Anh Ơi Ở Lại' của Chi Pu đã có hơn 92 triệu lượt xem trên YouTube. Cô đã quyên góp 50.000 USD trong năm nay để cứu trợ bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại địa phương".

"Đông Nhi là một trong những ca sĩ được yêu mến nhất tại Việt Nam, với hơn 2,3 triệu followers trên Instagram, 8,4 triệu trên Facebook, 858.000 trên TikTok" - Forbes giới thiệu về Đông Nhi

Trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình, giọng ca Bối rối đã đạt rất nhiều giải thưởng danh giá, bên cạnh đó Đông Nhi còn đoạt giải Quán quân The Remix 2015, là Huấn luyện viên The Voice Kid năm 2016 và Huấn luyện viên The Voice 2017. Năm 2018, Đông Nhi tổ chức Liveshow “Ten On Ten” kỉ niệm 10 năm ca hát với sự tham dự của hơn 25.000 khán giả và điều đó cũng chứng minh được sự yêu mến của người hâm mộ dành cho cô. Sau 10 năm yêu nhau Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã có một đám cưới thế kỷ được nhiều người chú ý, quan tâm và chúc mừng.

