Bất ngờ với nhan sắc bạn gái tin đồn Văn Hậu qua ảnh camera thường

Thứ Tư, ngày 09/12/2020 08:42 AM (GMT+7)

Người đẹp sinh năm 2001 lộ nhan sắc thật khi cùng chung khung hình với "đàn chị" hơn 6 tuổi.

Doãn Hải My không chỉ là thí sinh được chú ý tại cuộc thi hoa hậu Việt Nam năm nay mà còn khiến dân tình xôn xao vì tin đồn hẹn hò cầu thủ Văn Hậu. Cô sinh viên đại học Luật Hà Nội nổi bật với nhan sắc xinh đẹp, được ví là "bản sao Nhã Phương". Không những vậy, người đẹp sinh năm 2001 còn có bảng thành tích học tập đáng nể. Việc cùng xuất hiện với Văn Hậu trong đêm chung kết hoa hậu mới đây khiến cô được gọi là "người yêu tin đồn của chàng cầu thủ".

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu trong đêm chung kết hoa hậu Việt Nam 2020

Ngôi sao 10X lọt Top 10 người đẹp tài năng tại cuộc thi hoa hậu năm nay. Trước đêm chung kết, cô được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị hoa hậu. Người đẹp 19 tuổi đạt trình độ tiếng Anh, tiếng Trung thành thạo, 12 năm học đều đạt học sinh giỏi. Ngoài ra, cô còn có năng khiếu hát, vẽ và múa.

Sau cuộc thi hoa hậu, sự xuất hiện của các người đẹp bước ra từ đêm chung kết càng được công chúng quan tâm. Mới đây, tân hoa hậu Đỗ Thị Hà bị "soi" nhan sắc qua camera thường trong chuyến trở về quê hương thì Doãn Hải My cũng không ngoại lệ. Nhan sắc của người đẹp trong một sự kiện âm nhạc mới đây đã thu hút cư dân mạng.

Doãn Hải My (trái) chia sẻ ảnh chụp cùng người thân và người chị quen biết - Helley Tống

Qua ảnh camera thường và việc cùng chung khung hình với Helley Tống khiến Doãn Hải My bị cư dân mạng so sánh nhan sắc. Hơn 6 tuổi nhưng Tống Khánh Linh vẫn không hề kém cạnh đàn em về độ trẻ trung. Trong khi đó, Hải My bị nhận xét thiếu tự nhiên và kém sắc hơn so với ảnh đã qua chỉnh. Dẫu vậy không thể phủ nhận nét tươi tắn, nữ tính của cô bạn gái tin đồn Văn Hậu.

Đây không phải lần đầu tiên Doãn Hải My bị cư dân mạng so ảnh ngoài đời và ảnh đã qua chỉnh sửa. Trước đó, gương mặt của ngôi sao 10X cũng từng được đem ra so sánh ảnh trên mạng và ảnh thực tế.

Doãn Hải My lộ nhan sắc thật ngoài đời

Dù không thực sự rạng rỡ như trong ảnh họa báo, Doãn Hải My vẫn cho thấy những nét đẹp trời cho trên gương mặt. Ngôi sao 10X còn được khen ngợi về phong cách thời trang trẻ trung khi kết hợp với jeans. Sau cuộc thi hoa hậu, Hải My được mời trình diễn thời trang váy cưới. Trong sự kiện này, sự có mặt của Văn Hậu càng thêm chứng minh tin đồn hẹn hò giữa hai người. Không những vậy, cả hai còn tiếp tục đăng ảnh cùng check-in tại một địa điểm khiến dân tình đặt câu hỏi: Bao giờ hai người mới công khai?

Thời trang của Doãn Hải My được khen trẻ trung, hiện đại

Người đẹp 10X chứng minh nhan sắc được thừa hưởng từ mẹ

Chia sẻ trong một lần gần đây, Doãn Hải My cho biết cô không cảm thấy phiền khi liên tục được nhắc đến cùng cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Trong cảm nhận của người đẹp, anh là chàng trai tốt bụng. Trước đó trong đêm chung kết, Doãn Hải My né tránh không trả lời câu hỏi liên quan tới chàng cầu thủ này. Thậm chí vì điều này cô bị mang tiếng "chảnh". Sau cuộc thi, Hải My ngày càng cuốn hút và cởi mở hơn.

Doãn Hải My và Văn Hậu liên tiếp lộ dấu vết hẹn hò

