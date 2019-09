Trấn Thành "phá" kịch bản của Hari Won vì bị vợ bắt chờ đợi 4 tiếng

Chủ Nhật, ngày 22/09/2019 11:44 AM (GMT+7)

Nam nghệ sĩ hài mang nhiều bất ngờ đến đêm nhạc kỷ niệm 5 năm ca hát của bà xã.

Tối 21/09, mini concert “Galaxy of love” của Hari Won chính thức diễn ra tại Nhà hát Quân đội TP.HCM. Đêm nhạc kỷ niệm 5 năm ca hát của nữ ca sĩ quy tụ nhiều ngôi sao và hàng nghìn khán giả tham dự.

Chương trình kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, gồm 3 chương: chương một tái hiện lại các bản hit đình đám của chủ nhân đêm nhạc; chương hai là phần cover – hát cùng các khách mời và chương ba – khép lại chương trình với tên gọi: “Hari và tình yêu”. Trong đó, nhiều ca khúc từng gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ như: Hương đêm bay xa, Anh cứ đi đi, Vì em vẫn, Love you hate you, Without you,... được tái hiện trọn vẹn với lối hòa âm, phối khí theo phong cách hoàn toàn mới.

Park Jung Min và Hari Won cùng hòa giọng trong ca khúc “Destiny” – bài hát trong phim điện ảnh “Oppa! Phiền quá nha” do cả 2 đóng chính chuẩn bị được công chiếu trong thời gian tới. Ngôi sao đến từ Hàn Quốc còn gửi tặng khán giả ca khúc “Because I’m Stupid” - bản hit đình đám cách đây 10 năm.

Nhiều khán giả khi theo dõi concert cũng đã tự vẽ nên cho mình một bức tranh chân dung của chính Hari Won - từ một cô ca sĩ Hàn Quốc những ngày đầu chập chững, bước qua nhiều thăng trầm trong nghề nghiệp để rồi vụt sáng như một ngôi sao được nhiều người yêu mến như hiện tại.

Hari Won và rapper Karik lần đầu song ca cùng nhau. Cả hai thể hiện ăn ý bản hit từng “gây bão” các bảng xếp hạng “Người lạ ơi” trong sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Karik còn trình bày solo ca khúc “Vì đời ta khác” như một món quà anh dành tặng đến chủ nhân đêm nhạc và hàng nghìn khán giả.

Trịnh Thăng Bình lịch lãm với vest khi kết hợp cùng Hari thể hiện hit “Người ấy”. Vốn là những người đồng nghiệp đã quen nhau hơn 10 năm, Trịnh Thăng Bình bày tỏ anh quý Hari vì sự tử tế, thẳng thắn và sống hết lòng vì mọi người.

Từng gây không ít tranh cãi với khả năng hát live và phát âm chưa rõ tiếng Việt, bà xã Trấn Thành trong đêm nhạc đã thực sự chứng minh được sự nỗ lực của mình khi giữ phong độ ổn định trong xuyên suốt các tiết mục. Thay vì lựa chọn hát trên nền nhạc có sẵn, nữ ca sĩ cũng chủ động hát mộc nhằm khoe giọng hát mà bản thân đã chăm chỉ tập luyện suốt thời gian qua.

Góp mặt tại đêm diễn, Trấn Thành khiến khán giả không nhịn được cười khi mang những mảng miếng hài trêu chọc vợ mình. Không chỉ góp mặt với vai trò khách mời, anh còn là người bên cạnh hỗ trợ Hari Won cũng như đưa ra những góp ý với ê-kíp để đêm nhạc được diễn ra chỉn chu.

Sôi nổi và hoạt náo, Trấn Thành trong vài khoảnh khắc cũng không kìm được xúc động khi chia sẻ tình yêu với người vợ mình. Nam nghệ sĩ cho biết, Hari không phải là người quá giỏi giang để có thể thể hiện trọn vẹn hàng chục tiết mục trong đêm diễn.

Tuy nhiên, khi nhìn vào quá trình tập luyện đến quên ăn, quên ngủ để rồi hôm nay, khi được chứng kiến những thành quả từ sự nỗ lực ấy - anh cảm thấy tự hào, và trong lòng dâng lên niềm xúc động khó tả.

“Trong mắt tôi, Hari đã thực sự trưởng thành. Thay mặt cô ấy, tôi xin cám ơn khán giả - những người đã cùng vợ tôi vượt qua những giây phút khó khăn nhất trong cuộc sống. Thứ tình cảm này không gì mua được vì nó là tình yêu thương vô điều kiện, là sự tử tế chúng ta dành cho nhau”, anh nói. Trấn Thành cũng đặc biệt đặt sẵn một bó hoa to để tặng Hari.

Vì bị vợ kêu đến từ 18h nhưng phải chờ tới 22h mới được hát, nên nam nghệ sĩ quyết định "phá” kịch bản chương trình. Thay vì hát solo một ca khúc đã tập dượt sẵn, anh đã chủ động lôi kéo các nghệ sĩ đến tham dự như: Trương Thế Vinh, Anh Đức, Tuấn Trần, Lâm Vỹ Dạ, Ali Hoàng Dương, Nguyễn Hồng Thuận... cùng lên sân khấu song ca bài hát “Sau tất cả”. Theo anh, đây là món quà ý nghĩa nhất, hơn bất cứ tiết mục nào mà anh dành tặng cho người vợ của mình.

Bên cạnh sự nỗ lực về giọng hát, nữ ca sĩ sinh năm 1985 cũng cho thấy sự chỉn chu về mặt hình ảnh khi diện trên người những bộ váy lộng lẫy, tinh tế được thiết kế riêng cho đêm diễn với sự hỗ trợ của nhà thiết kế Đỗ Long.

Đặc biệt, Hari Won còn mạo hiểm khi lựa chọn cover lại các ca khúc hit của các đồng nghiệp như: Chiều hôm ấy, Xin đừng lặng im, Rồi người thương cũng hóa người dưng, Em gái mưa...

“Trước khi đêm diễn mở màn, từ bên trong cánh gà tôi đã tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ và nở nụ cười tươi. Vậy mà đến cuối cùng tôi vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt khi chứng kiến tình cảm quá lớn lao của mọi người”, Hari Won nghẹn ngào nói.