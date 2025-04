Trả tiền để hóng drama

Giá của việc biến chuyện đời tư thành trò diễn Câu view bằng chuyện riêng tư như trường hợp của ViruSs không phải là hiện tượng cá biệt. Trên thế giới, nhiều nhân vật nổi tiếng đã lao đao, sự nghiệp xuống dốc sau những bê bối tương tự.​ Tại châu Á, khán giả không thể quên cú trượt dài của Edison Chen (Trần Quán Hy). Năm 2008, bê bối rò rỉ loạt ảnh riêng tư nhạy cảm của anh với nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng đã làm chấn động showbiz Hồng Kông (Trung Quốc). Dù ban đầu người hâm mộ tò mò, theo dõi từng diễn biến, nhưng sau cùng, dư luận quay lưng dữ dội, buộc Edison phải từ giã sự nghiệp, rút lui khỏi làng giải trí. Năm 2022, Kim Sae-ron, nữ diễn viên Hàn Quốc được gọi là “thần đồng diễn xuất” từng gây chấn động dư luận khi bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu, gây tai nạn và làm hư hỏng tài sản công cộng. Sự cố này dẫn đến việc Kim Sae-ron bị chỉ trích nặng nề, phải chịu án phạt 20 triệu won và bị nhiều đài truyền hình “cấm sóng”. Năm 2024, cô bất ngờ đăng ảnh thân mật bên đàn anh Kim Soo Hyun lên trang cá nhân rồi xóa đi, khiến nhiều fan bất bình, chỉ trích cô ăn theo tên tuổi tài tử. Phía nam diễn viên sau đó phủ nhận chuyện tình. Nhiều nguồn tin cho biết, sau đó nữ diễn viên bị lao đao, ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Đến tháng 2/2025, Kim Sae-ron được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng. ​Mối quan hệ giữa Kim Sae-ron và Kim Soon Hyun vẫn chưa hết gây tranh cãi, “kênh bóc phốt” xứ kim chi liên tục réo tên nam diễn viên, cho rằng anh phải chịu trách nhiệm trước cái chết của Sae-ron. Cư dân mạng Việt Nam cũng không bỏ lỡ bất cứ tình tiết nào của vụ ồn ào này. Một ví dụ khác là Charli D’Amelio, ngôi sao TikTok đình đám của Mỹ. Năm 2020, Charli và chị gái Dixie vấp phải làn sóng tẩy chay dữ dội sau khi phát hành một video trên YouTube, trong đó hai cô tỏ ra khó chịu, kênh kiệu với món ăn mà đầu bếp riêng chuẩn bị. Hành động nhỏ nhưng thể hiện thái độ thiếu tôn trọng khiến Charli mất hơn 1 triệu người theo dõi chỉ trong 24 giờ. Có một thực tế là, không ai có thể đứng vững lâu dài trên scandal và bê bối đời tư. Sự tò mò của công chúng là có thật, nhưng khi niềm tò mò ấy bị lạm dụng, bị biến thành công cụ trục lợi, chính khán giả sẽ quay lưng. Sân khấu của những “drama” đời tư chưa bao giờ là nơi an toàn để xây dựng sự nghiệp. ĐẠT NHI